На знищеному "Новочеркаську" ймовірно ліквідовано 74 російські моряки, ще 27 були поранені, - Центр нацспротиву. ДОКУМЕНТ
Активісти "Кібер Спротиву" мають в розпорядженні лист головкома вмф рф з пропозицією оголосити траур в місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю 74 окупантів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Лист вдалось перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з телепроекту "НАШІ" на каналі "Росія 1" (ксенія гончарова (шачіна).
У листі росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, який був уражений у Феодосії Силами Оборони 26 грудня. Ще 27 окупантів отримали поранення.
Варто зауважити, що спочатку реліз, який розсилала прес-служба чорноморського флоту рф, опублікували більшість кримських ЗМІ, але згодом низка з них видалила публікацію. Проте підтвердження публікації лишилось в інтернеті назавжди.
Схоже, що командуванню вмф рф не дуже до вподоби політика кремля щодо замовчування втрат й ставлення до людей як до дешевого ресурсу. Бо наразі виглядає, що головком флоту ніколай євмєнов ініціював траурні заходи та розсилку без погодження зі своїм керівництвом.
Центр національного спротиву зауважує, що ураження корабля сталось в момент накопичення на ньому засобів ураження, що зробило операцію максимально ефективною", - йдеться у повідомленні.
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У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"
В капиталистическом аду жарят и, можете себе представить, каждый день задницу гвоздь забивают.
А в российском аду то газа нет, то черти пьяные. Но зато 30 числа все гвозди будут забиты.
Итак, первое место Narendra Modi Stadium, India с 132,000 мест! Ну, понятно, их там дохрена, хотя, какой нахрен вид "спорта" может привлечь столько народу в Индии, кроме массовых синхронных танцев Болливуда? Я не знаю. На втором месте: (барабанная дробь) кто бы мог бл..ь подумать! Сев. Корея с 114,000 мест! Ну, это не для спорта, конечно, а для массового психоза по восхвалению их хомячка по кличке Rocket-Man. Остальная восьмёрка (даже скучно стало) наши американские стадионы. Как то так.
"Крым был бы несостоятельной базой для россии… Ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни запусков беспилотников против невинных мирных жителей, ни логистического центра для поддержки российской обороны на юге Украины, ни Керченского моста", - описал в X экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес вероятные последствия увеличения поставок западных ракет Украине.
https://t.me/operativnoZSU/129581
Брянск. Предварительно, прилет в радиозавод "Кремний"
https://t.me/insiderUKR/67214
скільки з тим новокацапськом на дно відправилося
кацапських надій на українців повбивати,
зважаючі на знищєну начинку тої калоші....
охрененный героизм шмалять калибрами по торговым центрам и жилым домам. Подонки...
А в аду, 8 часов у котла отстоял, а дальше пьянка и ****