На Київщині підліток підірвав гранату в під’їзді житлового будинку, його затримали. ФОТОрепортаж
Поліцейські Київської області затримали 15-річного хлопця, який під час конфлікту знайомих підірвав гранату у під’їзді житлового будинку в місті Обухів.
Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.
"29 грудня, близько 23 години, по спецлінії "102" надійшло повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків міста Обухів.
Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 15-річний правопорушник під час конфлікту знайомих у підʼїзді житлового будинку, дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після чого неповнолітній зник.
На території Обухівського району правоохоронці терміново ввели поліцейську спецоперацію. На пошуки хлопця були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, у тому числі особовий склад Обухівського управління поліції", - йдеться в повідомленні.
За результатами проведеного комплексу розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування зловмисника.
Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач зазнали тілесних ушкоджень, пошкоджено підʼїзд будинку.
На місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.
Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
За фактом хуліганства, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ), слідчі розпочали досудове розслідування.
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Таким чином ми досягнемо три мети: навчальну - навчиться користуватися гранатами, розвивальну - вивчення слабких місць враження різноманітних цілей, виховна - виховання ненависті до кацапів, головних ворогів свого народу... Ось якось-такось, а ви одразу довбойоб, довбойоби у Верховній Раді, київських кабаках та найбільший в кабінеті пердзидента України, хоча ні, віннелох, йомусоротрироки.
До речі, сумнозвісний Тітушко воює і на нулі, а не по генделикам на Буковелі шариться... і так буває. А скільки товстомордих депутатів від із слуг народу добровільно з'явились в ТЦК... Ото ж бо
беру свої слова взад
Отаке прийде помститись вчителям чи школярам..
але!
далі більше!
це, нажаль, це тільки початок. мєнти не спроможні протидіяти. взагалі, система неспроможна протидіяти.
гранат багато, вони будуть скрізь.
я, про це писав, з самого початку. кожний, з вас, може це прослідкувати.
а, нас чекає, жива історія!
чи, ви вважаєте, що українці посумнішали? чи, мабуть, освіта, чимось відрізняється від довоєнної?
так! ми українці, досі, пубертатні, інфантильні!
нєнє! це, не вирок, це, треба пройти!
Нагадити і утікти… патіхамувлєс … акакаяразніца … хоть паржом
Падліток...
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Тому, хто кинув гранату, - 15 років.
По кому кинули гранату, - 16 років.
розбиті губи для пацана, не часто? - це нормально...
граната? - ні.
гранати то іграшки для дорослих...