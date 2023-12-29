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Новини Фото Війна
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Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення, - Клименко. ФОТО

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що станом на 19:30 відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок російського масованого удару 29 грудня.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"53 людини сьогодні врятували наші титани з ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів.

Дякую кожному та кожній, хто сьогодні рятував, допомагав, піклувався. Хто робив неможливе заради порятунку інших.

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Станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару росії по території України", - повідомив Клименко.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення, - Клименко 01
Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення, - Клименко 02
Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення, - Клименко 03
Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення, - Клименко 04
Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення, - Клименко 05

Автор: 

обстріл (28486) жертви (1793) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+13
Коли українці позбудуться гнид
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29.12.2023 21:09
+7
Коли ж вже в нас ракети свої будуть? Щоб кацапська нечисть скавуліла
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29.12.2023 21:02
+7
Соромлюсь запитати, в які місцевості живе ваша сестра, якщо звідти видно і Київ, і Полтаву та ще й вогні Черкас ?
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29.12.2023 21:13
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Коли ж вже в нас ракети свої будуть? Щоб кацапська нечисть скавуліла
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29.12.2023 21:02 Відповісти
Коли українці позбудуться гнид
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29.12.2023 21:09 Відповісти
Ой, чіжало ето...
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29.12.2023 21:12 Відповісти
Кожного третього жителя???
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30.12.2023 07:28 Відповісти
Скоро! Перекладем бруківку, засіїм клумби, познімаєм серіальчики, посадим Червінського і будуть вам ракети....
На папері....
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29.12.2023 21:13 Відповісти
ти що? а серіалів вже недостатньо?
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29.12.2023 21:14 Відповісти
Та біда в тому що я навіть телевізора немає,не те щоб дивитися на туризму серіалістів
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30.12.2023 07:30 Відповісти
Сестра просто стояла на подвір'ї, боса, дивилася то на Київ, то на Черкаси, то на Полтаву. Холод не відчувала, тільки гуркіт, запах металу. Я ніколи не бачила її такою. До мене їхати не хоче, бо брат був у військкоматі, племінник там,де страшно, син ,внучка Україна. Тримайтесь, усе буде Україна. Горіть в пеклі москалі
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29.12.2023 21:04 Відповісти
Соромлюсь запитати, в які місцевості живе ваша сестра, якщо звідти видно і Київ, і Полтаву та ще й вогні Черкас ?
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29.12.2023 21:13 Відповісти
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29.12.2023 21:10 Відповісти
Был кремль , нету кремля . Но осталось это фото, которая напоминает что здесь стоял кремль.
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30.12.2023 00:41 Відповісти
Кацап, гоухоум!
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29.12.2023 21:14 Відповісти
Водкі нєт, кацап!
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29.12.2023 21:26 Відповісти
Та внизу тема, щось проквакав з тамбура про посилення ППО.
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29.12.2023 21:30 Відповісти
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29.12.2023 21:26 Відповісти
 
 