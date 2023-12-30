Шість ворожих FPV-дронів знешкодили прикордонники на Запорізькому напрямку. ФОТО

Українські прикордонники знешкодили шість ворожих FPV-дронів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Під дією антидронової рушниці один безпілотник здетонував у повітрі, три – розірвалися на шматки, ще два – вдалося приземлили майже неушкодженими", - йдеться в повідомленні.

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