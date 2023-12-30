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Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 11 населених пунктів, травмовано 5 осіб, пошкоджено 28 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська атакували 11 населених пунктів Донецької області. В Авдіїівці, Красногорівці й Торецьку постраждали цивільні особи.

Про це повідомили у поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулої доби Росія здійснила 22 атаки на цивільне населення Донеччини. Обстрілів зазнали 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк, селища Північне, Щербинівка, села Новопокровське, Новоселівка Перша, Сєверне, Соловйове.

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"Ворог гатив ракетами "С-300", керованими авіабомбами, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерією.

Пошкоджено 28 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, школа, адмінбудівлі, котельна, автомобілі.

Окупанти завдали масованого удару по Авдіївці - поранили людину. Руйнувань зазнали багатоквартирний і приватний будинки, інфраструктура.

З артилерії росіяни накрили Красногорівку. Травмовано трьох мешканців, пошкоджено щонайменше чотири приватних оселі.

Ще одна цивільна особа постраждала в Торецьку. Окупаційні війська поцілили у приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, унаслідок російських ударів на Донеччині травмовані п’ятеро людей.

Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 11 населених пунктів, травмовано 5 осіб, пошкоджено 28 цивільних об’єктів 01
Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 11 населених пунктів, травмовано 5 осіб, пошкоджено 28 цивільних об’єктів 02
Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 11 населених пунктів, травмовано 5 осіб, пошкоджено 28 цивільних об’єктів 03
Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 11 населених пунктів, травмовано 5 осіб, пошкоджено 28 цивільних об’єктів 04
Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 11 населених пунктів, травмовано 5 осіб, пошкоджено 28 цивільних об’єктів 05
Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 11 населених пунктів, травмовано 5 осіб, пошкоджено 28 цивільних об’єктів 06
Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 11 населених пунктів, травмовано 5 осіб, пошкоджено 28 цивільних об’єктів 07
Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 11 населених пунктів, травмовано 5 осіб, пошкоджено 28 цивільних об’єктів 08

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467)


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