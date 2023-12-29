Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24. ФОТОрепортаж
Внаслідок ранкової російської атаки у Львові загинув 44-річний чоловік. 24 людини постраждали.
Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 13:00 внаслідок ворожої атаки травмовано 24 людини та один чоловік 1979 року народження загинув", - йдеться у повідомленні.
Працівники ДСНС врятували з пошкодженого будинку 5 людей.
Вибухова хвиля пошкодила будинки та автомобілі.
"До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалось 60 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки", - додали в ДСНС.
Раніше повідомляли про одного загиблого та 15 поранених внаслідок атаки росіян по Львову.
Топ коментарі
+14 Чайка Київ
показати весь коментар29.12.2023 13:44
+5 Ярема Стогін #518708
показати весь коментар29.12.2023 14:29
+4 mrSmith
показати весь коментар29.12.2023 13:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так напаскудили українцям, хіба ж не привід для радощів..
А, може б цю ментовсько-прокурорську пиз.оту відправити на фронт??? Таких сотні тисяч на всю країну - дармоїдів, паразитів, сикунів і сачкунів від мобілізації. Зараз цим лягавим придумали чергову "відмазку" - будуть "охороняти" ... школи (!) Читай - ховатися від фронту за спинами дітей!