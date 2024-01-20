Сили оборони відбили ворожі штурми на 7 напрямках, упродовж доби понад 100 боєзіткнень, - Генштаб

Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 23 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Авдіївка, Орлівка та Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

За даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області та ще 15 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

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На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

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На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 10 безуспішних штурмів позицій наших військ", - додають у Генштабі.

Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили 4 артилерійських засоби противника.