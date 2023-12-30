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Вчорашня масована атака: нацгвардійці збили ворожу крилату ракету зі стрілецької зброї на Київщині. ФОТО

Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 29 грудня мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила ворожу крилату ракету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.

Як зазначається, після виявлення цілі, що рухалась у напрямку міста Київ, нацгвардійці відкрили вогонь з кулеметів.

"У ході огляду місця падіння уламків попередньо встановлено, що в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не відбулось.

Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Вчорашня масована атака: нацгвардійці збили ворожу крилату ракету зі стрілецької зброї на Київщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: пошкоджено житлові будинки, 1 людина дістала поранення. ФОТОрепортаж

У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян.

Автор: 

Київська область (4026) ракети (4023) знищення (7243) Національна гвардія (1532)


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Топ коментарі
+17
Вот это да!
Крутые парни!!!!
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30.12.2023 14:13
+10
нє. не дуже багато.
багато було рік тому. але, ніхера не вийшло.
зараз, по іншому, але звісно є, і воно буде летіти.
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30.12.2023 14:21
+6
12,7 мм з МДЗ роблять дива.
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30.12.2023 14:28
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Вот это да!
Крутые парни!!!!
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30.12.2023 14:13 Відповісти
Проблема в тому що в них цього гівна досхочу. І воно ще може вироблятися.
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30.12.2023 14:19 Відповісти
нє. не дуже багато.
багато було рік тому. але, ніхера не вийшло.
зараз, по іншому, але звісно є, і воно буде летіти.
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30.12.2023 14:21 Відповісти
з дідівської берданки?
чи зі шмайсера, що дід, на городи закопав, до кращих часів?
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30.12.2023 14:19 Відповісти
З рогатки...
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30.12.2023 14:27 Відповісти
12,7 мм з МДЗ роблять дива.
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30.12.2023 14:28 Відповісти
людина, правша, без пальців на правої руці - хочь штормовиком його бери хоч писарем...
він як настріляє так і напише...
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30.12.2023 14:35 Відповісти
Нагадую, що т.зв. pyzкix треба в6uваmu всіма доступними способами: стріляти, палити, ріzати, вішати, топити, труїти, душити.

Руцкє біосміття має зникнути з лиця Землі.
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30.12.2023 14:47 Відповісти
Хороші кацапи - дохлі кацапи
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30.12.2023 16:41 Відповісти
на фото корпус посічений осколками - яка стрілецька зброя?
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30.12.2023 14:50 Відповісти
Шо за девайс ??
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30.12.2023 14:54 Відповісти
 
 