На Київщині підліток підірвав гранату в під’їзді житлового будинку, його затримали. ФОТОрепортаж

Поліцейські Київської області затримали 15-річного хлопця, який під час конфлікту знайомих підірвав гранату у під’їзді житлового будинку в місті Обухів.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"29 грудня, близько 23 години, по спецлінії "102" надійшло повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків міста Обухів.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 15-річний правопорушник під час конфлікту знайомих у підʼїзді житлового будинку, дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після чого неповнолітній зник.

На території Обухівського району правоохоронці терміново ввели поліцейську спецоперацію. На пошуки хлопця були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, у тому числі особовий склад Обухівського управління поліції", - йдеться в повідомленні.

За результатами проведеного комплексу розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування зловмисника.

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Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач зазнали тілесних ушкоджень, пошкоджено підʼїзд будинку.

На місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.

Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За фактом хуліганства, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ), слідчі розпочали досудове розслідування.

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