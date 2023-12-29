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Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: пошкоджено житлові будинки, 1 людина дістала поранення. ФОТОрепортаж

29 грудня внаслідок ракетної атаки російських окупантів на Київщині поранено мирного жителя та пошкоджено житлові будинки й лінії електромереж.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 29 грудня 2023 року ворог здійснив ракетну атаку по Київщині. Травмовано мирного жителя, йому надано медичну допомогу.

"В декількох районах зафіксовано падіння уламків на приватні житлові будинки. Це призвело до виникнення пожеж. Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж", - йдеться у повідомленні.

На місцях подій працюють екстрені служби, прокурори та слідчо-оперативні групи.

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Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: пошкоджено житлові будинки, 1 людина дістала поранення 01
Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: пошкоджено житлові будинки, 1 людина дістала поранення 02
Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: пошкоджено житлові будинки, 1 людина дістала поранення 03
Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: пошкоджено житлові будинки, 1 людина дістала поранення 04

Автор: 

Київська область (4026) обстріл (28486) Офіс Генпрокурора (3250)


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Если в ближайшее время,вы не арестуете всех из команды zvo,вам скорее всего торба.
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29.12.2023 10:22 Відповісти
іді *****, совєтнік хранцузький
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29.12.2023 10:51 Відповісти
Торба буде при любом раскладе. Надо было раньше выковыривать эту плесень.....
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31.12.2023 08:26 Відповісти
Для української влади війни не існує. Зараз на повну працює будівельна галузь, але не на оборонні і захисні споруди, а на стадіони, торговельні центри, бруківку, сковородки, барабани, сраковозки за 200 000 тисяч для поліцейського начальника та інші барижні схеми. Влада сьогодні абсолютно не володіє ситуацією в державі, в державних структурах повно зрадників, злодіїв і корупціонерів. Ці гниди повинні піти, пока їх не винесли вперед ногами. Ганьба антиукраїнські владі.
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29.12.2023 10:28 Відповісти
Они все дружно лягут под *****,до сих пор не поняли?
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29.12.2023 10:47 Відповісти
Вони вже це повинні були зробити 24 лютого 2022 року, але щось пішло не так.
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29.12.2023 11:31 Відповісти
Виносити ніззя - військовий стан. Але можливо тотальна обструкція та суцільний осуд змусить їх самим скласти повноваження? Хоча, вчора на радіо-нв якийсь соціолог озвучив рейтинги довіри, так там у першій п'ятірці звичайно зє, подоляки і ще якісь зелені гниди. Добре, що єрмака у тій п'ятірці не було. Щоправда, і Залужного у тому рейтингу взагалі немає - не політик, типу, тому і немає
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29.12.2023 11:29 Відповісти
 
 