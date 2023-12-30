Воїни ЗСУ "викурюють" росіян із позиції - 2 окупанти ліквідовані, 4 - взяті у полон. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив кадри того, як українські воїни викурюють росіян із позиції - внаслідок чого 2 окупанти були ліквідовані, а 4 взяли у полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані на телеграм-каналі Бутусов плюс.

У повідомленні зазначається: "Чотири українські піхотинці буквально викурюють російських окупантів з раніше втраченої позиції на Авдіївському напрямку. Двох військовослужбовців ЗС РФ ліквідовано, ще четверо потрапили у полон. Працює окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького".

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