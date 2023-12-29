Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: росіяни завдали близько 10 ракетних ударів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 29 грудня росіяни завдали близько 10 ударів ракетами різних типів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ

"Загалом ворог завдав близько 10 ракетних ударів, одну ракету вдалось збити", - сказав він.

Малашко додав, що рашисти вдарили по місту ракетами типу Х-22, Х-32, Х-101, а також "Циркон". Окупанти поцілили по об'єктах цивільної інфраструктури.

Наразі у Запоріжжі триває пошуково-рятувальна операція.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих - це дві жінки і ще два невстановлених тіла. Крім того, є 12 постраждалих, деякі з них в лікарнях. Ймовірно, під завалами зруйнованого житлового будинку може бути чоловік.

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