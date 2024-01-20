Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 375 270 осіб (+750 за добу), 6171 танк, 8868 артсистем, 11455 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 375 270 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 375270 (+750) осіб / persons,
- танків - 6171 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 11455 (+10) од,
- артилерійських систем - 8868 (+14) од,
- РСЗВ - 967 (+1) од,
- засоби ППО - 654 (+0) од,
- літаків - 331 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6934 (+5),
- крилаті ракети - 1818 (+0),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11848 (+17) од,
- спеціальна техніка - 1389 (+5)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+19 Qq Qqq #455433
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+8 Pawlo Kit
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Російські втрати в кампаніях 2022 та 2023 рр. Техніки меншає, цілі операцій стають локальними.
https://www.youtube.com/watch?v=ZLPkiow1NxQ
Грудень 22/грудень 23:
танки 115/419, ББМ 211/715, арта 119/551, авто 279/931.
Січень 23/січень 24 (19 діб):
танки 178/188, ББМ 302/368, арта 186/386, авто 341/518.
51 одиниця техніки та 750! чумардосів.
Арта 15, броня 14, логістика 17.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 375 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...