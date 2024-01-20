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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 375 270 осіб (+750 за добу), 6171 танк, 8868 артсистем, 11455 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 375 270 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 375270 (+750) осіб / persons,
  • танків - 6171 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 11455 (+10) од,
  • артилерійських систем - 8868 (+14) од,
  • РСЗВ - 967 (+1) од,
  • засоби ППО - 654 (+0) од,
  • літаків - 331 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6934 (+5),
  • крилаті ракети - 1818 (+0),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11848 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 1389 (+5)

Також читайте: Під час нічного полювання наші воїни знищили спостережний пункт окупантів: "Ось пі#ар, прям туди побіг". ВIДЕО

Втрати військ РФ 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) знищення (7227)


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Топ коментарі
+19
Минув 3618 день москальсько-української війни.
51 одиниця техніки та 750! чумардосів.
Арта 15, броня 14, логістика 17.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 375 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
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20.01.2024 09:29
+8
Розпочато четвертую чверть четвертої сотні тисяч!
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20.01.2024 09:28
+8
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20.01.2024 09:33
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влітку буде вже 500000
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20.01.2024 08:19 Відповісти
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20.01.2024 09:08 Відповісти
Дядько з Києва веде статистику
Російські втрати в кампаніях 2022 та 2023 рр. Техніки меншає, цілі операцій стають локальними.
https://www.youtube.com/watch?v=ZLPkiow1NxQ
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20.01.2024 09:15 Відповісти
Та невже?

Грудень 22/грудень 23:
танки 115/419, ББМ 211/715, арта 119/551, авто 279/931.

Січень 23/січень 24 (19 діб):
танки 178/188, ББМ 302/368, арта 186/386, авто 341/518.
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20.01.2024 10:25 Відповісти
Розпочато четвертую чверть четвертої сотні тисяч!
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20.01.2024 09:28 Відповісти
за останній місяць (з 21/12) - 25 тисяч дохлих орків. тоді до днюхи сраліна був напівювілей 350 тисяч
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20.01.2024 09:40 Відповісти
Навіщо така хитромудра математика. Зпочатку зими станом на сьогодні 45 тисяч чумардосів.
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20.01.2024 10:08 Відповісти
просто запам'ятав цифру і дату; але ти тут правий: як казав ‎Артур Конан Дойл словами Холмса "це зайве, бо займає місце в черепку для більш потрібної інформації"
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20.01.2024 15:40 Відповісти
или другое сравнение - осталось 9750 дохлых свиноцабак до укомплектования 5-го футбольного поля в качестве могилы...!
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20.01.2024 15:20 Відповісти
Минув 3618 день москальсько-української війни.
51 одиниця техніки та 750! чумардосів.
Арта 15, броня 14, логістика 17.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 375 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
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20.01.2024 09:29 Відповісти
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20.01.2024 09:33 Відповісти
 
 