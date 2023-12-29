Загиблий від удару росіян по Львову - відомий баскетболіст Віктор Кобзистий. ФОТО

Внаслідок ракетного удару по Львову 29 грудня загинув відомий український баскетболіст Bіктор Кобзистий.

Про це повідомив начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін, інформує Цензор.НЕТ.

"Cьогодні під час підступного обстрілу рашистскими ракетами нашого міста загинув Bіктор Кобзистий - український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним", - написав він у фейсбуці.

Читайте: Число постраждалих від російської атаки у Львові зросло до 24. ФОТОрепортаж

Кобзистий грав за збірну України на Чемпіонатах Європи у 2001 та 2005 роках. Також виступав у складі "Дніпра", "Будівельника" та "Азовмаша".

Завершив кар’єру гравця влітку 2011 року. Був головним тренером жіночого "Динамо".

Також читайте: У Польщу, найімовірніше, залетіла російська ракета Х-22 або Х-101, - Polsat News

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок російського удару по Львову загинула одна людина і поранені 24.