Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 358 270 осіб (+750 за добу), 5969 танків, 8434 артсистеми, 11053 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 358 270 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 358270 (+750) осіб,

танків - 5969 (+16) од,

бойових броньованих машин - 11053 (+20) од,

артилерійських систем - 8434 (+17) од,

РСЗВ - 939 (+1) од,

засоби ППО - 621 (+1) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6554 (+15),

крилаті ракети - 1708 (+88),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11244 (+29) од,

спеціальна техніка - 1260 (+6)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.