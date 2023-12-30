Наслідки масованої атаки на Україну: кількість загиблих зросла до 39, постраждало 120 міст і сіл, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Досі тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки. Постраждало майже 120 міст і сіл – сотні цивільних об’єктів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дякую всім нашим рятувальникам ДСНС України, працівникам і працівницям комунальних підприємств, поліцейським, усім, хто зараз на місцях допомагає, підтримує людей, розбирає завали й відновлює нормальне життя", - зазначив Зеленський.

За його словами, загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на даний час, на жаль, 39 загиблих.

"Мої співчуття рідним і близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу. Окремо хочу подякувати всім лідерам світу, політикам і громадським діячам, які засудили цю атаку. Дякую журналістам із багатьох країн, які підтримують наших людей і розповідають правду про російське зло та про наш захист. Зброя в руках українців - це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить - не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України, за даними на вечір 29 грудня, загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.

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Також повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Києва зросла до 16 осіб.