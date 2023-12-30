Внаслідок обстрілу Харкова ввечері 30 грудня поранено журналіста з Великої Британії. ФОТО
Серед постраждалих внаслідок обстрілу у Харкові у суботу ввечері британський журналіст.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє ДСНС.
У повідомленні зазначаються: "Надвечір росія обстріляла центр Харкова, вкотре вдаривши по цивільній інфраструктурі. ДСНС, поліція - працюють. Домедичну допомогу рятувальники надали 7 людям, з яких 2 дітей. Серед потерпілих - журналіст із Великої Британії. Також надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям та психологам".
Топ коментарі
+22 Марк Валерий
показати весь коментар30.12.2023 22:00
+17 Zynoviy Zenon #582150
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+13 Colt
показати весь коментар30.12.2023 21:39
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Правительство Японии передаст Украине всяко разной помощи почти на 6 миллиардов долларов💪✊🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇺🇦
Між іншим.
Дрібниця, але приємно.
З Окінави може прилетіти.