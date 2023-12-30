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Наслідки обстрілу окупантами Вовчанська: пошкоджено торговельні павільйони, магазини та будинки. ФОТОрепортаж

Збройні сили РФ вночі 29 грудня вчергове обстріляли Вовчанськ на Харківщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"29 грудня близько 23:00 російські військові вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру м. Вовчанськ.

У населеному пункті пошкоджено торговельні павільйони, магазини та житлові будинки.

За попередніми даними, ворог бив по місту з артилерії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зранку ворог обстріляв Козачу Лопань на Харківщині, у Вовчанську пошкоджено будинок

Наслідки обстрілу окупантами Вовчанська: пошкоджено торговельні павільйони, магазини та будинки 01
Наслідки обстрілу окупантами Вовчанська: пошкоджено торговельні павільйони, магазини та будинки 02
Наслідки обстрілу окупантами Вовчанська: пошкоджено торговельні павільйони, магазини та будинки 03

Автор: 

обстріл (28486) Харківщина (6054) Вовчанськ (416)


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