Ворог зосереджує зусилля на Авдіївці та Новомихайлівці і безуспішно намагався покращити тактичне положення біля Золотої Ниви та Вербового, - Тарнавський
Після тижня значної активності ворожої авіації, за останні 24 години російські окупанти не завдали жодного авіаудару на Таврійському напрямку.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, натомість окупанти здійснили три ракетні удари із ЗРК С-300 по Донеччині та продовжують активно застосовувати артилерію. Штурмові та наступальні дії противник акцентує на Авдіївці та Новомихайлівці. В основному це атаки піхотою, майже без задіяння бронетехніки.
Загалом, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог провів 49 бойових зіткнень та здійснив 592 артобстріли.
"Одна невдала спроба ворога покращити тактичне положення була південніше Золотої Ниви, а на Запоріжжі їх було 3 - західніше Вербового", - додає Тарнавський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хіба тільки, вони там, усі якось покалічені та немічні….
Але ж за чарку з оковитою, усією пятірнею хапаються, а щодо Захисту України, повна каліч і діарея, як у насралова….