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Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: росіяни завдали близько 10 ракетних ударів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 29 грудня росіяни завдали близько 10 ударів ракетами різних типів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ

"Загалом ворог завдав близько 10 ракетних ударів, одну ракету вдалось збити", - сказав він.

Малашко додав, що рашисти вдарили по місту  ракетами типу Х-22, Х-32, Х-101, а також "Циркон". Окупанти поцілили по об'єктах цивільної інфраструктури.

Наразі у Запоріжжі триває пошуково-рятувальна операція.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих - це дві жінки і ще два невстановлених тіла. Крім того, є 12 постраждалих, деякі з них в лікарнях. Ймовірно, під завалами зруйнованого житлового будинку може бути чоловік.

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Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: росіяни завдали близько 10 ракетних ударів 01
Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: росіяни завдали близько 10 ракетних ударів 02
Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: росіяни завдали близько 10 ракетних ударів 03
Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: росіяни завдали близько 10 ракетних ударів 04
Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: росіяни завдали близько 10 ракетних ударів 05
Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: росіяни завдали близько 10 ракетних ударів 06

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28486) ракети (4023)


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Топ коментарі
+13
ось вам два різних світи :

1 - раша яка готувалася роками довійни і яка переставила економіку на т з воєнні рейки
2 - і ми - які у війну вибрали вожаком вибачте шакала, а не вовка.... шакал з його слугами до війни не готувалися-готувалися до капітуляції. За майже два роки війни - ми не те що не стали на воєнні рейки - не зроблено НІЧОГО!!!!! Все що могли зробити люди і волонтери та ЗСУ - вони зробили. Питання у мене - де наша держава????? Чи тільки я дивлюся документальні відео з фронта????
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29.12.2023 13:45
+9
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29.12.2023 13:41
+5
Співчуття постраждалим Українцям!
Без додаткової розвідки на місцях, тут не обійшлося…!!
Співпадіння чи …ЖДУНИ ….
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29.12.2023 13:41
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Співчуття постраждалим Українцям!
Без додаткової розвідки на місцях, тут не обійшлося…!!
Співпадіння чи …ЖДУНИ ….
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29.12.2023 13:41 Відповісти
по фото: яка розвідка ? чого ? хат приватного сектору?

я не виключаю, що могли цілитись а попасти в підприємства ВПК.
але, на фото зруновані хати.
то така точність тих Кинджалів ?
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29.12.2023 13:53 Відповісти
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29.12.2023 13:41 Відповісти
от було б цікаво подивитись коли в тебе рак буде - псцаломчики ти будеш бурмотіти, чи полетиш в клініку? чи може з псаломчиками до капища полетиш? лицемір, виглядає як знущання оце твоє скавуління. Аллаха не існує! Нє, воно всюди смердить своїми сцитатками і пророцтвами кари для ворогів. ти почитай "старий заповіт" - ТАКИЙ бох точно на стороні жертви? ти нічого не переплутав? лицемір, або хворий. хоча, по суті всі вірозаври хворі, - чо ваш Боб не нашле проказу на Пуйло? Або не знищить його? тьху!
я про рак не жартую, а дійсно б хотів подивитись як ти з раком полетиш повзати в капищі перед волохатим товстим мужиком в спідниці, "прикладаючись" до сушених шматочків підгнилої "плоті і крові" "святого" якогось. ТЬХУ!
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29.12.2023 14:06 Відповісти
Відмовтесь від гаджетів бо там є чіпи - а чіпи також є в ракетах шо вбивають українців.
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29.12.2023 16:05 Відповісти
ти помилився коментарем, я - сміюсь якраз з печерних істот шо вірять в небеснія твєрдія.
реально смішно - горлають про "могутньодоброго боха", але ні пари з ж. - шо такий могутній пєрєц міг би хоч би на Пуйло наслати простуду там, чи може шоб знову впало на сходах і нарешті здохло, а не тільки обісралось.
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29.12.2023 16:08 Відповісти
Здається я дісно помилився коментом , а точніше адресою куди я його надіслав - бо ви відповідаєте як дітвак якому рочків 5, не більше.
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29.12.2023 16:17 Відповісти
слухай, "дітвак" не вірить в газоподібних дідів що сидять на "небесній тверді", так що твоя думка не більше ніж бурмотіння пітекантропа коло вогнища.
чи може я неправий?
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29.12.2023 16:19 Відповісти
"Час іде" - поясніть мені як час може йти, у часу шо ноги є чи шо?
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29.12.2023 16:27 Відповісти
м?
поясніть мені як відповідати на дебільну репліку, опускатись до рівня її автора чи шо?
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29.12.2023 16:39 Відповісти
Гаразд - як би ви пояснили людині яка жила 6000 років тому шо зорі то не цятьки світла в небі а гігатські розпечені кулі газу? А як би пояснили шо Землі мілярди років ( при тому шо та людина максимум знали числа 4 порядку ) - і шо цей вік випливає з вимірювань радіоктивного розпаду радіоктивних елементів. Та шо там люди минулого - більшості теперішніх людей деякі фізичні явища без спрощення їх опису не поясниш .
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29.12.2023 16:51 Відповісти
А тепер до сьогодення!
Людина вірить шо Всесвіту 7000 років?
Ну тоді ок, я наприклад такій людині кажу ...... лізь в печеру абощо.
Ти поняв, чи ні? Зі своїми богами, то ти або скрий всю свою цитату про елементи, або штани одінь.
лицемірство? - нє, не чув.
тьху!
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29.12.2023 17:13 Відповісти
Не порівнюйте можливості доступу до знань теперішніх людей і людей в минулому - це все одно шо порівнювати кругле з теплим . І шодо знань то у вас з ними також проблеми - 7000 років назад люди перестали масово жити в печерах , такшо ви би мали надрукувати шось на кшталт "Йди в свій Ієрихон або Чатал - Гаюк".
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29.12.2023 17:33 Відповісти
при чому кшталт?
гей, вИ?
Я говорю за те шо САМЕ - ВІРИТИ в тисячолітню маячню = ...... (якось дивну-вато)
Я порівнюю шо з чим?
Чи просто кажу, якщо людина керується тим шо ти написав там, то ...... ну, адекватною цей органім, істотою, не рах*ю.
ну якось так.
так шо йди і подумай - чи хтось там наркоман. Сам то ти шо? - друкує про якихось богів блін, хлопе, спам.ятайся, ти можеш, якщо бабло є, полетіти і перевірити шо "тверді земної" не існує. ну і всі інші речі, смішно буде їх перелічувати.
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29.12.2023 17:47 Відповісти
Та дам - про шо це я , а згадався - та дам. Або ви виходите з образу і ми спілкуємось як нібито трішечки освіченні люди - або та дам.
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29.12.2023 18:10 Відповісти
а який "образ"?
я спілкуюсь з добровільним інвалідом по розуму, так що - ЯК саме я можу "виходити з образу"?
ви - віриш в розмовляючі кущі, я - ні. так що власне, ще потрібно? можеш станцювати опанку і сказати шо я виграв сто тисяч євро, це буде приблизно так само шо ти там написав про богів.
в чому проблема то?
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29.12.2023 18:15 Відповісти
Та дам.
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29.12.2023 18:16 Відповісти
краще тадай по лисині путіна, правда сорі, шоб проломить не до плечей, а аж до "дефіциту"
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29.12.2023 18:27 Відповісти
ось вам два різних світи :

1 - раша яка готувалася роками довійни і яка переставила економіку на т з воєнні рейки
2 - і ми - які у війну вибрали вожаком вибачте шакала, а не вовка.... шакал з його слугами до війни не готувалися-готувалися до капітуляції. За майже два роки війни - ми не те що не стали на воєнні рейки - не зроблено НІЧОГО!!!!! Все що могли зробити люди і волонтери та ЗСУ - вони зробили. Питання у мене - де наша держава????? Чи тільки я дивлюся документальні відео з фронта????
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29.12.2023 13:45 Відповісти
...держава - у смартфоні і у відосіках гівномарафонного диктора ТБ, архістратіга-аніматора Зєлі, який вже думає, як би чи переобратися, а чи безпечно втекти подалі від свого вижившего лохаглядача
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29.12.2023 14:06 Відповісти
"безпечно"????
де? в Італію? на рашці воно ж "сотоніст-ноціст-натівець".
Хоча, якщо втіче, то Пуйло просто скаже - це наш агентік вовак-гундосік, оперативний псевдонім - Розова попка. І бидло буде Зелю носити на руках. Ну, або у нас президент - клінічний ідіот, судячи по тому шо він робить. обидва варіанти багато кажуть про муд.рий наріт. догаласувались.
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29.12.2023 14:10 Відповісти
Он та и на "шакала"не тянет-так,дворняга возомнившая себя львом.
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29.12.2023 13:50 Відповісти
Ну він же ж казав, що його кличуть «тріапкой». Тож воно той ще шакал… ганчирковий 😂😂😂
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29.12.2023 14:07 Відповісти
Невже не можна розмістити ППО так щоб ракети збивати на кордонах України?
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29.12.2023 14:10 Відповісти
я не уверен, но думаю для этого их надо тысячи с большой плотностью, чтоб не допустить перегрузки ПВО и тем самым их уничтожения. + невозможность или огромные проблемы с логистикой
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29.12.2023 15:57 Відповісти
 
 