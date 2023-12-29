На знищеному "Новочеркаську" ймовірно ліквідовано 74 російські моряки, ще 27 були поранені, - Центр нацспротиву. ДОКУМЕНТ

Активісти "Кібер Спротиву" мають в розпорядженні лист головкома вмф рф з пропозицією оголосити траур в місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю 74 окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Лист вдалось перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з телепроекту "НАШІ" на каналі "Росія 1" (ксенія гончарова (шачіна).

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У листі росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, який був уражений у Феодосії Силами Оборони 26 грудня. Ще 27 окупантів отримали поранення.







Варто зауважити, що спочатку реліз, який розсилала прес-служба чорноморського флоту рф, опублікували більшість кримських ЗМІ, але згодом низка з них видалила публікацію. Проте підтвердження публікації лишилось в інтернеті назавжди.









Схоже, що командуванню вмф рф не дуже до вподоби політика кремля щодо замовчування втрат й ставлення до людей як до дешевого ресурсу. Бо наразі виглядає, що головком флоту ніколай євмєнов ініціював траурні заходи та розсилку без погодження зі своїм керівництвом.

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Центр національного спротиву зауважує, що ураження корабля сталось в момент накопичення на ньому засобів ураження, що зробило операцію максимально ефективною", - йдеться у повідомленні.