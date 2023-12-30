12 321 24
Воїни ЗСУ "викурюють" росіян із позиції - 2 окупанти ліквідовані, 4 - взяті у полон. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив кадри того, як українські воїни викурюють росіян із позиції - внаслідок чого 2 окупанти були ліквідовані, а 4 взяли у полон.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані на телеграм-каналі Бутусов плюс.
У повідомленні зазначається: "Чотири українські піхотинці буквально викурюють російських окупантів з раніше втраченої позиції на Авдіївському напрямку. Двох військовослужбовців ЗС РФ ліквідовано, ще четверо потрапили у полон. Працює окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького".
Топ коментарі
+21 Yurka Gagarin
показати весь коментар30.12.2023 21:23
+13 Перехватчик
показати весь коментар30.12.2023 21:24
+8 Alex F #542695
показати весь коментар30.12.2023 21:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як зветься ?
мені б таку, бо кріси на дачі дістали
Елегантно ви їх, хлопці!
Бережіть себе!
Просто, вилазячи з окопу, орк міг незграбно повернутися, впасти і скрутити собі в'язи. Міг? Міг.
...І весь біном Ньютона.
після обміну поверненому орку зроблять "пропозицію, від якої він не зможе відмовитись" і буде, курва, знову стріляти в наших
Воєнні злочинці з ****** з болота сруськага міра…
Кари, злодіям срусьКІм, страшної кари!