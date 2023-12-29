У боях за Україну загинув командир відділення 5-ї окремої штурмової Київської бригади Ігор Іванюк. ФОТО
Захищаючи Україну від російських окупантів на Донбасі загинув свободівець, головний сержант, командир відділення 5-ї окремої штурмової Київської бригади Іванюк Ігор (Майор).
Про це повідомив екснардеп "Свободи", воїн 5-ї окремої штурмової Київської бригади Юрій Сиротюк, передає Цензор.НЕТ.
"Ігор Іванюк "Майор" (06.10.1971 — 28.12.2023)
Майстер-сержант, головний сержант, командир відділення 5-тої окремої штурмової Київської бригади, свободівець.
Ігоре, ти вивозив нас, друже, з пекла.
Тепер несешся крилатими кіньми на Небо.
Тримай його, друже!
Як тримав Київ у перші дні війни.
Бився і відбивав Київщину.
Йшов на штурм Лукʼянівки і відбивав контратаку.
Давав фори молодим на "Деревʼяшці".
Першим з бригади їхав на Донбас.
Був сильніший за наших залізних коней, які в строю лиш завдяки тобі.
Пройшов околиці Лисичанська. Сіверськ. Торецьк. Залізне. Шуми. Нью-Йорк. Майорськ. Соледар. Бахмут. Іванівське.
18 пекельних місяців боїв за Донбас.
Де б ми не були. Знали: "Майор" вивезе, навіть коли техніка не вивозить.
Загинув як Герой.
Тепер ти вестимеш зірочкою з неба.
І я точно знаю, ти мене бачиш…
До зустрічі, друже!", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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