Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення, - Клименко. ФОТО

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що станом на 19:30 відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок російського масованого удару 29 грудня.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"53 людини сьогодні врятували наші титани з ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів.

Дякую кожному та кожній, хто сьогодні рятував, допомагав, піклувався. Хто робив неможливе заради порятунку інших.

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Станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару росії по території України", - повідомив Клименко.









