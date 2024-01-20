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Ворог зосереджує зусилля на Авдіївці та Новомихайлівці і безуспішно намагався покращити тактичне положення біля Золотої Ниви та Вербового, - Тарнавський

Після тижня значної активності ворожої авіації, за останні 24 години російські окупанти не завдали жодного авіаудару на Таврійському напрямку.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, натомість окупанти здійснили три ракетні удари із ЗРК С-300 по Донеччині та продовжують активно застосовувати артилерію. Штурмові та наступальні дії противник акцентує на Авдіївці та Новомихайлівці. В основному це атаки піхотою, майже без задіяння бронетехніки.

Загалом, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог провів 49 бойових зіткнень та здійснив 592 артобстріли.

Також читайте: Росіяни збільшили активність бойової авіації, кількість штурмових та наступальних дій, - Тарнавський

Український воїн на Таврійському напрямку 01

"Одна невдала спроба ворога покращити тактичне положення була південніше Золотої Ниви, а на Запоріжжі їх було 3 - західніше Вербового", - додає Тарнавський.

Автор: 

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20.01.2024 12:22 Відповісти
А єрмак і татаров, разом з добре ПОСИЛЕНОЮ ротою осіб з ОПУ, могли б захищати Україну в районі Авдіївки, а не переховуватися за бронюванням серед жінок, в Урядовому кварталі 95!!!
Хіба тільки, вони там, усі якось покалічені та немічні….
Але ж за чарку з оковитою, усією пятірнею хапаються, а щодо Захисту України, повна каліч і діарея, як у насралова….
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20.01.2024 14:47 Відповісти
 
 