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Рашисти вдарили по Михайлівці на Херсонщині: щонайменше два десятки "прильотів", пошкоджено школу та адмінбудівлю. ФОТО

Російська армія зранку 30 грудня обстріляла Михайлівку Новоолександрівської громади на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, по центральній частині населеного пункту зафіксовано щонайменше два десятки "прильотів".

"Ворожим вогнем пошкоджено школу, адміністративну будівлю та магазин. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли Херсонщини: ворог поцілив у житлові квартали, гуманітарний штаб та об’єкт критичної інфраструктури, є поранені. ФОТОрепортаж

Рашисти вдарили по Михайлівці на Херсонщині: щонайменше два десятки прильотів, пошкоджено школу та адмінбудівлю 01
Рашисти вдарили по Михайлівці на Херсонщині: щонайменше два десятки прильотів, пошкоджено школу та адмінбудівлю 02
Рашисти вдарили по Михайлівці на Херсонщині: щонайменше два десятки прильотів, пошкоджено школу та адмінбудівлю 03

Автор: 

обстріл (28486) Херсонська область (5756)


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Ось так рашиські терористи воюють з школами ,вбивають мирних громадян ,руйнують їхні будинки ,цю рашиську нечисть треба знищувати де тільки можна ,а тим часом хтось граєтся в рейтинги.
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30.12.2023 11:55 Відповісти
 
 