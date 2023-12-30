Вчорашня масована атака: нацгвардійці збили ворожу крилату ракету зі стрілецької зброї на Київщині. ФОТО
Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 29 грудня мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила ворожу крилату ракету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.
Як зазначається, після виявлення цілі, що рухалась у напрямку міста Київ, нацгвардійці відкрили вогонь з кулеметів.
"У ході огляду місця падіння уламків попередньо встановлено, що в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не відбулось.
Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.
У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян.
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Крутые парни!!!!
багато було рік тому. але, ніхера не вийшло.
зараз, по іншому, але звісно є, і воно буде летіти.
чи зі шмайсера, що дід, на городи закопав, до кращих часів?
він як настріляє так і напише...
Руцкє біосміття має зникнути з лиця Землі.