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Окупанти поцілили по підприємствах Запоріжжя, дві особи загинули, 10 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

29 грудня  з 07:30 по 08:25 військовими РФ завдано масованого ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру. На жаль, відомо про одну загиблу жінку", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, 10 постраждалих. Під завалами однієї з будівель можуть знаходитися люди.

"Одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі. Інформація щодо всіх місць влучань, руйнувань та постраждалих уточнюється", - додав Малашко.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що  рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку тіло ще однієї жінки.

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Окупанти поцілили по підприємствах Запоріжжя, дві особи загинули, 10 постраждалих (оновлено) 01
Окупанти поцілили по підприємствах Запоріжжя, дві особи загинули, 10 постраждалих (оновлено) 02
Окупанти поцілили по підприємствах Запоріжжя, дві особи загинули, 10 постраждалих (оновлено) 03
Окупанти поцілили по підприємствах Запоріжжя, дві особи загинули, 10 постраждалих (оновлено) 04

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28486) ракети (4023)


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29.12.2023 10:21 Відповісти
От мені цікаво, кацапські свинособаки просто так луплять по чому попало, чи якісь підори місцеві їм до сих пір координати дають?
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29.12.2023 10:30 Відповісти
ясно, що дають. більшість ефективних влучань відбуваються в регіонах, де кількість ждунів критична. у львові та києві влучання випадкові
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29.12.2023 10:52 Відповісти
В Дрогобичі-не випадкові і місцеві про то всі знають.Означає,що або розвідка кацапів щось рознюхала,або кротоферма вислала їм потрібні координати,що в принципі одне й те саме.
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30.12.2023 10:41 Відповісти
Сподівався що після сьогоднішньої ракетної атаки на Київ, Львів, Одесу, Днепр, Харків, Запоріжжя, Сумщину, Рівненщину, Хмельниччину, зменшиться кількість дебілів, які ретельно вираховують в яких регіонах України багато ждунів і любітелей руського міра, а в яких мешкають саме завзяти супер патріоти. Даремно сподівався. З попереднього допису зрозуміло, що жоден такий дебіл не постраждав.
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29.12.2023 13:02 Відповісти
 
 