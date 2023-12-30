Під час обстрілу в Степногірську на Запоріжжі загинув чоловік, який святкував свій день народження. ФОТО
Російські окупанти обстріляли житлову забудову міста Степногірськ у Запорізькій області. Загинув 43-річний місцевий житель.
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.
"О 12:10 ворог вчергове цинічно обстріляв житлову забудову міста Степногірськ з РСЗВ.
Ця атака відібрала життя 43-річного місцевого жителя. Сьогодні загиблий чоловік святкував свій день народження", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Чайка Київ
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+5 АНДРІЙ ГАНЮКОВ
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+3 Oleg Mamont
показати весь коментар30.12.2023 16:47
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Ну, покійний мужик чогось там таки був у тому будинку.
Металобрухт збирав. Чи з бомжами святкував свій день народження.
Цього ми вже не дізнаємося...
але:
будь-хто, придатний до служби, хто отримав (отримає) повістку, має усвідомити, що в Україні натепер можна загинути скрізь..
але Доля, вона така, що одні неушкодженими повернуться Героям з пекла фронту з Українською Перемогою, а інші - загинуть у глибокому тилу у шикарному авто з дороговалютною "нужной бумажкой", залишившися навіки "чотирижди уклоністом" чи втопляться в жіночому вбранні у прикордонній річці при втечі, як ті шО "умєют жЫдь"