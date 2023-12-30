Прикордонники заперечують, що не випускають багатодітних чоловіків, але перевіряють ретельно. ФОТО
Українці скаржаться на багатогодинні черги на пропускних пунктах у зв’язку з перевіркою документів чоловіків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"На пункті пропуску Краківець, не пропускають автобуси, вже більше 15-17 годин", - розповіла виданню жінка на імя Аліна, яка виїжджала до Польщі.
За її словами, серед людей ходять чутки, що є якесь усне розпорядження не випускати багатодітних чоловіків.
Втім, вона не змогла підтвердити, що не випустили саме багатодітних.
Водночас речних Держприкордонслужби Андрій Демченко заперечив зміни правил перетину кордону.
"Пропуск осіб через кордон як і раніше здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені Постановою Уряду 57. Правила, в тому числі визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо це стосується чоловіків громадян України, яким загалом обмежено залишати межі України", - зазначив він.
"Правилами чітко визначені категорії і умови за якими громадяни можуть перетинати кордон. Звісно прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи", - додав речник Держприкордонслужби.
"Змін в Правилах перетину кордону не має, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", - додав Демченко.
Раніше Демченко запевнив УП, що правила перетину кордонів для людей із інвалідністю 3-ї групи не змінювалися, попри чутки у соцмережах.
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Казала, що автобус стояв у черзі на кордоні 15 годин...
Але їх пропускають тільки за великі гроші. Кажуть, що ЗСУ і без них обійдуться.
("Операція "ГИ")
Втім, вона не змогла підтвердити, що не випустили саме багатодітних.
Сказала якась Аліна!!!!!
Рівень новин.
Подсказываю: те, кто влияет и на ВР, и на погранцов одновременно.
Следите за зелёными руками, скоро будут ещё говновбросы.
https://dl-news.defence-line.org/?p=19662
Кто бы это мог сделать?
Ну і кордони не закривали. Клінтон - ухилянт, спалив повістку і поїхав у Швецію пересидів кілька років. І він ж із бідної родини, хабарем там і не пахло - просто взяв і виїхав...
В апреле 1967-го года Мохаммед Али (Кассиус Клей) официально отказался от прохождения военной службы. Спустя час Спортивная комиссия штата Нью-Йорк лишила его боксёрской лицензии, а также отказалась признавать его в качестве чемпиона мира.
На Али завели уголовное дело за уклонение от армии, и 19-го июня 1967-го года он предстал перед американским судом за свои убеждения.
Ниже приведён отрывок из исторической речи, произнесённой 25-летним боксёром во время судилища:
"Я с вьетнамцами не ссорился, я ничего не имею против вьетнамцев. Они не сделали мне ничего плохого, не называли меня негром, не ограничивали меня в правах, не линчевали меня. Хотите отправить меня в тюрьму - пожалуйста. Но я не поеду за 10 тысяч километров, чтобы убивать этих бедных несчастных людей. Я лучше посижу в тюрьме и умру, воюя с вами. Именно вы встали на моём пути к свободе, не позволяете мне быть равным с другими, не уважаете мои религиозные права. А к вьетнамцам у меня нет никаких претензий."
Єдиниі псевдоінваліди - це зелена шобла , яка сховалася за бронню
Ще й расстраіваются при цьому страшенно!
https://streamable.com/dep7ug