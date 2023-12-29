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Наслідки удару РФ по Києву: Уламками пошкоджено будівлі у чотирьох районах столиці. ФОТО

Внаслідок російського удару по Києву у кількох районах пошкоджено уламками низку будівель.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС.

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Наслідки удару РФ по Києву: Уламками пошкоджено будівлі у чотирьох районах столиці 01
Наслідки удару РФ по Києву: Уламками пошкоджено будівлі у чотирьох районах столиці 02

Автор: 

Київ (19469) обстріл (28486) ДСНС (5110)


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А ZeТряпка вже вилізла з бункера? Чи ще мівіну жре🤡
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29.12.2023 09:49 Відповісти
Мівіна вже не круто. Дошерак мабуть хаває...
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29.12.2023 10:14 Відповісти
Зємурло на вечір запиляє "незламний" відосік. Ну все! Начувайтеся орки, тремтіть очікуючи могутнього ролика від хрипатого пацюка.
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29.12.2023 10:02 Відповісти
Так він його запиляв ще вдень ,не чекаючи вечора.
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29.12.2023 17:19 Відповісти
 
 