Прикордонники заперечують, що не випускають багатодітних чоловіків, але перевіряють ретельно. ФОТО

Українці скаржаться на багатогодинні черги на пропускних пунктах у зв’язку з перевіркою документів чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На пункті пропуску Краківець, не пропускають автобуси, вже більше 15-17 годин", - розповіла виданню жінка на імя Аліна, яка виїжджала до Польщі.

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За її словами, серед людей ходять чутки, що є якесь усне розпорядження не випускати багатодітних чоловіків.

Втім, вона не змогла підтвердити, що не випустили саме багатодітних.

Водночас речних Держприкордонслужби Андрій Демченко заперечив зміни правил перетину кордону.

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"Пропуск осіб через кордон як і раніше здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені Постановою Уряду 57. Правила, в тому числі визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо це стосується чоловіків громадян України, яким загалом обмежено залишати межі України", - зазначив він.

"Правилами чітко визначені категорії і умови за якими громадяни можуть перетинати кордон. Звісно прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи", - додав речник Держприкордонслужби.

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"Змін в Правилах перетину кордону не має, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", - додав Демченко.

Раніше Демченко запевнив УП, що правила перетину кордонів для людей із інвалідністю 3-ї групи не змінювалися, попри чутки у соцмережах.