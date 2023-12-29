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На знищеному "Новочеркаську" ймовірно ліквідовано 74 російські моряки, ще 27 були поранені, - Центр нацспротиву. ДОКУМЕНТ

Активісти "Кібер Спротиву" мають в розпорядженні лист головкома вмф рф з пропозицією оголосити траур в місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю 74 окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Лист вдалось перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з телепроекту "НАШІ" на каналі "Росія 1" (ксенія гончарова (шачіна).

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У листі росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, який був уражений у Феодосії Силами Оборони 26 грудня. Ще 27 окупантів отримали поранення.

На знищеному Новочеркаську ймовірно ліквідовано 74 російські моряки, ще 27 були поранені, - Центр нацспротиву 01

Варто зауважити, що спочатку реліз, який розсилала прес-служба чорноморського флоту рф, опублікували більшість кримських ЗМІ, але згодом низка з них видалила публікацію. Проте підтвердження публікації лишилось в інтернеті назавжди.

На знищеному Новочеркаську ймовірно ліквідовано 74 російські моряки, ще 27 були поранені, - Центр нацспротиву 02
На знищеному Новочеркаську ймовірно ліквідовано 74 російські моряки, ще 27 були поранені, - Центр нацспротиву 03

Схоже, що командуванню вмф рф не дуже до вподоби політика кремля щодо замовчування втрат й ставлення до людей як до дешевого ресурсу. Бо наразі виглядає, що головком флоту ніколай євмєнов ініціював траурні заходи та розсилку без погодження зі своїм керівництвом.

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Центр національного спротиву зауважує, що ураження корабля сталось в момент накопичення на ньому засобів ураження, що зробило операцію максимально ефективною", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

корабель (1612) ліквідація (3924) Чорноморський флот рф (624) Центр національного спротиву (815)


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Топ коментарі
+25
Гойдааааааааааааааааа...
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29.12.2023 23:47
+24
На щастя жодна людина не постраждала, тіко кацапи
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29.12.2023 23:55
+20
Летять похороночки в кацапські стороночки. Шкода мало.
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29.12.2023 23:50
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Гойдааааааааааааааааа...
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29.12.2023 23:47 Відповісти
В Феодосии школьники к 9 Мая соберут огромное слово "Победа" из разбросанных по городу кусков БДК "Новочеркасск"
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29.12.2023 23:59 Відповісти
Це як тут?:

У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"
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30.12.2023 00:02 Відповісти
А на старый новый год, из фрагментов разбросаных по городу тел, можно сварить студень.
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30.12.2023 00:09 Відповісти
Хотів написати "ну ти людожер".... а потім задумався - яким словом замінити "людо"?
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30.12.2023 00:26 Відповісти
Может "Iстота"?
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30.12.2023 03:33 Відповісти
LOL!!!
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30.12.2023 03:29 Відповісти
Летять похороночки в кацапські стороночки. Шкода мало.
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29.12.2023 23:50 Відповісти
це не мало ,це максимум що могло бути на борту під час стоянки у порту, 100% результат. СЛАВА ЗСУ.
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30.12.2023 08:58 Відповісти
Земля скловатою, гниль рашистська.
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29.12.2023 23:54 Відповісти
Чудово!
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29.12.2023 23:54 Відповісти
На щастя жодна людина не постраждала, тіко кацапи
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29.12.2023 23:55 Відповісти
молодець, дай тобі Боже здоровля!
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30.12.2023 00:33 Відповісти
Щира дяка, здоровля Вам.
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30.12.2023 09:34 Відповісти
В Кобзона аншлаг
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29.12.2023 23:57 Відповісти
у проходах приставні стільці поставили.
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30.12.2023 00:04 Відповісти
В проходах Да он уже давно на стадионе поёт.
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30.12.2023 03:36 Відповісти
там у пеклі для кацапів вже окрему маракану побудували на мільйон місць.
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30.12.2023 03:41 Відповісти
Хммм. Маловато будет. Строить, так строить! С размахом! Интересно, а в аду тоже воруют? (Представил себе кацапский ад )
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30.12.2023 04:00 Відповісти
звісно тирять. Чортам там не солодко працювати, бо кацапи тирять все - смолу , сірку... тирять казани та здають у металоприйомку...
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30.12.2023 04:06 Відповісти
Двумя словами:
В капиталистическом аду жарят и, можете себе представить, каждый день задницу гвоздь забивают.
А в российском аду то газа нет, то черти пьяные. Но зато 30 числа все гвозди будут забиты.
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30.12.2023 05:55 Відповісти
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30.12.2023 07:09 Відповісти
Да-а-а. Стареем мы, стареем. Я давно не проверял и, к моему удивлению оказалось, что Маракана после неоднократных перестроек уже давно не входит даже в десятку самых крупных стадионов мира, а ведь в 50-х годах могла собирать толпу в 200,000 стоячих.
Итак, первое место Narendra Modi Stadium, India с 132,000 мест! Ну, понятно, их там дохрена, хотя, какой нахрен вид "спорта" может привлечь столько народу в Индии, кроме массовых синхронных танцев Болливуда? Я не знаю. На втором месте: (барабанная дробь) кто бы мог бл..ь подумать! Сев. Корея с 114,000 мест! Ну, это не для спорта, конечно, а для массового психоза по восхвалению их хомячка по кличке Rocket-Man. Остальная восьмёрка (даже скучно стало) наши американские стадионы. Как то так.
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30.12.2023 06:55 Відповісти
Ходжес об уничтожении российского корабля "новочеркасск": Представьте, если бы у Украины была еще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow или SCALP?
"Крым был бы несостоятельной базой для россии… Ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни запусков беспилотников против невинных мирных жителей, ни логистического центра для поддержки российской обороны на юге Украины, ни Керченского моста", - описал в X экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес вероятные последствия увеличения поставок западных ракет Украине.
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29.12.2023 23:58 Відповісти
В даному випадку ідея з " новочеркасском " утопіческа в орігінальному сенсі
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30.12.2023 00:05 Відповісти
Олаф Шольц - «Мы передадим Таурус Украине . Уже на следующей неделе.
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30.12.2023 00:06 Відповісти
приснилось ему
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30.12.2023 00:49 Відповісти
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29.12.2023 23:59 Відповісти
ждём "Куникова" со снарядами.
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30.12.2023 00:02 Відповісти
И десанта, десанта по-больше... на всякий пожарный случай!
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30.12.2023 07:12 Відповісти
"Цезарь куни" (18+)
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30.12.2023 12:53 Відповісти
Кари, московитам *****, страшної кари
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30.12.2023 00:03 Відповісти
А, якщо голову відірвало? то це поранення?
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30.12.2023 00:04 Відповісти
Если кацап, то нет. Это как вам палец порезать.
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30.12.2023 00:18 Відповісти
Робота Бєлгородської ПеВеО...

https://t.me/operativnoZSU/129581

Брянск. Предварительно, прилет в радиозавод "Кремний"

https://t.me/insiderUKR/67214
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30.12.2023 00:05 Відповісти
Памятник погібшим кораблям вже давно поставили. Звідки вони знали?

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30.12.2023 00:06 Відповісти
авансом
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30.12.2023 00:27 Відповісти
Це за першу Кримську війну 1854 р., за цю другу Кримську війну пам'ятники ставити буде нікому
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30.12.2023 00:51 Відповісти
Він вже стоїть
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30.12.2023 01:04 Відповісти
Взагалі-то пам'ятник "затопленим кораблям"
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30.12.2023 04:41 Відповісти
Три раза топили. Традиция однако
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30.12.2023 05:58 Відповісти
Так новочеркаськ і затопили як і москву. Какая разніца?
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30.12.2023 08:12 Відповісти
а якщо починаєш думати,
скільки з тим новокацапськом на дно відправилося
кацапських надій на українців повбивати,
зважаючі на знищєну начинку тої калоші....
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30.12.2023 00:13 Відповісти
читаю: "...экипажи кораблей... проявили массовый героизм..." (с)
охрененный героизм шмалять калибрами по торговым центрам и жилым домам. Подонки...
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30.12.2023 00:19 Відповісти
ми це зрозуміли зранку ..але вони 3 доби готували відповідь ...це довго в рай можуть не успіти
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30.12.2023 00:27 Відповісти
Вообще нам, мужикам, в раю тяжело будет. Там вкалывают без выходных. Людей не хватает.
А в аду, 8 часов у котла отстоял, а дальше пьянка и ****
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30.12.2023 06:09 Відповісти
Ну бахнули сильно) а "пропавшие просто ушли пивка попить".
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30.12.2023 02:47 Відповісти
Никогда не мог пить больше 2-бокалов пива.
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30.12.2023 06:11 Відповісти
Одновременно?
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30.12.2023 12:54 Відповісти
Нет. После двух бокалов сильно водки хочется
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30.12.2023 12:57 Відповісти
👍
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30.12.2023 13:02 Відповісти
ракету жалко, ну да ладно
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30.12.2023 09:27 Відповісти
 
 