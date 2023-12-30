Наслідки обстрілу окупантами Вовчанська: пошкоджено торговельні павільйони, магазини та будинки. ФОТОрепортаж
Збройні сили РФ вночі 29 грудня вчергове обстріляли Вовчанськ на Харківщині.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"29 грудня близько 23:00 російські військові вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру м. Вовчанськ.
У населеному пункті пошкоджено торговельні павільйони, магазини та житлові будинки.
За попередніми даними, ворог бив по місту з артилерії", - йдеться в повідомленні.
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