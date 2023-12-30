У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи, губернатор Гладков каже, що обстріляно центр міста. ВIДЕО 18+
Вдень 30 грудня у російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл центру міста, інформує Цензор.НЕТ.
Він стверджує, що місто нібито обстрілюють ЗСУ. Також Гладков запевняє, що є жертви.
Топ коментарі
+132 Максім ХОЙ #398010
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+75 Mykola Trofimenko #544375
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+64 Роман Кантарский
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Військомати заганяють громадян у війська, які потім атакують захисників і цивільне населення України. А мєнти, прокурори і судді карають тих, хто відмовляється виконувати злочинні накази банди терористів-узурпаторів і їхніх підлеглих-виконавців. Державні адміністрації - частина злочинної системи. Авіація, залізниця, водний і автомобільний транспорт доставляє всякі вантажі для військ. Мости. Бази пального. Склади ***********. Особовий склад, особливо, командири...
- Важливих цілей дуже багато. Немає смислу атакувати цивільні об'єкти. Атаки проти цивільних - це вигідно ворожій пропаганді, щоб намагатися виправдовувати війну проти України, тому думаю, нікого не здивує, якщо з'ясується, що атаки на цивільних здійснюють самі російські злочинці задля брехливої пропаганди.
треба бомбити москву та пригороди.
Ан нет , такі да !