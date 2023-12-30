Двоє чоловіків у гідрокостюмах намагалися незаконно перетнути кордон з Румунії в Україну через Тису, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники врятували двох чоловіків, які намагалися перетнути Тису в гідрокостюмах і незаконно потрапити з Румунії в Україну.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.



"Двоє закарпатців намагалися незаконно перетнути кордон з Румунії в Україну через Тису. Обидва "озброїлися" гідрокостюмами, проте з перших хвилин занурення втратили сили через холодну та потужну течію. Першого відкинуло на румунський берег, його витягли румунські прикордонники. Другого – на український, але самостійно вибратися з води він не міг. Прикордонники витягнули "дайвера" та доправили у підрозділ, де надали сухий одяг та зігріли", - йдеться в повідомленні.

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