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Внаслідок обстрілу Харкова ввечері 30 грудня поранено журналіста з Великої Британії. ФОТО

Серед постраждалих внаслідок обстрілу у Харкові у суботу ввечері британський журналіст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє ДСНС.

У повідомленні зазначаються: "Надвечір росія обстріляла центр Харкова, вкотре вдаривши по цивільній інфраструктурі. ДСНС, поліція - працюють. Домедичну допомогу рятувальники надали 7 людям, з яких 2 дітей. Серед потерпілих - журналіст із Великої Британії. Також надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям та психологам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок удару РФ по центру Харкова постраждали 16 людей, - Терехов

Внаслідок обстрілу Харкова ввечері 30 грудня поранено журналіста з Великої Британії 01
Внаслідок обстрілу Харкова ввечері 30 грудня поранено журналіста з Великої Британії 02
Внаслідок обстрілу Харкова ввечері 30 грудня поранено журналіста з Великої Британії 03
Внаслідок обстрілу Харкова ввечері 30 грудня поранено журналіста з Великої Британії 04

Автор: 

журналістика (1760) поранення (2803) Харків (5605)


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Топ коментарі
+22
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30.12.2023 22:00
+17
Російський нацизм. Харків - українське місто!
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30.12.2023 21:43
+13
Усе московитам вернеться, ще і з відсотками.
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30.12.2023 21:39
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Усе московитам вернеться, ще і з відсотками.
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30.12.2023 21:39 Відповісти
Російський нацизм. Харків - українське місто!
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30.12.2023 21:43 Відповісти
Это наверное и был "иностранный наемник"...
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30.12.2023 21:48 Відповісти
Добкін з братом, на передовій в Харківській області, мабуть…
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30.12.2023 21:58 Відповісти
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30.12.2023 22:00 Відповісти
https://youtu.be/qKgV7ozNT_c?si=T_uGZPGLyZuCSRCG ..

Правительство Японии передаст Украине всяко разной помощи почти на 6 миллиардов долларов💪✊🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇺🇦
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30.12.2023 22:01 Відповісти
Японія досі у стані війни з Росією.
Між іншим.
Дрібниця, але приємно.
З Окінави може прилетіти.
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30.12.2023 22:07 Відповісти
і шо?
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30.12.2023 22:17 Відповісти
Найшвидшого одужання панові журналісту та всім постраждалим від кацапської нежиті.
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30.12.2023 22:43 Відповісти
Журналіст Британії, це таке - нема на них Борисфена Джонсона, а якщо б Ізраильтянський був??
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30.12.2023 23:41 Відповісти
 
 