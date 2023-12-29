УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6756 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 405 9

Вночі рашисти атакували південь України "шахедами", є влучання в Одеській області. ФОТОрепортаж

На півдні ППО знищила 14 шахедів, уламки пошкодили багатоповерхівку в Одесі.

Про це повідомили у Силах оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у південних регіонах сили ППО знищили 14 дронів-камікадзе: один на Херсонщині, три у Миколаївській області,  10 - на Одещині.

"В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі лунають вибухи

Вночі рашисти атакували південь України шахедами, є влучання в Одеській області 01
Вночі рашисти атакували південь України шахедами, є влучання в Одеській області 02
Вночі рашисти атакували південь України шахедами, є влучання в Одеській області 03
Вночі рашисти атакували південь України шахедами, є влучання в Одеській області 04
Вночі рашисти атакували південь України шахедами, є влучання в Одеській області 05
Вночі рашисти атакували південь України шахедами, є влучання в Одеській області 06
Вночі рашисти атакували південь України шахедами, є влучання в Одеській області 07

Автор: 

обстріл (28486) Одеська область (3218) ППО (3189)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нове влучання обломків після ракетної атаки в багатоповерхівку в Одесі, почалася пожежа - https://t.me/our_odessa/59369
показати весь коментар
29.12.2023 08:45 Відповісти
Ще відео, фото наслідків - https://uk.tgstat.com/channel/_osZLpRD48c3ODYy/47780
показати весь коментар
29.12.2023 09:10 Відповісти
В Дніпрі - дупа...
показати весь коментар
29.12.2023 08:48 Відповісти
Где рапиаренная ответка Москве,ведь значи сто будут орки мстить за корабль и самолеты?
показати весь коментар
29.12.2023 08:59 Відповісти
''Отвєтка'' сидить в ОПі, і труситься від страху за свою ''п'яту точку''..
показати весь коментар
29.12.2023 09:01 Відповісти
А ви хлопці переконані що достатньо допомогли ЗСУ аби воно було здатним надати потужну відповідь рашистам за їх злочини???!!! Може, дуже вірно нагадуючи про відповідаль ОБРАНОГО самими українцями керівництва держави, слід і з себе відповідальність не знімати???!!!
показати весь коментар
29.12.2023 09:28 Відповісти
Кожен раз знаходиться хтось, хто напише про "оце ответка кацапів за учорашнє ...(потрібне підкреслити)"
Такі атаки не готуються за день-два. Мова про тижні.
показати весь коментар
29.12.2023 09:52 Відповісти
На подходе морозы если не устроить блэкаут Москве то они устроят его нам,по крайней мере будут пытаться.
показати весь коментар
29.12.2023 09:55 Відповісти
Папуаси одноклітинні!
показати весь коментар
29.12.2023 09:09 Відповісти
 
 