Двоє чоловіків у гідрокостюмах намагалися незаконно перетнути кордон з Румунії в Україну через Тису, - Держприкордонслужба. ФОТО
Прикордонники врятували двох чоловіків, які намагалися перетнути Тису в гідрокостюмах і незаконно потрапити з Румунії в Україну.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Двоє закарпатців намагалися незаконно перетнути кордон з Румунії в Україну через Тису. Обидва "озброїлися" гідрокостюмами, проте з перших хвилин занурення втратили сили через холодну та потужну течію. Першого відкинуло на румунський берег, його витягли румунські прикордонники. Другого – на український, але самостійно вибратися з води він не міг. Прикордонники витягнули "дайвера" та доправили у підрозділ, де надали сухий одяг та зігріли", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 vigo
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+13 Володимир шева
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+10 svd
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???
тобто продовжити загранпаспорти, чи що?
Чи може посадити Агрохамію за його висер шо "будемо шукати"?
В смислі "застряв"? і в смислі "за кордоном" - тобто вже в безпеці? просто ти написав не дуже зрозуміло. Йди, шолі, пару прикордонників порадуй.... ой, я не про те що ти думаєш, а про новорічні подарінки
далі сам думай
а проблеми бувають різні.
Але е ще друга сторона на кордоні , яка може ставити у паспорти заборону в'їзду до ЕС ізза проблем з документами . Тому через ДІЮ « зелений шлях» і чоловика пропускають через оба кордона без санкцій.
А може краще зробити "амністію" тим хто 1.5 роки воює на тих у кого проблеми з документами закордоном?
Я пропоную разібратись з конкретним питанням
автомат в руки, соломину в сраку і вперьод на Ялту, каву пити на звільненій набережній
може на твоєму ЗЄкіздафоні щось іншу адекватність на вуха вішають, не знаю, телевізора не маю, викинув, як тільки запрацював кіздафон
А люди з маєтками і бл..ядями на утриманні завжди були.
Раніше тебе це не хвилювало?
Все, що зараз відбувається, результат чийогось вибору в 2019-му.
Якщо через голову це не доходить, дійде через зад.
"Чудо! Чудо! Чудо "
Зато тепер, ці врятовані життя, кинуть Мотлоху війни.
МОТЛОХ, у, ч., збірн. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96 Старі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D1%87 речі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9 домашнього https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA вжитку , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3 одяг , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%96%D1%80%27%D1%8F ганчір'я https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D1%89%D0%BE тощо .,
а ось "МОЛОХ" це: поклоніння Молоху включало в себе жертвоприношення або «проводження дітей через вогонь». Дослідники вважають, що ідолами цього божества були гігантські металеві статуї людини з головою бика. У кожного ідола був отвір у черевній порожнині, а також, швидше за все, витягнуті передпліччя, що формували своєрідні напрямні в отвір. Усередині або навколо статуї розпалювався вогонь і немовлят клали в обійми статуї або в отвір.
Композиція "Молох війни", задумана як монументальна фреска, належить до серії творів Олекси Новаківського, написаних під впливом сильного душевного потрясіння, спричиненого світовою війною і визвольними змаганнями. Центральна тема - страждання Матері-України через довколишню руїну та втрачені людські життя.
То все таки, може МОЛОХ?
до гідрокостюма та холодної, потужної течії Тиси -
лише одна галочка в бюлетні.
Цього разу окупанти наїлися пиріжків з миш'яком і отрутою для щурів в Бахчисараї. Пригощали кацапів, як і тоді, дві дівчини.
Повідомляють про 18 загиблих, ще 14 госпіталізовано.