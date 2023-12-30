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Прикордонники заперечують, що не випускають багатодітних чоловіків, але перевіряють ретельно. ФОТО

Українці скаржаться на багатогодинні черги на пропускних пунктах у зв’язку з перевіркою документів чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На пункті пропуску Краківець, не пропускають автобуси, вже більше 15-17 годин", - розповіла виданню жінка на імя Аліна, яка виїжджала до Польщі.

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За її словами, серед людей ходять чутки, що є якесь усне розпорядження не випускати багатодітних чоловіків.

Втім, вона не змогла підтвердити, що не випустили саме багатодітних.

Прикордонники заперечують, що не випускають багатодітних чоловіків, але перевіряють ретельно 01

Водночас речних Держприкордонслужби Андрій Демченко заперечив зміни правил перетину кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Змін у правилах перетину кордону немає, - речник Держприкордонслужби Демченко про повідомлення у соцмережах щодо посилення контролю

"Пропуск осіб через кордон як і раніше здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені Постановою Уряду 57. Правила, в тому числі визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо це стосується чоловіків громадян України, яким загалом обмежено залишати межі України", - зазначив він.

"Правилами чітко визначені категорії і умови за якими громадяни можуть перетинати кордон. Звісно прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи", - додав речник Держприкордонслужби.

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"Змін в Правилах перетину кордону не має, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", - додав Демченко.

Раніше Демченко запевнив УП, що правила перетину кордонів для людей із інвалідністю 3-ї групи не змінювалися, попри чутки у соцмережах.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) кордон (4769) чоловіки (157)


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Топ коментарі
+19
Сначала говновброс по закону о мобилизации. Теперь говновброс по инвалидам и многодетным. И кто же эти говновбросы делает сейчас по заданию Ху#ла, а?
Подсказываю: те, кто влияет и на ВР, и на погранцов одновременно.
Следите за зелёными руками, скоро будут ещё говновбросы.
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30.12.2023 16:24
+12
всілякі безуглі і подоляки.
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30.12.2023 16:31
+11
Правильно роблять, тому що на тлі майбутньої мобілізації активізувались "псевдо" інваліди, супроводжуючі, які хочуть виїхати з країни, а таких велика...велика..маса людей, раніше цим треба було займатись, але добре й так, як ніколи....
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30.12.2023 16:29
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30.12.2023 16:20 Відповісти
Чукча нє чітатєль, чукча пісатєль?
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30.12.2023 16:24 Відповісти
в очередь, сукины дети, в очередь
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30.12.2023 16:22 Відповісти
Невістка сьогодні повернулася з Польщі.
Казала, що автобус стояв у черзі на кордоні 15 годин...
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30.12.2023 16:54 Відповісти
Не впускали інвалідів?
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30.12.2023 17:06 Відповісти
Шукали ухилянтів під жіночими спідницями.
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30.12.2023 17:12 Відповісти
Не впускали ухилянтів?
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30.12.2023 17:27 Відповісти
Так. Цілі натовпи ухилянтів просяться зараз в Україну, щоб потрапити в ТЦК.
Але їх пропускають тільки за великі гроші. Кажуть, що ЗСУ і без них обійдуться.
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30.12.2023 17:37 Відповісти
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30.12.2023 17:40 Відповісти
Где этот чертов инвалид?!
("Операція "ГИ")
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30.12.2023 19:31 Відповісти
Я минулого року їздив до Польщі пораненого забирати , простояли у черзі 12 годин . Що вашу невістку так здивувало , раніше вона кордон проїздила під звуки оркестру і з хлібом сіллю на рушнику без черги ??
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30.12.2023 20:51 Відповісти
Факт чого , ще раз запитую , вперше на кордоні черга , вона там тільки сьогодні , а до того все за 5 хвилин робилося ?
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30.12.2023 22:00 Відповісти
Ну до тебе , ідіоте , мені далеко
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30.12.2023 22:54 Відповісти
За її словами, серед людей ходять чутки, що є якесь усне розпорядження не випускати багатодітних чоловіків.

Втім, вона не змогла підтвердити, що не випустили саме багатодітних.

Сказала якась Аліна!!!!!

Рівень новин.
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30.12.2023 16:22 Відповісти
Авжеж. Із ОПи д'єрмак зателефонував. А поскільки письмово щось наказувати йому посада не дозволяє то він ''усно дав наказ'' . Заодно і слідів злочину не залишив.
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30.12.2023 16:47 Відповісти
Сначала говновброс по закону о мобилизации. Теперь говновброс по инвалидам и многодетным. И кто же эти говновбросы делает сейчас по заданию Ху#ла, а?
Подсказываю: те, кто влияет и на ВР, и на погранцов одновременно.
Следите за зелёными руками, скоро будут ещё говновбросы.
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30.12.2023 16:24 Відповісти
А хто працює вентилятором і розкидає це лайно?
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30.12.2023 16:27 Відповісти
всілякі безуглі і подоляки.
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30.12.2023 16:31 Відповісти
Те, у кого нет мозгов или они случайно потерялись в 2019-м.
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30.12.2023 16:36 Відповісти
О ні,вони не загубилися в 2019. До 2019 їх не один рік виращювали, серіалами гівно квартала. Як майбутніх зебілів.
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30.12.2023 17:20 Відповісти
"Думаю, что Ермак, планируя эти мероприятия, не думал, что Залужный выйдет с публичным заявлением, в котором спокойно пояснит, что мобилизация нужна для пополнения потерь и осуществления ротации. Но он же сказал о том, что военные не делали заявки на 500 тыс мобилизованных, не предлагали какой-то дикой дичи, которую придумали товарищи Ермака и в общем - четко разложил по сторонам котлеты и мухи. После этой речи вся конструкция стала трещать по швам, поскольку те, кто слушал Залужного, тут же пришли к выводу о том, что самые спорные моменты законопроекта имеют зеленый цвет и не имеют отношения к Залужному. Тут же ринулись помои о том, что он имеет «военно-полевую жену» и прочая дрянь. Причем, это стали выливать те, кто с улыбкой рассуждал о «корабельных соснах» или ржали со своего однопартийца, который от проститутки получил условия «табу».
https://dl-news.defence-line.org/?p=19662
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30.12.2023 16:55 Відповісти
А звідки тоді таки черги на кордоні, якщо це говновброс? Прикордонники прочитали говновброс й перестали випускати людей, чи що? Поясніть, пліз.)
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30.12.2023 17:26 Відповісти
Им приказали создать людям гембель под Новый Год.
Кто бы это мог сделать?
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30.12.2023 17:50 Відповісти
А як "ретельно" перевіряють? Роблять тест ДНК?
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30.12.2023 16:25 Відповісти
раздевают до гола просят показать чем детей сделал, а потом присесть и покашлять, вдруг из жопы что то выпадет.
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30.12.2023 16:27 Відповісти
Сєверная Корея ! тьху болять на вас.
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30.12.2023 16:25 Відповісти
Ні не північна корея, а США circa 1970.
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30.12.2023 16:28 Відповісти
А що було в США в 1970? Ви про В'єтнам? Так там не призивали навіть 30-річних не призивали, призив був 18-25 років шляхом лотереї і дуже ретельні медкомісії - зі сколіозом навіть не брали.
Ну і кордони не закривали. Клінтон - ухилянт, спалив повістку і поїхав у Швецію пересидів кілька років. І він ж із бідної родини, хабарем там і не пахло - просто взяв і виїхав...
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30.12.2023 17:10 Відповісти
Найвідоміший ухилянт, - Мухамед Алі. Відмовився служити в американській армії.

В апреле 1967-го года Мохаммед Али (Кассиус Клей) официально отказался от прохождения военной службы. Спустя час Спортивная комиссия штата Нью-Йорк лишила его боксёрской лицензии, а также отказалась признавать его в качестве чемпиона мира.
На Али завели уголовное дело за уклонение от армии, и 19-го июня 1967-го года он предстал перед американским судом за свои убеждения.
Ниже приведён отрывок из исторической речи, произнесённой 25-летним боксёром во время судилища:

"Я с вьетнамцами не ссорился, я ничего не имею против вьетнамцев. Они не сделали мне ничего плохого, не называли меня негром, не ограничивали меня в правах, не линчевали меня. Хотите отправить меня в тюрьму - пожалуйста. Но я не поеду за 10 тысяч километров, чтобы убивать этих бедных несчастных людей. Я лучше посижу в тюрьме и умру, воюя с вами. Именно вы встали на моём пути к свободе, не позволяете мне быть равным с другими, не уважаете мои религиозные права. А к вьетнамцам у меня нет никаких претензий."

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30.12.2023 18:05 Відповісти
Правильно роблять, тому що на тлі майбутньої мобілізації активізувались "псевдо" інваліди, супроводжуючі, які хочуть виїхати з країни, а таких велика...велика..маса людей, раніше цим треба було займатись, але добре й так, як ніколи....
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30.12.2023 16:29 Відповісти
Це протизаконно. А ви виправдовуєте диктатуру. Сенсу воювати за таке ж саме?
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30.12.2023 16:33 Відповісти
Зелебобік , тільки зареєстровувався - вже лиже жОПі . За що вам дебілам гроші тільки платять, від вас же за кілометр тхне цвіллю.
Єдиниі псевдоінваліди - це зелена шобла , яка сховалася за бронню
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30.12.2023 16:45 Відповісти
А ти иди , кацап смердючий
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30.12.2023 18:02 Відповісти
А ти ухилянт чи інвалід?
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30.12.2023 18:18 Відповісти
Нарід яка обирає циркового пудєля замість сторожового пса хоче бути рабом або хоче бути знищеним.... Просто пррроцькі слова з 2019...
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30.12.2023 16:49 Відповісти
А пес таки значно серйозніше, ніж циркова шавка. Він і гавкне, і вкусить, і задницю кому треба порве. А шмаркате щеня тільки дзявулить і сре під себе. А потім то гімно навколо себе розкидає зебілам межи очі..
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30.12.2023 18:01 Відповісти
Чув лічно, від швагера сусідчиного брата куми, що когось не випускають, але це тимчасово та брехня.
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30.12.2023 16:52 Відповісти
А що робити чоловікам призовного віку під час війни за кордоном, нехай вони і багатодітні? Чому вони товчуться на виїзді до Польщі, а не в ТЦК?
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30.12.2023 16:52 Відповісти
Мілліон, дерев , літом в Криму , прикордонна слуюба керується лише законом , а не ЦУ з жОПи .
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30.12.2023 17:10 Відповісти
Прикордонники заперечують, що не випускають багатодітних чоловіків, але перевіряють ретельно

Ще й расстраіваются при цьому страшенно!

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30.12.2023 17:25 Відповісти
Ох Вупі, Вупі
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30.12.2023 19:36 Відповісти
Сейчас найдут какую то девочку инспектора и скажут_ " Не правильно был понят приказ"!
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30.12.2023 18:27 Відповісти
Закройте те границы нахер, только для проверенных волонтеров и дипломатов высшего уровня. Все. Вообще что бы не было никаких категорий. Какого черта вообще "багатодітний батько" прется за границу? Причина?
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30.12.2023 18:44 Відповісти
ЇДЕ ПО ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ, ЩО Ж ТУт НЕ ПОЙНЯТНО?!
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30.12.2023 19:41 Відповісти
Брешуть прикордонники. Вже є відео в ТікТок, очевидно мають якусь інструкцію, яка для них вище закону.
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30.12.2023 18:51 Відповісти
Ось це відео:

https://streamable.com/dep7ug
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30.12.2023 19:33 Відповісти
ловят, ловят а они всё равно лезут и лезут. забывают что возвращаться придётся. государство может и простит а вот люди?
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03.01.2024 14:23 Відповісти
 
 