Росіяни вдарили по центру Харкова: приліт у житловий будинок, пошкоджено інфраструктуру, 8 осіб госпіталізовано. ФОТО
Війська РФ увечері 30 грудня завдали удару по центру Харкова.
Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом", - розповів Терехов.
"На цю хвилину медики надають допомогу 8 постраждалим, усі госпіталізовані, 4 особи - стан середній, 4 - у легкому стані. Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура! Усі служби працюють на місці", - розповів Синєгубов.
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ракет у с-300 у рашистів дуже багато, і ними можна промазати і влучати будинки, як завжди, а можна цілитися просто в центр, як сьогодні
і рашистам похер що по Білгороду були прильоти через роботу їх ППО
а якщо "лупить в ответ по городах" дуже наполегливо, всі знають що буде