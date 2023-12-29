Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: пошкоджено житлові будинки, 1 людина дістала поранення. ФОТОрепортаж
29 грудня внаслідок ракетної атаки російських окупантів на Київщині поранено мирного жителя та пошкоджено житлові будинки й лінії електромереж.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 29 грудня 2023 року ворог здійснив ракетну атаку по Київщині. Травмовано мирного жителя, йому надано медичну допомогу.
"В декількох районах зафіксовано падіння уламків на приватні житлові будинки. Це призвело до виникнення пожеж. Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж", - йдеться у повідомленні.
На місцях подій працюють екстрені служби, прокурори та слідчо-оперативні групи.
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Zurab Gelaeff
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растуди
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