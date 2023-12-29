Окупанти поцілили по підприємствах Запоріжжя, дві особи загинули, 10 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

29 грудня з 07:30 по 08:25 військовими РФ завдано масованого ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру. На жаль, відомо про одну загиблу жінку", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, 10 постраждалих. Під завалами однієї з будівель можуть знаходитися люди.

"Одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі. Інформація щодо всіх місць влучань, руйнувань та постраждалих уточнюється", - додав Малашко.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку тіло ще однієї жінки.

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