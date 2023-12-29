Наслідки удару РФ по Києву: Уламками пошкоджено будівлі у чотирьох районах столиці. ФОТО

Внаслідок російського удару по Києву у кількох районах пошкоджено уламками низку будівель.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС.

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