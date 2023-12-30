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Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: одна людина загинула, пошкоджено понад 30 будинків. ФОТОрепортаж

Російські війська 30 грудня обстріляли Семенівку в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

Про це повідомив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 15:00 години росіяни обстріляли Семенівку (Новгород-Сіверський район). Пошкоджено понад 30 будинків та інша цивільна інфраструктура. На жаль, загинув 32-річний місцевий мешканець", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Протягом доби війська РФ здійснили 13 обстрілів прикордонних територій Чернігівщини та Сумщини, зафіксовано 59 вибухів, - ОК "Північ"

Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: одна людина загинула, пошкоджено понад 30 будинків 01
Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: одна людина загинула, пошкоджено понад 30 будинків 02
Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: одна людина загинула, пошкоджено понад 30 будинків 03
Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: одна людина загинула, пошкоджено понад 30 будинків 04

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Хватит "скулить", нужно давать сдачи и отпор! Зуб за зуб, око за око и пусть кричат и льют слезы разного рода защитники "прав голых обезьян", рабы паРаши должны почувствовать эту войну свой жопой (буквально) раз с головой не дружат!!!
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30.12.2023 18:11 Відповісти
Мда. На таке треба відповісти, росіяни розуміють лише удар кірзаком в рило.

Думаю удари фпв та скиди із баби яги по трансформаторах і грп у всіх прикордонних населених пунктах на рф були б симетричною відповіддю. Це навіть не складно і не сильно затратно. А який ефект! Просто уявіть собі що все гоблінське населення на глибину спочатку в 15 км потім в 30 км, а потім і більше залишається без електрики, зв'язку, та газу. Роби яку хоч республіку.

Нам навіть не треба бити по людях тому що вони можуть бути нашими манкуртами, ні нам треба демілітаризувати їх та зробити цю територію непридатною для життя. Вже не кажучи що справжня потужна держава мала б примусово виселити до себе всіх потрібних людей із цією території, а решту заставити емігрувати в глибину російських боліт.
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30.12.2023 19:59 Відповісти
 
 