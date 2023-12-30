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У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи, губернатор Гладков каже, що обстріляно центр міста. ВIДЕО 18+

Вдень 30 грудня у російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл центру міста, інформує Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що місто нібито обстрілюють ЗСУ. Також Гладков запевняє, що є жертви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР: Противники кремлівського режиму здійснили атаку на Бєлгородщині

У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи, губернатор Гладков каже, що обстріляно центр міста 01

Автор: 

вибух (4461) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+132
З наступаючим Новим Роком свинособаки!!!
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30.12.2023 15:01
+75
А нє**й було намагатися збити
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30.12.2023 15:05
+64
Це криворуке кацапське пво...Ми уражаємо вогнем виключно військові об'єкти...
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30.12.2023 15:04
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Не розумію, нащо палити цивільні авто чи ще якісь сторонні об'єкти, коли так багато є цілей, які прямо впливають на дії ворожої армії проти України.

Військомати заганяють громадян у війська, які потім атакують захисників і цивільне населення України. А мєнти, прокурори і судді карають тих, хто відмовляється виконувати злочинні накази банди терористів-узурпаторів і їхніх підлеглих-виконавців. Державні адміністрації - частина злочинної системи. Авіація, залізниця, водний і автомобільний транспорт доставляє всякі вантажі для військ. Мости. Бази пального. Склади ***********. Особовий склад, особливо, командири...
- Важливих цілей дуже багато. Немає смислу атакувати цивільні об'єкти. Атаки проти цивільних - це вигідно ворожій пропаганді, щоб намагатися виправдовувати війну проти України, тому думаю, нікого не здивує, якщо з'ясується, що атаки на цивільних здійснюють самі російські злочинці задля брехливої пропаганди.
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31.12.2023 06:10 Відповісти
Deshevyi filmec.....slaboato...!!!! Bol'she ekspressii !!!
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31.12.2023 09:46 Відповісти
Йо Західно-Сибірський військовий округ московської народної республіки обстріляла білгородську народну республіку.... яка сумна новина.
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31.12.2023 10:39 Відповісти
справа в тому, що кацапам насрати на бєлгород. багато хто з них, взагалі, не знає де це.
треба бомбити москву та пригороди.
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31.12.2023 11:19 Відповісти
А думав що без феєрверків буде.
Ан нет , такі да !
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01.01.2024 01:17 Відповісти
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