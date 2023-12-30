У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи, губернатор Гладков каже, що обстріляно центр міста. ВIДЕО 18+

Вдень 30 грудня у російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл центру міста, інформує Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що місто нібито обстрілюють ЗСУ. Також Гладков запевняє, що є жертви.

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