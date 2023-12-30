Росіяни вдарили по центру Харкова: приліт у житловий будинок, пошкоджено інфраструктуру, 8 осіб госпіталізовано. ФОТО

Війська РФ увечері 30 грудня завдали удару по центру Харкова.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом", - розповів Терехов.

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"На цю хвилину медики надають допомогу 8 постраждалим, усі госпіталізовані, 4 особи - стан середній, 4 - у легкому стані. Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура! Усі служби працюють на місці", - розповів Синєгубов.



