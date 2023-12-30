Рашисти вдарили по Михайлівці на Херсонщині: щонайменше два десятки "прильотів", пошкоджено школу та адмінбудівлю. ФОТО
Російська армія зранку 30 грудня обстріляла Михайлівку Новоолександрівської громади на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, по центральній частині населеного пункту зафіксовано щонайменше два десятки "прильотів".
"Ворожим вогнем пошкоджено школу, адміністративну будівлю та магазин. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
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володимир омельянов
показати весь коментар30.12.2023 11:55 Відповісти Мені подобається 0
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