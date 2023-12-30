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Новини Фото Війна
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Наслідки масованої атаки на Україну: кількість загиблих зросла до 39, постраждало 120 міст і сіл, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Досі тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки. Постраждало майже 120 міст і сіл – сотні цивільних об’єктів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дякую всім нашим рятувальникам ДСНС України, працівникам і працівницям комунальних підприємств, поліцейським, усім, хто зараз на місцях допомагає, підтримує людей, розбирає завали й відновлює нормальне життя", - зазначив Зеленський.

За його словами, загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на даний час, на жаль, 39 загиблих.

"Мої співчуття рідним і близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу. Окремо хочу подякувати всім лідерам світу, політикам і громадським діячам, які засудили цю атаку. Дякую журналістам із багатьох країн, які підтримують наших людей і розповідають правду про російське зло та про наш захист. Зброя в руках українців - це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить - не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Удар РФ по Одесі: у медзакладах залишаються 12 постраждалих, дві особи - у важкому стані

Наслідки масованої атаки на Україну: кількість загиблих зросла до 39, постраждало 120 міст і сіл, - Зеленський 01
Наслідки масованої атаки на Україну: кількість загиблих зросла до 39, постраждало 120 міст і сіл, - Зеленський 02
Наслідки масованої атаки на Україну: кількість загиблих зросла до 39, постраждало 120 міст і сіл, - Зеленський 03
Наслідки масованої атаки на Україну: кількість загиблих зросла до 39, постраждало 120 міст і сіл, - Зеленський 04
Наслідки масованої атаки на Україну: кількість загиблих зросла до 39, постраждало 120 міст і сіл, - Зеленський 05
Наслідки масованої атаки на Україну: кількість загиблих зросла до 39, постраждало 120 міст і сіл, - Зеленський 06
Наслідки масованої атаки на Україну: кількість загиблих зросла до 39, постраждало 120 міст і сіл, - Зеленський 07
Наслідки масованої атаки на Україну: кількість загиблих зросла до 39, постраждало 120 міст і сіл, - Зеленський 08
Наслідки масованої атаки на Україну: кількість загиблих зросла до 39, постраждало 120 міст і сіл, - Зеленський 09
Наслідки масованої атаки на Україну: кількість загиблих зросла до 39, постраждало 120 міст і сіл, - Зеленський 10

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України, за даними на вечір 29 грудня, загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі оголошено день жалоби, внаслідок обстрілу загинуло 9 людей

Також повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Києва зросла до 16 осіб.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) обстріл (28486)


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Топ коментарі
+12
Чучало садило мільярди дерев і будувало дороги....
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30.12.2023 14:44
+12
Зеленський не повинен був іти в президенти. Він сам не розумів, що він не зможе керувати країною ???? Війна не лише на совісті Путлера. Зеленський винен у смертях українців не менше, ніж він. Напиши заяву на звільнення !!!
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30.12.2023 15:30
+10
Ми б могли виробляти власні ракети і шахеди з дальністю 500+ км у кількості сотень одиниць на місяць, однак на це немає грошей - всі гроші пішли на дороги і тєлємарафони, бо там можна добре вкрасти.
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30.12.2023 15:36
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Чучало садило мільярди дерев і будувало дороги....
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30.12.2023 14:44 Відповісти
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30.12.2023 14:47 Відповісти
Зато кацапское чурбанье затаривается боярышником и спокойно готовится к НГ.
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30.12.2023 14:49 Відповісти
Зеленський не повинен був іти в президенти. Він сам не розумів, що він не зможе керувати країною ???? Війна не лише на совісті Путлера. Зеленський винен у смертях українців не менше, ніж він. Напиши заяву на звільнення !!!
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30.12.2023 15:30 Відповісти
Та ви що!!! Він же ******* і не тряпка, та і Нелох.
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30.12.2023 16:50 Відповісти
Ми б могли виробляти власні ракети і шахеди з дальністю 500+ км у кількості сотень одиниць на місяць, однак на це немає грошей - всі гроші пішли на дороги і тєлємарафони, бо там можна добре вкрасти.
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30.12.2023 15:36 Відповісти
Проблема не в грошах, їх в кінцевому випадку можна надрукувати скільки завгодно, а в тому, що практично вся територія України перебуває в зоні москальського ураження (ми не можемо технічно відповісти аналогічно). Тому ракети можна виробляти лише в третіх країнах. Якщо б я був президентом, то запропонував би де-кому бартер: наші ракетні технології в обмін на їхні ядерні боєголовки. І тоді б з путлєром розпочалася зовсім інша розмова...
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30.12.2023 16:19 Відповісти
Ні пане Максим, це неправда, бо до 2019 року "барига" і його команда спромоглися доробити ракети "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха-Вільха М", "Вербу", "Стугна М" та інші і почали їх виробляти і коли передавали владу, то крім цих розробок передали 3 мільярди доларів США, виграних у параші за газ, 170 мільярдів гривень в казні (хоча самі прийшли, коли в казні було 160 тисяч), золото-валютні резерви 28 мільярдів доларів США, розробки ракет та інше і ніхто не заважав робити ці ракети і навіть САУ "Богдана" та снаряди до неї, просто у Херпіду були інші приоритети - дороги і він все це вбухкав під асфальт. А сьогодні ні асфальту ні ракет і це його вина, яку він має розділити із нарідом 73%.
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30.12.2023 17:03 Відповісти


На більшості совєцьких стратегічних підприємствах впк є підземні виробничі площі.
Можна хоч у чистому полі збудувати підприємоство, якщо зарити його на глибину 10 метрів і надбудувати щось зверху. І піторські простріли у такому разі будуть похєр.
Ще можна будувати ракети в шахтах метро, у гірських районах і тд.
А про треті країни - міг сказати тільки довпойоп. Достатньо подивитися як ляхи заблокувли кордони аби назавжди забути про будівництво ракет у третіх країнах.
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31.12.2023 13:56 Відповісти
на різних ресурсах жахливі фотки наслідків повітряного удару. То напищіть яку допомогу надає влада потерпілим, і чи її вистачає. Світ має це теж знати щоб допомогти.
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30.12.2023 15:57 Відповісти
Наші БПЛА здатні донести, наприклад, до Москви лише 10-15 кг вибухівки, що в принципі є ніщо в сенсі нанесення шкоди ворогу. Але існують,, наприклад, біотоксини, які здатні кількома грамами вбити людину. Москалі ведуть війну на знищення України та українців, то чому ми маємо залишатися в білих лицарських рукавичках? Після закінчення війни буде абсолютно байдуже хто яких конвенцій дотримувався, буде мати сенс лише хто кого переміг та знищив, байдуже в який спосіб.
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30.12.2023 16:07 Відповісти
Пане Максиме, ніхто вже не допоможе вбитим десяткам наших громадян тільки за один ракетний напад. А за вбитими до сотні тисяч Маріупольців хто відповість? А тисяч знищених підприємств. Тут винен пуйло і його психічно хворий народ Засрашки, але не менше винен наш Херпіду, який залишив народ без захисту і замість того, щоб накопичувати ракети і системи ППО ПРО, він навпаки вилучав клістрони, садив тих, хто захищав і здатен був захищати Україну і фактично зупинив виробництво ракет, дронів, РЕБ, танків, бронетехніки, а спеціалістів звільнив. Як і чим він сьогодні буде захищати громадян, які йому довірили своє життя, життя родин і всю Україну? А якби США і країни ЄС не нанали допомогу, то щоб уже з нами було? Хіба про це не мав дбати Верховний головнокомандувач великої країни, яка знаходилася у війні?
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30.12.2023 17:10 Відповісти
 
 