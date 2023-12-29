Вночі рашисти атакували південь України "шахедами", є влучання в Одеській області. ФОТОрепортаж

На півдні ППО знищила 14 шахедів, уламки пошкодили багатоповерхівку в Одесі.

Про це повідомили у Силах оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у південних регіонах сили ППО знищили 14 дронів-камікадзе: один на Херсонщині, три у Миколаївській області, 10 - на Одещині.

"В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі лунають вибухи













