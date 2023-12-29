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Новини Фото Війна
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Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24. ФОТОрепортаж

Внаслідок ранкової російської атаки у Львові загинув 44-річний чоловік. 24 людини постраждали.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 13:00 внаслідок ворожої атаки травмовано 24 людини та один чоловік 1979 року народження загинув", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДСНС врятували з пошкодженого будинку 5 людей.

Вибухова хвиля пошкодила будинки та автомобілі.

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"До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалось 60 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки", - додали в ДСНС.

Раніше повідомляли про одного загиблого та 15 поранених внаслідок атаки росіян по Львову.

Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 01
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 02
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 03
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 04
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 05
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 06
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 07
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 08
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 09
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 10
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 11
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 12
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 13
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 14
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 15
Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24 16

Автор: 

Львів (3070) обстріл (28486) ДСНС (5110)


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Топ коментарі
+14
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29.12.2023 13:44
+5
Звернув хтось увагу - на одному фото - 12 здорових ситих биків і кнурів у формі з телефончиками, блокнотиками, ручечками, фотоапаратиками, чемоданчиками ... все звісно, треба запротоколювати, зафіксувати, зафільмувати, записати, помацати, понюхати... заповнити папочки, сласти на полиці і ... викинути за сплином часу злочину.
А, може б цю ментовсько-прокурорську пиз.оту відправити на фронт??? Таких сотні тисяч на всю країну - дармоїдів, паразитів, сикунів і сачкунів від мобілізації. Зараз цим лягавим придумали чергову "відмазку" - будуть "охороняти" ... школи (!) Читай - ховатися від фронту за спинами дітей!
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29.12.2023 14:29
+4
У цапорилих буде справжнє свято!
Так напаскудили українцям, хіба ж не привід для радощів..
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29.12.2023 13:47
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29.12.2023 13:44 Відповісти
Російський гітлер таким чином спонукає в українців мотивацію дати йому по зубах
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29.12.2023 13:44 Відповісти
А хіба до сьогодні мотивації не було?
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29.12.2023 14:47 Відповісти
На сьогоднішній день стоїть питання - як провести мобілізацію 500 тис. Я так думаю, що найкращими солдатами є добровольці
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29.12.2023 15:02 Відповісти
Та я згоден про мотивацію добровольців. Не думаю, що їм потрібна стимуляція від кацапів у вигляді порушеної оселі.
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29.12.2023 15:05 Відповісти
Коли прилітає у твій дім, виникакет злість - найкраща мотивація для помсти
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29.12.2023 15:08 Відповісти
То може, виходячи з цієї концепції, Захід тому не надає нам засобів ураження цілей на російській території. Щоб не було мотивації помсти?
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29.12.2023 15:11 Відповісти
Не думаю. Захід не надає нам засобів ураження цілей на російській території - бо не хоче поразки і розпаду РФ. Саме це захід називає "ескалація". Попадання складів з ядерною зброєю у випадкові руки і так далі. Насправді Захід легко міг би взяти під контроль процес розпаду, але йому ліньки. Уся справа в ліні та жадібності. Війна коштує дорого.
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29.12.2023 15:17 Відповісти
Та я розумію. Якраз я дуже злий щодо цієї страусиної політики Заходу.
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29.12.2023 15:25 Відповісти
У цапорилих буде справжнє свято!
Так напаскудили українцям, хіба ж не привід для радощів..
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29.12.2023 13:47 Відповісти
Путін ЧМО - я твою маму їб@в
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29.12.2023 14:16 Відповісти
Звернув хтось увагу - на одному фото - 12 здорових ситих биків і кнурів у формі з телефончиками, блокнотиками, ручечками, фотоапаратиками, чемоданчиками ... все звісно, треба запротоколювати, зафіксувати, зафільмувати, записати, помацати, понюхати... заповнити папочки, сласти на полиці і ... викинути за сплином часу злочину.
А, може б цю ментовсько-прокурорську пиз.оту відправити на фронт??? Таких сотні тисяч на всю країну - дармоїдів, паразитів, сикунів і сачкунів від мобілізації. Зараз цим лягавим придумали чергову "відмазку" - будуть "охороняти" ... школи (!) Читай - ховатися від фронту за спинами дітей!
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29.12.2023 14:29 Відповісти
Так. А замість них призвати в МВС тих же 50 річних своїх пенсів, які так само можуть ще ходити з блокнотами.
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29.12.2023 14:49 Відповісти
 
 