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Новини Фото Війна
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Загиблий від удару росіян по Львову - відомий баскетболіст Віктор Кобзистий. ФОТО

Внаслідок ракетного удару по Львову 29 грудня загинув відомий український баскетболіст Bіктор Кобзистий.

Про це повідомив начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін, інформує Цензор.НЕТ.

"Cьогодні під час підступного обстрілу рашистскими ракетами нашого міста загинув Bіктор Кобзистий - український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним", - написав він у фейсбуці.

Читайте: Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24. ФОТОрепортаж

Загиблий від удару росіян по Львову - відомий баскетболіст Віктор Кобзистий 01

Кобзистий грав за збірну України на Чемпіонатах Європи у 2001 та 2005 роках. Також виступав у складі "Дніпра", "Будівельника" та "Азовмаша".

Завершив кар’єру гравця влітку 2011 року. Був головним тренером жіночого "Динамо".

Також читайте: У Польщу, найімовірніше, залетіла російська ракета Х-22 або Х-101, - Polsat News

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок російського удару по Львову загинула одна людина і поранені 24.

Автор: 

Львів (3070) обстріл (28486) жертви (1793)


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Топ коментарі
+23
козломордi потвори,горiть у пеклi
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29.12.2023 15:30
+19
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29.12.2023 15:31
+19
русня гній
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29.12.2023 15:32
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козломордi потвори,горiть у пеклi
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29.12.2023 15:30 Відповісти
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29.12.2023 15:31 Відповісти
русня гній
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29.12.2023 15:32 Відповісти
я особисто відчув на своїй шкурі підступність орків. зараз це бажаю відчути на своїй шкурі кожному зебілу.
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29.12.2023 15:32 Відповісти
Біда в тому,що упороті зебіли нічого подібного не відчують.Вони знову по-тихому підпорядкували БЕБ Тарасову.
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29.12.2023 15:55 Відповісти
Вічна памʼять Віктору і його родині 😪😪😪
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29.12.2023 15:39 Відповісти
С.У.М.
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29.12.2023 15:43 Відповісти
На данный момент известно о 16-ти погибших и 97-и раненых в результате масштабной ракетной атаки врага по Украине утром в пятницу, сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.
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29.12.2023 15:58 Відповісти
Ми не хлопчики для биття та не терпіли! Масове руйнування (у будь який спосіб) інфраструктури російських міст - це життєва необхідність з самого початку повномасштабної агресії путінських підорів! На шмарклі західних толерастів можна лагідно відповідати занепокоєнням третього ступеню.
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29.12.2023 16:05 Відповісти
Всі тут називають кацапів орками гоблінами,ну якщо фільм бачили то знаєте вчому їх сила була, так ось москву треба палити, щоб те око саурона разом з кремлядю стерти. Інакше будуть все нові хвилі набігів. Я просто нерозумію чому ми неробимо захищені заводи для виробницитва ракет, унас є висококласні інженери всіх видів виробництв,потрібно зосередити потенціал на важливих напрямках а не розпорошувати.Натомість я чую що підуть всі в окопи, ну тоді можна вже хрест ставити на державі з такою політикою.
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29.12.2023 16:16 Відповісти
роз'ї*ати сєвастопаль, сімфєропаль, донецьк і луганськ - цілком реально

щоб виникли вогняні шквали, щоб вигоріло все вщент - кацапам дістанеться поверхня Місяця, тільки вона

може вже доста цілитися по якихось "воєнних" цілях, ні?

але для цього треба мати хлопську вдачу: їбати нас ракетами вони будуть за будь-яких умов, а нам своє робити
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29.12.2023 16:42 Відповісти
Вічна пам'ять.
Фото загиблого Віті зробити б заставкою на сайті МОКи або сволоти Баха. Хакерам потиснув би обидві руки.
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29.12.2023 21:23 Відповісти
 
 