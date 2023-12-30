УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6479 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 588 2

Шість ворожих FPV-дронів знешкодили прикордонники на Запорізькому напрямку. ФОТО

Українські прикордонники знешкодили шість ворожих FPV-дронів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Під дією антидронової рушниці один безпілотник здетонував у повітрі, три – розірвалися на шматки, ще два – вдалося приземлили майже неушкодженими", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Прикордонники знищили 6 ворожих БпЛА на Запорізькому напрямку. ФОТОрепортаж

Шість ворожих FPV-дронів знешкодили прикордонники на Запорізькому напрямку 01
Шість ворожих FPV-дронів знешкодили прикордонники на Запорізькому напрямку 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) прикордонники (1100) дрони (4706)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопці , Ви молодці ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
30.12.2023 14:46 Відповісти
 
 