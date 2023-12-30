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Двоє чоловіків у гідрокостюмах намагалися незаконно перетнути кордон з Румунії в Україну через Тису, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники врятували двох чоловіків, які намагалися перетнути Тису в гідрокостюмах і незаконно потрапити з Румунії в Україну.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Двоє закарпатців намагалися незаконно перетнути кордон з Румунії в Україну через Тису. Обидва "озброїлися" гідрокостюмами, проте з перших хвилин занурення втратили сили через холодну та потужну течію. Першого відкинуло на румунський берег, його витягли румунські прикордонники. Другого – на український, але самостійно вибратися з води він не міг. Прикордонники витягнули "дайвера" та доправили у підрозділ, де надали сухий одяг та зігріли", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У 2023 році Держприкордонслужба затримала близько 11 тис. чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон України

Двоє чоловіків у гідрокостюмах намагалися незаконно перетнути кордон з Румунії в Україну через Тису, - Держприкордонслужба 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) кордон (4769) Румунія (1160)


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Топ коментарі
+16
Завіса для незаконного перетину кордону має бути, тут нічого дивного.
А люди з маєтками і бл..ядями на утриманні завжди були.
Раніше тебе це не хвилювало?
Все, що зараз відбувається, результат чийогось вибору в 2019-му.
Якщо через голову це не доходить, дійде через зад.
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30.12.2023 12:21
+13
Оце дожилися.. Залізно-іржава завіса. Усе вже це колись давно було. Тільки берлінського мура немає ( ну з цим складніше. Який тут мур. Маєтки незлічені, корчі, ***** губаті на отримані ))).
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30.12.2023 12:11
+10
Молодые пацаны поймали пузатого дядьку! Отрабатывают место на "западном фронте"?
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30.12.2023 12:10
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Мабудь у хлопців якись проблеми з документами . Взагалі може зробити амністію усім, хто застряв за кордоном з проблемами з документами . Чому чоловікам мерзнути у річках ?
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30.12.2023 12:07 Відповісти
Взагалі може зробити амністію усім, хто застряв за кордоном з проблемами з документами \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

???
тобто продовжити загранпаспорти, чи що?
Чи може посадити Агрохамію за його висер шо "будемо шукати"?
В смислі "застряв"? і в смислі "за кордоном" - тобто вже в безпеці? просто ти написав не дуже зрозуміло. Йди, шолі, пару прикордонників порадуй.... ой, я не про те що ти думаєш, а про новорічні подарінки
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30.12.2023 12:18 Відповісти
Просто - якщо у тебе угорських паспорт - з ним ПЕРШИЙ раз виїхати з України не можна...
далі сам думай
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30.12.2023 12:52 Відповісти
Просто е українці за кордоном , у яких проблеми з документами і для виришення ціх проблем потрібні місяці . Тому я пропоную ЗРОБИТИ АМНИСТІЮ усім хто хоче в'їхати до України , тобто зелений шлях .

а проблеми бувають різні.

Але е ще друга сторона на кордоні , яка може ставити у паспорти заборону в'їзду до ЕС ізза проблем з документами . Тому через ДІЮ « зелений шлях» і чоловика пропускають через оба кордона без санкцій.
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30.12.2023 22:50 Відповісти


А може краще зробити "амністію" тим хто 1.5 роки воює на тих у кого проблеми з документами закордоном?
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30.12.2023 12:49 Відповісти
А ось не робить вінегрет ( краще жінці допоможить з цім блюдом)
Я пропоную разібратись з конкретним питанням
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30.12.2023 22:52 Відповісти
навіть не роздягайте із тих гідрокостюмів:
автомат в руки, соломину в сраку і вперьод на Ялту, каву пити на звільненій набережній
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30.12.2023 14:09 Відповісти
адекватність в Україні це війна

може на твоєму ЗЄкіздафоні щось іншу адекватність на вуха вішають, не знаю, телевізора не маю, викинув, як тільки запрацював кіздафон
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30.12.2023 15:23 Відповісти
Молодые пацаны поймали пузатого дядьку! Отрабатывают место на "западном фронте"?
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30.12.2023 12:10 Відповісти
На западном фронте без перемен, кіно таке є. Мені здається що на західному фронті могли б у поратись і прикордонники дівчата, а ті бики могли б і на східному бути
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30.12.2023 12:19 Відповісти
Эрих Мария Ремарк! Почитайте первоисточник. Там много идей которые в фильме не озвучили!
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30.12.2023 12:20 Відповісти
Читав колись. І тепер добре розумію, чому Європа в 1940-му здалася Гітлеру фактично без бою, за що потім світові прийшлося заплатити 50 мільонів життів і здачею комунякам країн Східної Європи. Це наслідки пацифізму, який на словах за все харошеє проти всєго плахого, а на ділі веде до розрухи і смерті
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30.12.2023 13:37 Відповісти
Так ці молоді пацани якраз не мобілізовані. Це строковики, яких зепідр вже третій рік тримає без дємбєля. На війну їх ніхто не відправить і так.
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30.12.2023 12:45 Відповісти
Возможно, не учел! Извините!
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30.12.2023 18:19 Відповісти
"пузатий дядька" кнуряка ще той, без автомата масою кацапика може придушити

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30.12.2023 14:19 Відповісти
Оце дожилися.. Залізно-іржава завіса. Усе вже це колись давно було. Тільки берлінського мура немає ( ну з цим складніше. Який тут мур. Маєтки незлічені, корчі, ***** губаті на отримані ))).
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30.12.2023 12:11 Відповісти
Завіса для незаконного перетину кордону має бути, тут нічого дивного.
А люди з маєтками і бл..ядями на утриманні завжди були.
Раніше тебе це не хвилювало?
Все, що зараз відбувається, результат чийогось вибору в 2019-му.
Якщо через голову це не доходить, дійде через зад.
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30.12.2023 12:21 Відповісти
та ЗЄчувак одразу прозрів після 19-го, коли траншеї засвітили
"Чудо! Чудо! Чудо "

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30.12.2023 14:16 Відповісти
"Свято святого Йоргена"
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30.12.2023 16:47 Відповісти
Элитная недвижимость и ..ляди появились только после 19 года ???????
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30.12.2023 17:04 Відповісти
Які молодці прикордонники! Життя людям рятують.
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30.12.2023 12:26 Відповісти
Краще б тим людям мізки врятували у 2019-му
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30.12.2023 12:46 Відповісти
Мізки? Це не можливо.
Зато тепер, ці врятовані життя, кинуть Мотлоху війни.
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30.12.2023 14:31 Відповісти
та ти шо? тоді давай капітулюємо і станемо бучами
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30.12.2023 15:26 Відповісти
Вже писали 100500 разів- треба організувати нормальный рекрутинг
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30.12.2023 23:01 Відповісти
Не Молоху, а Мотлоху?
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30.12.2023 16:49 Відповісти
Так. Т9
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30.12.2023 22:59 Відповісти
Дивно, Ви написали "мотлоху",
МОТЛОХ, у, ч., збірн. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96 Старі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D1%87 речі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9 домашнього https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA вжитку , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3 одяг , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%96%D1%80%27%D1%8F ганчір'я https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D1%89%D0%BE тощо .,

а ось "МОЛОХ" це: поклоніння Молоху включало в себе жертвоприношення або «проводження дітей через вогонь». Дослідники вважають, що ідолами цього божества були гігантські металеві статуї людини з головою бика. У кожного ідола був отвір у черевній порожнині, а також, швидше за все, витягнуті передпліччя, що формували своєрідні напрямні в отвір. Усередині або навколо статуї розпалювався вогонь і немовлят клали в обійми статуї або в отвір.
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31.12.2023 08:30 Відповісти
Абоось ще:
Композиція "Молох війни", задумана як монументальна фреска, належить до серії творів Олекси Новаківського, написаних під впливом сильного душевного потрясіння, спричиненого світовою війною і визвольними змаганнями. Центральна тема - страждання Матері-України через довколишню руїну та втрачені людські життя.

То все таки, може МОЛОХ?
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31.12.2023 08:35 Відповісти
Народ, це ж добровольці, вони поспішали в ТЦК на мобілізацію, а їх затримали, скільки нам ще це терпіти
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30.12.2023 21:28 Відповісти
Від безвізу та суботньої кави в Відні
до гідрокостюма та холодної, потужної течії Тиси -
лише одна галочка в бюлетні.
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30.12.2023 12:29 Відповісти
Якщо екстраполювати на моє оточення - причинно-наслідковий зв'язок між цим всім та виборами відсутній. Лише одиниці зізналися - що ж ми наробили. І те вже не погано
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30.12.2023 12:36 Відповісти
Іхтіандри мля .
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30.12.2023 12:30 Відповісти
Куйові
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30.12.2023 13:39 Відповісти
Люди в ТЦК пливли за місцем проживання, а ви так на них!
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30.12.2023 12:34 Відповісти
Точно з Румунії в Україну? Не навпаки?
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30.12.2023 12:34 Відповісти
Ну так а чого у нас постановою КМУ кордони "зачинили" ? Тому що рівень життя в Україні такий, що всі емігранти та мешканці Євросоюзу штурмують кордони та мріють записатися у "Армію відновлення України". І щоб не було колапсу - влада України своїми професіональними діями запобігає цьому
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30.12.2023 12:41 Відповісти
Ааа. Ну тоді б чергу встановили, по запису.
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30.12.2023 12:44 Відповісти
Як на прісягє стоять)))
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30.12.2023 12:40 Відповісти
Прі вашєм парашєнкє такой хєрні нє било.
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30.12.2023 12:47 Відповісти
Тому, що викинуло на румунський берег, вочевидь, пощастило - зміг вирватися з вільної країни вільних людей. Найме адвоката, скаже, що біженець, хоче ще пожити, то може й пожаліють та не відправлять назад. А другий невдаха точно піде в ТЦК, а звідти тільки один вихід - в пекло війни.
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30.12.2023 12:54 Відповісти
Не радій за нього. Його депортують в Україну за перетин кордону у невстановленому місці.
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30.12.2023 12:58 Відповісти
Чё вообще недалёкий? А ещё рассуждаешь. Читай по солагам из Ру-мы-нии в Украину.
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30.12.2023 13:02 Відповісти
Я не настільки наївний, аби вірити у їх байки - розповідати можна що завгодно, а по-факту це втікачі з України.
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30.12.2023 13:18 Відповісти
вони намагалися попасти на передову.
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30.12.2023 12:56 Відповісти
Я не розумію нарідець 73%, чого втікати, при владі той, за кого ви голосували. Давайте йдіть захищати його ідеї. Мовчали ж коли він замість ракет всі гроші закопав під асфальт? А сьогодні за цієї дурості мають гинути інші, а ви білі і пухнасті? Звикли тільки гадити? Дайте їм кожному в руки по куску асфальту і на ворожі танки.
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30.12.2023 12:57 Відповісти
Интересно, почему пограничники решили, что плыли из Румынии?
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30.12.2023 12:58 Відповісти
Похоже они по привычке, доплыв из Украины до румынского "бортика", кувыркнулись и оттолкнувшись от "бортика" ногами, продолжили заплыв....
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30.12.2023 13:06 Відповісти
🫡Новий випадок отруєння російських військових у Криму - рашаЗМІ.

Цього разу окупанти наїлися пиріжків з миш'яком і отрутою для щурів в Бахчисараї. Пригощали кацапів, як і тоді, дві дівчини.

Повідомляють про 18 загиблих, ще 14 госпіталізовано.
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30.12.2023 13:08 Відповісти
Хоть би пишались що хтось вертається назад,навіть і таким способом,видати премію і почесну грамоту дядькам.
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30.12.2023 13:10 Відповісти
Так цікаво про це "незаконно", а які можуть бути закони в країні,в якій Конституція "На паузі"? Де межа законного і незаконного?
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30.12.2023 13:54 Відповісти
Это куда они направлялись? В ТЦК?
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30.12.2023 14:11 Відповісти
даремно засвітились, тепер у ССО призвуть.
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30.12.2023 14:17 Відповісти
треба було якось влаштуватися в 95 квартал, хоч прибиральником, тоді 1000% бронь на 100 років, бо треба ж комусь прибирати за "орденоСосцями" Кошовим та Пікаловим, поки вони на корпоративах та "йолках" в "атаку ходять" ...
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30.12.2023 14:23 Відповісти
Ихтиандры куевы, ну-ну.
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30.12.2023 14:37 Відповісти
Один з них ще і вагітний, он, як воно, Махалич …
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30.12.2023 16:05 Відповісти
Ихтиандры, блин... 🤔
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30.12.2023 16:07 Відповісти
 
 