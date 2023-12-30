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На Київщині підліток підірвав гранату в під’їзді житлового будинку, його затримали. ФОТОрепортаж

Поліцейські Київської області затримали 15-річного хлопця, який під час конфлікту знайомих підірвав гранату у під’їзді житлового будинку в місті Обухів.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"29 грудня, близько 23 години, по спецлінії "102" надійшло повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків міста Обухів.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 15-річний правопорушник під час конфлікту знайомих у підʼїзді житлового будинку, дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після чого неповнолітній зник.

На території Обухівського району правоохоронці терміново ввели поліцейську спецоперацію. На пошуки хлопця були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, у тому числі особовий склад Обухівського управління поліції", - йдеться в повідомленні.

За результатами проведеного комплексу розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування зловмисника.

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Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач зазнали тілесних ушкоджень, пошкоджено підʼїзд будинку.

На місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.

Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За фактом хуліганства, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ), слідчі розпочали досудове розслідування.

Читайте: Громадянин підірвав гранату в Кропивницькому - його затримано, постраждалих немає, - ОВА

На Київщині підліток підірвав гранату в під’їзді житлового будинку, його затримали 01
На Київщині підліток підірвав гранату в під’їзді житлового будинку, його затримали 02
На Київщині підліток підірвав гранату в під’їзді житлового будинку, його затримали 03

Автор: 

граната (789) Київська область (4026) підлітки (407)


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Топ коментарі
+11
слово пацана...бл@дь..
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30.12.2023 15:27
+8
юрець, схаменись - не дивись в єміграції руський бред - повертайся та вступай до лав ЗСУ - зачекались тебе
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30.12.2023 15:30
+8
Та ні, маладєць пацан, не сцикло🤔🧐😁 От тільки його бойовий порив потрібно спрямувати в потрібне русло,- дати йому ящик гранат, відвести до найближчого тренувального табору, та дати накидатися до усєрачки, щоб у нього вуха скрутились у трубочки від ударів вибухових хвиль по барабанних перетинках🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪 При цьому, щоб він кидав гранати у мішені типу танк, БТР, піхота в окопі з виставленим кацапським триколором.
Таким чином ми досягнемо три мети: навчальну - навчиться користуватися гранатами, розвивальну - вивчення слабких місць враження різноманітних цілей, виховна - виховання ненависті до кацапів, головних ворогів свого народу... Ось якось-такось, а ви одразу довбойоб, довбойоби у Верховній Раді, київських кабаках та найбільший в кабінеті пердзидента України, хоча ні, віннелох, йомусоротрироки.
До речі, сумнозвісний Тітушко воює і на нулі, а не по генделикам на Буковелі шариться... і так буває. А скільки товстомордих депутатів від із слуг народу добровільно з'явились в ТЦК... Ото ж бо
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30.12.2023 16:45
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дєбілєко!
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30.12.2023 15:26 Відповісти
Та ні, маладєць пацан, не сцикло🤔🧐😁 От тільки його бойовий порив потрібно спрямувати в потрібне русло,- дати йому ящик гранат, відвести до найближчого тренувального табору, та дати накидатися до усєрачки, щоб у нього вуха скрутились у трубочки від ударів вибухових хвиль по барабанних перетинках🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪 При цьому, щоб він кидав гранати у мішені типу танк, БТР, піхота в окопі з виставленим кацапським триколором.
Таким чином ми досягнемо три мети: навчальну - навчиться користуватися гранатами, розвивальну - вивчення слабких місць враження різноманітних цілей, виховна - виховання ненависті до кацапів, головних ворогів свого народу... Ось якось-такось, а ви одразу довбойоб, довбойоби у Верховній Раді, київських кабаках та найбільший в кабінеті пердзидента України, хоча ні, віннелох, йомусоротрироки.
До речі, сумнозвісний Тітушко воює і на нулі, а не по генделикам на Буковелі шариться... і так буває. А скільки товстомордих депутатів від із слуг народу добровільно з'явились в ТЦК... Ото ж бо
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30.12.2023 16:45 Відповісти
бачу що ви природжений педагог🙏
беру свої слова взад
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30.12.2023 16:52 Відповісти
слово пацана...бл@дь..
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30.12.2023 15:27 Відповісти
юрець, схаменись - не дивись в єміграції руський бред - повертайся та вступай до лав ЗСУ - зачекались тебе
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30.12.2023 15:30 Відповісти
Він кацап гагарін
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30.12.2023 15:44 Відповісти
wellcome до нової реальності... тепер любий конфлікт буде вирішуватись підривом протитанкової міни... і це ще дембеля не повернулись додому з РПГ
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30.12.2023 15:28 Відповісти
Маячня від фантомаса.
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30.12.2023 15:33 Відповісти
Таке враження, що війна в Україні почалася 2 роки тому, а не 10
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30.12.2023 15:40 Відповісти
І це відповідь на питання - нафіга рамки й поліцейські у школах.

Отаке прийде помститись вчителям чи школярам..
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30.12.2023 16:06 Відповісти
Щас Валя з Германії вам розповість...
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30.12.2023 16:32 Відповісти
у валі шабат сьогодні
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30.12.2023 19:48 Відповісти
їбанько
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30.12.2023 15:32 Відповісти
А також він "не лох" і "не ганчірка", йому 15 років...
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30.12.2023 17:22 Відповісти
Нормальное подрастающее поколение. Легализация оружия полным ходом и не только у взрослых дяденек.
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30.12.2023 15:42 Відповісти
Звісно що покоління 80-90-х було краще. А праски та паяльники - то все вигадки
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30.12.2023 16:23 Відповісти
можете, все що завгодно писати мені, та блокувати мене.
але!
далі більше!
це, нажаль, це тільки початок. мєнти не спроможні протидіяти. взагалі, система неспроможна протидіяти.
гранат багато, вони будуть скрізь.
я, про це писав, з самого початку. кожний, з вас, може це прослідкувати.
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30.12.2023 15:44 Відповісти
Це можна назвати фатум і по -любому нам прийдеться його пережити.
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30.12.2023 15:50 Відповісти
Мені тато розповідав. Я вони ще школярами, 60 роки минулого століття у Парку партизанської слави, Дарниця, Київ, знаходили міни, гранати, патрони..аж бігом було вирити щось та до вогню кинути, підірвати на подвір'ї. Йому якось щастило, а багатьом ні. У нас це буде ще довго. Комісованих вояків треба до учбових закладів направляти для підвищення воєнної грамоти дітей..бо далі буде тільки гірше..
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30.12.2023 16:11 Відповісти
так, це про стару історію.
а, нас чекає, жива історія!
чи, ви вважаєте, що українці посумнішали? чи, мабуть, освіта, чимось відрізняється від довоєнної?
так! ми українці, досі, пубертатні, інфантильні!
нєнє! це, не вирок, це, треба пройти!
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30.12.2023 16:27 Відповісти
Та страшилки тиж не потрібні. Тут від п'яного мєнта або судді більше шансів загинути, ніж від гранати. Не треба думати, що всі навколо ідіоти. Війна вже десять років іде. Звісно, що такі випадків будуть
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30.12.2023 16:40 Відповісти
Мабуть, це родичі катлєти з Велюру…, або абдристовича…
Нагадити і утікти… патіхамувлєс … акакаяразніца … хоть паржом
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30.12.2023 15:49 Відповісти
кинути гранату це "***********"? клас!
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30.12.2023 15:54 Відповісти
підліток підірвав гранату

Падліток...
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30.12.2023 15:56 Відповісти
в подъезде не тцкшный ухылянт жил случайно? если так то мелкое хулиганство.
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30.12.2023 15:57 Відповісти
То шо поц, понятно, но как резко с 15-ти на 16-тилетнего подрос?...
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30.12.2023 15:59 Відповісти
Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач зазнали тілесних ушкоджень Джерело:
*******
Тому, хто кинув гранату, - 15 років.
По кому кинули гранату, - 16 років.
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30.12.2023 16:11 Відповісти
Мабуть , 16-ти летний обидел 15-ти летнего... В итоге: оба получили ранения.
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30.12.2023 16:27 Відповісти
Если 15-ти летний подорвал и себя, значит ему пора подлечиться в дурдоме "Солнышко". Не подумайте , шо я пошутил черным юмором.
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30.12.2023 16:29 Відповісти
Коли кидав гранату - було 23:59 і йому було 15 років. Коли відбувся вибух - було 0:03 і йому виповнилося 16
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30.12.2023 16:36 Відповісти
Можливо, - 1 КАЦАП, пойух, нехай перевернетсья, ибо нах....
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30.12.2023 17:14 Відповісти
В штурмовий підрозділ його. Сином полка.
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30.12.2023 16:02 Відповісти
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30.12.2023 16:13 Відповісти
руками вже ніхто не машеться ...
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30.12.2023 16:36 Відповісти
Чому? Коля Тіщєнко ******** махач. Ляшко любить гамселити опонентів, Шуфріч теж бойовий хлоп
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30.12.2023 16:42 Відповісти
та я ж за синів-підлідків...
розбиті губи для пацана, не часто? - це нормально...
граната? - ні.
гранати то іграшки для дорослих...
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30.12.2023 16:51 Відповісти
 
 