Наслідки удару РФ по Києву: Уламками пошкоджено будівлі у чотирьох районах столиці. ФОТО
Внаслідок російського удару по Києву у кількох районах пошкоджено уламками низку будівель.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС.
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artem4ik #504155
показати весь коментар29.12.2023 09:49 Відповісти Мені подобається 9
Ivan Ivan #403337
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Амандрапапупа
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олексій петренко #550757
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