Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення, - Клименко. ФОТО
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що станом на 19:30 відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок російського масованого удару 29 грудня.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"53 людини сьогодні врятували наші титани з ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів.
Дякую кожному та кожній, хто сьогодні рятував, допомагав, піклувався. Хто робив неможливе заради порятунку інших.
Станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару росії по території України", - повідомив Клименко.
Топ коментарі
+13 Влад #582500
показати весь коментар29.12.2023 21:09
+7 Василь Воробець
показати весь коментар29.12.2023 21:02
+7 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар29.12.2023 21:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На папері....