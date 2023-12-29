Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24. ФОТОрепортаж

Внаслідок ранкової російської атаки у Львові загинув 44-річний чоловік. 24 людини постраждали.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 13:00 внаслідок ворожої атаки травмовано 24 людини та один чоловік 1979 року народження загинув", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДСНС врятували з пошкодженого будинку 5 людей.

Вибухова хвиля пошкодила будинки та автомобілі.

Також читайте: Сьогоднішній обстріл - це не "пошук F-16", РФ чудово знатиме, коли вони з’являться, - Ігнат

"До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалось 60 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки", - додали в ДСНС.

Раніше повідомляли про одного загиблого та 15 поранених внаслідок атаки росіян по Львову.































