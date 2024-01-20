Доба на Донеччині: 3 ракетні удари по Новогродівці, під вогнем Красногорівка і Єлизаветівка. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донецької області. У Мар’їнській громаді обстріляні Красногорівка і Єлизаветівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, по Новогродівці росіяни випустили 3 ракети - поранили двох людей, пошкодили 33 приватних будинків та адмінбудівлю.

"Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Ямполі, обстріляні Торське і Зарічне. У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Неліпівки і Білої Гори", - йдеться у повідомленні.





У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: по 2 у Торецьку і Щербинівці, 1 у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджені приватний будинок і промислова споруда. У Сіверську знищено будинок, ще 3 пошкоджено.

За даними ОВА, за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 214 людей, у тому числі 46 дітей.













