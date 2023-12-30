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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Воїни ЗСУ "викурюють" росіян із позиції - 2 окупанти ліквідовані, 4 - взяті у полон. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив кадри того, як українські воїни викурюють росіян із позиції - внаслідок чого 2 окупанти були ліквідовані, а 4 взяли у полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані на телеграм-каналі Бутусов плюс.

У повідомленні зазначається: "Чотири українські піхотинці буквально викурюють російських окупантів з раніше втраченої позиції на Авдіївському напрямку. Двох військовослужбовців ЗС РФ ліквідовано, ще четверо потрапили у полон. Працює окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Американська БМП Bradley обстріляла з гармати позиції окупантів біля Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

полон (1562) Бутусов Юрій (3590) Авдіївка (2342) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+21
Штурмовикам черговiй респект.Козаки
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30.12.2023 21:23
+13
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30.12.2023 21:24
+8
Это же здорово и вечно.
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30.12.2023 21:23
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Это же здорово и вечно.
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30.12.2023 21:23 Відповісти
класна штука кріс із нір виганяти!
як зветься ?
мені б таку, бо кріси на дачі дістали
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30.12.2023 21:52 Відповісти
Слава ЗСУ !
Елегантно ви їх, хлопці!
Бережіть себе!
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30.12.2023 21:53 Відповісти
щурів, пацюків
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31.12.2023 07:37 Відповісти
Штурмовикам черговiй респект.Козаки
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30.12.2023 21:23 Відповісти
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30.12.2023 21:24 Відповісти
Старушку зарубить
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31.12.2023 14:59 Відповісти
Ще чотири хочужитя додалось ,на кого ж тоді міняти наших хлопців ?
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30.12.2023 21:25 Відповісти
Останнім часом про обміни не чути зовсім. То і для чого нам ті бранці, щоб лікувати та утримувати?
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30.12.2023 21:29 Відповісти
була проскочила десь інформація, що обмінюються прямо на місцях ведення бойових дій. я так розумію, якщо зе це беруться оті гандони від прислуг урода, то наших ніколи не побачити.
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31.12.2023 07:39 Відповісти
Спіймали, сфоткали... і тишком нишком ....., на ... їх ще кормити!
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30.12.2023 21:29 Відповісти
Та ми не будемо уподоблятися цим ублюдкам!
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30.12.2023 21:39 Відповісти
ці ублюдки поза законами права та моралі...
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30.12.2023 21:55 Відповісти
Навіщо ж так...
Просто, вилазячи з окопу, орк міг незграбно повернутися, впасти і скрутити собі в'язи. Міг? Міг.
...І весь біном Ньютона.
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31.12.2023 03:17 Відповісти
а ще він порушив правила здачі в полон, намагався зброю навести - не встиг, а там не було коли і з іншими розбиратись.
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31.12.2023 07:40 Відповісти
друга армія всесвіту, ага...
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30.12.2023 21:38 Відповісти
Я проти щоб мої податки ішли на утримування цих ""дарасів !!!
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30.12.2023 21:40 Відповісти
це війна на знищеня а не взяття в полон. горбатого виправить тільки могила
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30.12.2023 21:53 Відповісти
це вірно!
після обміну поверненому орку зроблять "пропозицію, від якої він не зможе відмовитись" і буде, курва, знову стріляти в наших
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30.12.2023 21:57 Відповісти
Вдерлися рашисти ***** в Мирну Україну убивати Українців за гроші, а воно он, як вийшло…
Воєнні злочинці з ****** з болота сруськага міра…
Кари, злодіям срусьКІм, страшної кари!
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30.12.2023 22:05 Відповісти
А треба було - Двох окупантів ліквідували зразу, а ще чотирьох трошки пізніше.
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30.12.2023 23:02 Відповісти
Наші повертають собі втрачені раніше позиції біля Авдіївки? - Чудово!
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31.12.2023 05:54 Відповісти
Снігу немає, а шкода. Могли послизнутись, впасти і...травма не сумісна з життям.
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31.12.2023 06:11 Відповісти
 
 