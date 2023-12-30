УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6479 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 336 15

Росіяни вдарили по центру Харкова: приліт у житловий будинок, пошкоджено інфраструктуру, 8 осіб госпіталізовано. ФОТО

Війська РФ увечері 30 грудня завдали удару по центру Харкова.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом", - розповів Терехов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів, - Терехов

"На цю хвилину медики надають допомогу 8 постраждалим, усі госпіталізовані, 4 особи - стан середній, 4 - у легкому стані. Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура! Усі служби працюють на місці", - розповів Синєгубов.

Росіяни вдарили по центру Харкова: приліт у житловий будинок, пошкоджено інфраструктуру, 8 осіб госпіталізовано 01
Росіяни вдарили по центру Харкова: приліт у житловий будинок, пошкоджено інфраструктуру, 8 осіб госпіталізовано 02

Автор: 

обстріл (28486) Харків (5605)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
кацапы твари конченные...
показати весь коментар
30.12.2023 20:04
+11
ожидаемо. только мы уже за 2 года привыкли к такому, а для кацапов сегодня в новинку. Нужно продолжать лупить по белгороду, курску, брянску, воронежу, москве. пусть на своей шкуре почувствуют что такое война.
показати весь коментар
30.12.2023 20:37
+11
показати весь коментар
30.12.2023 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапы твари конченные...
показати весь коментар
30.12.2023 20:04 Відповісти
ожидаемо. только мы уже за 2 года привыкли к такому, а для кацапов сегодня в новинку. Нужно продолжать лупить по белгороду, курску, брянску, воронежу, москве. пусть на своей шкуре почувствуют что такое война.
показати весь коментар
30.12.2023 20:37 Відповісти
сумнівно. адепти "лупить в ответ по городах" мабуть не живуть в Харкові та інших прифронтових містах
ракет у с-300 у рашистів дуже багато, і ними можна промазати і влучати будинки, як завжди, а можна цілитися просто в центр, як сьогодні

і рашистам похер що по Білгороду були прильоти через роботу їх ППО

а якщо "лупить в ответ по городах" дуже наполегливо, всі знають що буде
показати весь коментар
30.12.2023 20:56 Відповісти
Да ти що. І що буде те, що ще не сталося?
показати весь коментар
30.12.2023 21:05 Відповісти
так зазвичай і буває. Ти не знав?
показати весь коментар
30.12.2023 21:06 Відповісти
"всі знають що буде". І що буде? Все, що могло бути вже було
показати весь коментар
30.12.2023 21:12 Відповісти
теж поставлю тобі лайк) за оптимізм, базований на когнітивних пастках
показати весь коментар
30.12.2023 21:20 Відповісти
Т.е когда они лупили по городу без повода это было ок? В след.раз они заявят что за каждый подбитый танк они будут бить по городу, предложишь перестать воевать? Только реальный перенос войны на их территорию может поменять мнение. Руские только силу понимают.
показати весь коментар
30.12.2023 21:12 Відповісти
100%.
показати весь коментар
30.12.2023 21:14 Відповісти
я згодний з усіма твердженнями. Але є цифри 25, 70, 120. І доступність засобів ураження. Я не знаю як ще пояснити. Якщо тобі до фронту більше 120, ти не зрозумієш. І далі пояснювати тут не хочу
показати весь коментар
30.12.2023 21:16 Відповісти
Кацапи, мокалі, московити, гобліни,рашисти - рускіє то для них ще комплмєнт.
показати весь коментар
30.12.2023 22:01 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2023 20:40 Відповісти
Кацапські підораси вдарили по самій люксовій гостиниці Харкова на площі Свободи, центральніше центра Харкова бути не може.
показати весь коментар
30.12.2023 21:59 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2023 22:02 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2023 22:02 Відповісти
 
 