У боях за Україну загинув командир відділення 5-ї окремої штурмової Київської бригади Ігор Іванюк. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів на Донбасі загинув свободівець, головний сержант, командир відділення 5-ї окремої штурмової Київської бригади Іванюк Ігор (Майор).

Про це повідомив екснардеп "Свободи", воїн 5-ї окремої штурмової Київської бригади Юрій Сиротюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ігор Іванюк "Майор" (06.10.1971 — 28.12.2023)

Майстер-сержант, головний сержант, командир відділення 5-тої окремої штурмової Київської бригади, свободівець.

Ігоре, ти вивозив нас, друже, з пекла.

Тепер несешся крилатими кіньми на Небо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 5 ОШБр знищили колону бронетехніки ворога на Донеччині. ВIДЕО

Тримай його, друже!

Як тримав Київ у перші дні війни.

Бився і відбивав Київщину.

Йшов на штурм Лукʼянівки і відбивав контратаку.

Давав фори молодим на "Деревʼяшці".

Першим з бригади їхав на Донбас.

Був сильніший за наших залізних коней, які в строю лиш завдяки тобі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гранатометник ЗСУ Павло Золотарьов загинув у бою на Лиманському напрямку. ФОТО

Пройшов околиці Лисичанська. Сіверськ. Торецьк. Залізне. Шуми. Нью-Йорк. Майорськ. Соледар. Бахмут. Іванівське.

18 пекельних місяців боїв за Донбас.

Де б ми не були. Знали: "Майор" вивезе, навіть коли техніка не вивозить.

Загинув як Герой.

Тепер ти вестимеш зірочкою з неба.

І я точно знаю, ти мене бачиш…

До зустрічі, друже!", - йдеться у повідомленні.