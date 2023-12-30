Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: одна людина загинула, пошкоджено понад 30 будинків. ФОТОрепортаж

Російські війська 30 грудня обстріляли Семенівку в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

Про це повідомив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 15:00 години росіяни обстріляли Семенівку (Новгород-Сіверський район). Пошкоджено понад 30 будинків та інша цивільна інфраструктура. На жаль, загинув 32-річний місцевий мешканець", - йдеться в повідомленні.

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