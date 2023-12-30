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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Під час обстрілу в Степногірську на Запоріжжі загинув чоловік, який святкував свій день народження. ФОТО

Російські окупанти обстріляли житлову забудову міста Степногірськ у Запорізькій області. Загинув 43-річний місцевий житель.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

"О 12:10 ворог вчергове цинічно обстріляв житлову забудову міста Степногірськ з РСЗВ.

Ця атака відібрала життя 43-річного місцевого жителя. Сьогодні загиблий чоловік святкував свій день народження", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулої доби окупанти завдали 196 ударів по 22 населених пунктах Запоріжжя

Під час обстрілу в Степногірську на Запоріжжі загинув чоловік, який святкував свій день народження 01
Під час обстрілу в Степногірську на Запоріжжі загинув чоловік, який святкував свій день народження 02

Автор: 

обстріл (28486) Запорізька область (3608)


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Топ коментарі
+6
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30.12.2023 16:53
+5
Степногорск до 24.02.22 уже бил городом призраком.В нем жили пенсионери и алкоголики.Больше 30 лет закрити шахти.люди разєхались
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30.12.2023 17:17
+3
только одному мне кажется странным что на фото пустые необжитые помещения, без следов обоев и потолков, или я не понял и фото не имеют отношение к тексту новости ?
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30.12.2023 16:47
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только одному мне кажется странным что на фото пустые необжитые помещения, без следов обоев и потолков, или я не понял и фото не имеют отношение к тексту новости ?
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30.12.2023 16:47 Відповісти
Так на фото нежилое помещение
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30.12.2023 16:52 Відповісти
Часто берутся рандомные фотки. Но сути дела это не меняет. Или вам обязательно нужны мозги по стенам?
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30.12.2023 17:01 Відповісти
да нет, конечно. у меня просто после прочтения не сложилась картинка, и я немного в ступор впал.
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30.12.2023 17:02 Відповісти
Треба вказувати що фото ілюстраційне.
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30.12.2023 17:03 Відповісти
Це Запорізька ОВА виклала такі фотки. Значить, не рандомні фоти.
Ну, покійний мужик чогось там таки був у тому будинку.
Металобрухт збирав. Чи з бомжами святкував свій день народження.
Цього ми вже не дізнаємося...

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30.12.2023 17:24 Відповісти
Степногорск до 24.02.22 уже бил городом призраком.В нем жили пенсионери и алкоголики.Больше 30 лет закрити шахти.люди разєхались
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30.12.2023 17:17 Відповісти
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30.12.2023 16:53 Відповісти
...одразу - не про цЮ, конкретно, трагедію..., яких вже стільки сталося в Україні..
але:
будь-хто, придатний до служби, хто отримав (отримає) повістку, має усвідомити, що в Україні натепер можна загинути скрізь..
але Доля, вона така, що одні неушкодженими повернуться Героям з пекла фронту з Українською Перемогою, а інші - загинуть у глибокому тилу у шикарному авто з дороговалютною "нужной бумажкой", залишившися навіки "чотирижди уклоністом" чи втопляться в жіночому вбранні у прикордонній річці при втечі, як ті шО "умєют жЫдь"
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30.12.2023 17:23 Відповісти
РЯТУЙТЕ!!!!!!
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30.12.2023 18:20 Відповісти
узькій мір поздоровив (вибачте за дурний жарт).
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30.12.2023 17:31 Відповісти
 
 