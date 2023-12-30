УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6682 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
8 524 28

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 358 270 осіб (+750 за добу), 5969 танків, 8434 артсистеми, 11053 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 358 270 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 358270 (+750) осіб,

танків - 5969 (+16) од,

бойових броньованих машин - 11053 (+20) од,

артилерійських систем - 8434 (+17) од,

РСЗВ - 939 (+1) од,

засоби ППО - 621 (+1) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6554 (+15),

крилаті ракети - 1708 (+88),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11244 (+29) од,

спеціальна техніка - 1260 (+6)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні два тижні на війні в Україні ліквідовані п’ять вищих офіцерів РФ, - ЗМІ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 358 270 осіб (+750 за добу), 5969 танків, 8434 артсистеми, 11053 бойові броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17388) Генштаб ЗС (6578) ліквідація (3924) знищення (7243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Минув 3597 день москальсько-української війни.
90!! одиниці техніки та 750!! чумардосів.
Арта 18!, броня 36!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 6.
Відбита чергова величезна хвиля лайна з неба. Крилаті ракети перевалили за 1700!, сукупна броня за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 358 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
показати весь коментар
30.12.2023 09:17
+10
Дякую захисникам.
показати весь коментар
30.12.2023 08:01
+10
Мертвий Владімір... Мені подобається.
показати весь коментар
30.12.2023 09:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все правильно там.В кацапів десятки тисяч танків було вироблено ще за совка.Багато звичайно вже погнило на складах.Але ще біля 4 000 в них є.
показати весь коментар
30.12.2023 07:51 Відповісти
Які десяткИ тисяч? Станом на 2021 рік, було 3330 у строю і, як раз, 10 000 на зберіганні. В усіх родах військ: сухопутні, ПДВ, берегова охорона ВМФ.
показати весь коментар
30.12.2023 11:10 Відповісти
Ну то вже давно мали б закінчитися.Але як бачимо поки що пруть і пруть на фронті ці танки
показати весь коментар
30.12.2023 18:55 Відповісти
Якщо вивели з ладу,це не означає,що знищили.З двох-трьох можна один зліпити.Та їх і єсть у них до біса.Не продавли і на метал не різали,як деякі.
показати весь коментар
30.12.2023 07:52 Відповісти
Щоб російський прапорщик та щось не скомуніздив - такого не буває. Звідкіля ж тоді партнери Гладковського-молодшого розживалися запчастинами. Крім того, військова техніка може містити кольорові і, навіть, дорогоцінні метали.
показати весь коментар
30.12.2023 11:15 Відповісти
Вам по кожному танчику відеозвіт представити?
Впевнений, ви навіть ті що є не дивитись. Бо їх реально дофіга.
показати весь коментар
30.12.2023 07:58 Відповісти
Ага, особисто кожен постріл фільмую....
показати весь коментар
30.12.2023 08:26 Відповісти
Може десь і завищеною, але танків у них справді дофіга. В наступні 3 роки вони планують зняти з консервації і виробити 5-5.5 тисяч танків. 80% цієї кількості це саме старі танки які у них ще є на складах
показати весь коментар
30.12.2023 08:00 Відповісти
А КОГО вони туди посадять?
показати весь коментар
30.12.2023 09:00 Відповісти
Було у 2021 році - 3330 в строю + 10000 на зберіганні = 13330. Знищено - 5969. Це 44,78% від загальної кількості. Я не знаю - чи входять у ці 5969 затрофеєні. Крім того, у деяких, що на зберіганні, може бути стан металобрухту. Можливо, що вже половини нема.
показати весь коментар
30.12.2023 11:29 Відповісти
До чого тут Китай, порівняй з гватемалой. Тай ще дужче у штанці писнеш
показати весь коментар
30.12.2023 08:58 Відповісти
Героям слава !!!
показати весь коментар
30.12.2023 07:52 Відповісти
Дякую захисникам.
показати весь коментар
30.12.2023 08:01 Відповісти
Цікаво, чи встигнуть хлопці до Нового року спалити черговий ювілейний танк.
показати весь коментар
30.12.2023 08:47 Відповісти
Минув 3597 день москальсько-української війни.
90!! одиниці техніки та 750!! чумардосів.
Арта 18!, броня 36!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 6.
Відбита чергова величезна хвиля лайна з неба. Крилаті ракети перевалили за 1700!, сукупна броня за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 358 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
показати весь коментар
30.12.2023 09:17 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2023 09:33 Відповісти
Мертвий Владімір... Мені подобається.
показати весь коментар
30.12.2023 09:36 Відповісти
А мертвий Владімір Владімірович подобався б ще більше.
показати весь коментар
30.12.2023 11:17 Відповісти
 
 