Загиблий від удару росіян по Львову - відомий баскетболіст Віктор Кобзистий. ФОТО
Внаслідок ракетного удару по Львову 29 грудня загинув відомий український баскетболіст Bіктор Кобзистий.
Про це повідомив начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін, інформує Цензор.НЕТ.
"Cьогодні під час підступного обстрілу рашистскими ракетами нашого міста загинув Bіктор Кобзистий - український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним", - написав він у фейсбуці.
Кобзистий грав за збірну України на Чемпіонатах Європи у 2001 та 2005 роках. Також виступав у складі "Дніпра", "Будівельника" та "Азовмаша".
Завершив кар’єру гравця влітку 2011 року. Був головним тренером жіночого "Динамо".
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок російського удару по Львову загинула одна людина і поранені 24.
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щоб виникли вогняні шквали, щоб вигоріло все вщент - кацапам дістанеться поверхня Місяця, тільки вона
може вже доста цілитися по якихось "воєнних" цілях, ні?
але для цього треба мати хлопську вдачу: їбати нас ракетами вони будуть за будь-яких умов, а нам своє робити
Фото загиблого Віті зробити б заставкою на сайті МОКи або сволоти Баха. Хакерам потиснув би обидві руки.