Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 11 населених пунктів, травмовано 5 осіб, пошкоджено 28 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські війська атакували 11 населених пунктів Донецької області. В Авдіїівці, Красногорівці й Торецьку постраждали цивільні особи.
Про це повідомили у поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, минулої доби Росія здійснила 22 атаки на цивільне населення Донеччини. Обстрілів зазнали 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк, селища Північне, Щербинівка, села Новопокровське, Новоселівка Перша, Сєверне, Соловйове.
"Ворог гатив ракетами "С-300", керованими авіабомбами, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерією.
Пошкоджено 28 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, школа, адмінбудівлі, котельна, автомобілі.
Окупанти завдали масованого удару по Авдіївці - поранили людину. Руйнувань зазнали багатоквартирний і приватний будинки, інфраструктура.
З артилерії росіяни накрили Красногорівку. Травмовано трьох мешканців, пошкоджено щонайменше чотири приватних оселі.
Ще одна цивільна особа постраждала в Торецьку. Окупаційні війська поцілили у приватні будинки", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, унаслідок російських ударів на Донеччині травмовані п’ятеро людей.
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