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До Європи за сім тисяч доларів: закарпатські поліцейські заблокували нелегальний канал перетину кордону. ФОТОрепортаж

ухилянти

33-річний житель Берегівського району організував нелегальний перехід за кордон чоловіків призовного віку та залучив до співпраці місцевих чоловіків. Ділки забезпечували перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції.

"Кожен із фігурантів виконував окреме завдання у забезпеченні функціонуванні "коридору" до європейських країн. Для уникнення блокпостів на прикордонних ділянках організатор схеми саджав ухилянтів на потяг, який прямував до визначеного населеного пункту за кілька кілометрів від українсько-румунського кордону. Там на чоловіків вже чекав інший учасник злочинної групи, завданням якого було довезти клієнтів до лінії державного кордону", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також: 10 втікачів з України затримали прикордонники в Закарпатській області. ФОТОрепортаж

До Європи за сім тисяч доларів: закарпатські поліцейські заблокували нелегальний канал перетину кордону 01
До Європи за сім тисяч доларів: закарпатські поліцейські заблокували нелегальний канал перетину кордону 02

17 січня оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими відділення поліції №1 Ужгородського райуправління поліції затримали одного з учасників злочинної групи під час спроби переправити двох громадян до Румунії в обхід пункту пропуску.

Ще одного фігуранта правоохоронці затримали за місцем його проживання, де, серед іншого, виявили 7000 доларів, які зловмисник отримав від ухилянтів за організацію виїзду.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів. У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині заблоковано Viber-канал, який інформував про місця вручення повісток і перешкоджав мобілізації громадян призовного віку, - СБУ

До Європи за сім тисяч доларів: закарпатські поліцейські заблокували нелегальний канал перетину кордону 03
До Європи за сім тисяч доларів: закарпатські поліцейські заблокували нелегальний канал перетину кордону 04

Автор: 

Нацполіція (15164) ухилянти (898) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+9
Заради справедливості - Ізраїль воює з купкою недоумків, а рекламує це так, ніби в них Третя Світова. Якщо колись там спалахне по справжньому і війна буде з реальним противником, от тоді і можна буде порівнювати. А в Рашці, кордони ніби і відкриті, але далеко не всі можуть виїхати. Пишуть, що дехто там, замість літака, прямо з аеропорту їде в воєнкомат. З кордоном так само. + в Бл*дорусії періодично ловлять їх уклоністів і передають рашкі.
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20.01.2024 12:42
+8
Цікаво, от приймуть новий закон про мобілізацію. Демобілізують по ньому якусь частину військових (всіх? ну-ну.). Потім бере умовний Петя, який 2 роки просидів в окопі під щоденними обстрілами і їде закордон. Наприклад до сім'ї, яка живе в Польщі, а повернутись не може, бо...ну наприклад вони з Маріуполя, або на заробітки, жити ж на щось потрібно, а роботи немає.... А на кордоні йому - СТОП! Не маєш права виїзду! Тобі через 2-3 роки знову в окопи. Раптом не повернешся!
І Петя буде стояти, як дурень, гордий за країну, яку захищав.
Тому ухилянти, ухилянтами, але все це якось....... "Вільна країна вільних людей", що тут скажеш.
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20.01.2024 12:34
+8
Мені подобається, що не пишуть вже ухилянти, бо в ухилянтів на спинах написано "поліція".
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20.01.2024 13:02
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Кордон З А М І Н У В А Т И
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20.01.2024 12:23 Відповісти
а я чув, що біля кордону деякі хитро"жопі навіть земельку викупили - проходи роблять ....
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20.01.2024 12:24 Відповісти
Це давно було. Декілька років тому якогось угорця закарпатського, короля контрабанди, ловили. В нього беспосередньо на контрольній полосі приватне господарство було і він туди погранців не пускав.
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20.01.2024 12:45 Відповісти
Так! Але я не зустрічав інфо, що та земельна ділянка повернена в державну власність.....
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20.01.2024 13:06 Відповісти
Лайфак для ухилянтів Замість того,щоб тікати за кордон,організовуйте переправлення собі подібних за кордон,заробляють більше за всіх в часи золотої лихоманки продавці лопат,так само і тут,заробляють ті хто займається нелегальним переправленням за кордон. А потім за взятку відкупитеся від ТЦК і воєнкомів щоб вас не брали в армію,та й усе
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20.01.2024 12:26 Відповісти
Там нема місць. Все окуповано прикордонниками.
А довлять "чужих" для відведення від себе підозри.
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20.01.2024 15:27 Відповісти
а як платили?
якщо одразу, то нафіг переправляти лохів?
а якщо потім, по факту після переправки, то мужик скаже - до побачення.
чи там бригада биків переходить разом з "ухилянтом"(такий "статус" може надати лиш суд) і ласкаво просить заплатити?
Арахамія, пишуть, взагалі громадянство отримала в 2015-му. але чому Аваков не казав про це?
і ця істота ще погрожує тим хто не дуже хоче їхати і весело бігти по мінах, які "не побачив" Буданов. бо типу - ОЙ!!! , ідіоти місяцями кричали шо будем наступати, а при наступі виявилось........ противник підготувався, Ну надо же? Ніколи ж такого не було.
Порошенко певно має привід весело ржати і сказати: Ну як поржали? добавки хоче.ТЕ?
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20.01.2024 12:29 Відповісти
"Ну як поржали? добавки хоче.ТЕ?"

Продовжують ржати. Продовжують дивитись дебільний "квАртал" і "сватів", бухтять "бубачька хароший..."
І це трагедія...
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20.01.2024 12:52 Відповісти
писав на сайті антиколорадоса волонтер шо опитував наших, забезпечених, шо пішли воювати, так серед них половина заЗе.
так що так, трагедія.
хоча, сам подивись, у нас, та й не тільки, більшість вірять в біблійні казочки, так що я нічому не дивуюсь. але смішно шо вибрали Клоуніста - який є атеїстом, що похвально, але який ср*в на нас всіх, і на тих хто галасував за цього шоуклоуна. хоча, про Трампа зробили журналісти = 20000 брехливих тез цього діяча стікерами на паркані виклали, це те що він під камери брехав. Ще раз, 20000 - фотки є. І нічого, піпл любить цього путінського чубоносця. Так що нарід всюди, намірюсь сказати, бидло.
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20.01.2024 13:04 Відповісти
А ти в що віриш? В своє черево та диван?
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20.01.2024 13:15 Відповісти
а в що треба?
вірю шо зараз сонце на небі, бо бачу.
вірю шо ти не дуже розумний, бо читаю.
яких "вір" вам не хватає?
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20.01.2024 13:41 Відповісти
Ти бачиш гірше, ніж моя кішка. Покладатися на свій зір, думаєш то дуже розумно?
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20.01.2024 17:12 Відповісти
а покладатись на бормотіння товстуна в спідниці, котрий читає тексти написані 2-3 тис. років тому, то - ну просто дуууууже розумно?
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26.01.2024 16:05 Відповісти
Одне уточнення. Він не атеїст. Атеїсти теж віруючі - вони вірять у неіснування Творця. Він *******.
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20.01.2024 13:23 Відповісти
брехня, пане.
атеїсти це ті хто взагалі не вірить в недоведене. Наприклад - ти віриш шо в твоїй кімнаті немає тигра? Ну тоді ти віруючий в те що - див. вище.
так і тут. так шо, мимо, товариш, тщятєльнєє надо
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20.01.2024 13:43 Відповісти
Пан описав світогляд суб'єктивного ідеаліста. А я ідеаліст об'єктивний...😁
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20.01.2024 14:05 Відповісти
я не розумію в суб шо то там далі.
просто логічно сказав.
що таке власне "віра"?
це сліпа ..... віра в написане.
берем "Адама", потім все це, роки життя всіх діячів плюсуємо, іі.і.......

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20.01.2024 14:09 Відповісти
блокування кордону не для своїх?
це вже криворогатий товстомордий тренд... - зелена демократія...
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20.01.2024 12:31 Відповісти
На дрони один з другим гроші не дадуть(((
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20.01.2024 12:33 Відповісти
Цікаво, от приймуть новий закон про мобілізацію. Демобілізують по ньому якусь частину військових (всіх? ну-ну.). Потім бере умовний Петя, який 2 роки просидів в окопі під щоденними обстрілами і їде закордон. Наприклад до сім'ї, яка живе в Польщі, а повернутись не може, бо...ну наприклад вони з Маріуполя, або на заробітки, жити ж на щось потрібно, а роботи немає.... А на кордоні йому - СТОП! Не маєш права виїзду! Тобі через 2-3 роки знову в окопи. Раптом не повернешся!
І Петя буде стояти, як дурень, гордий за країну, яку захищав.
Тому ухилянти, ухилянтами, але все це якось....... "Вільна країна вільних людей", що тут скажеш.
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20.01.2024 12:34 Відповісти
Ну може хоч тоді він зрозуміє що його наїбали.
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20.01.2024 12:49 Відповісти
А ти походу вже зрозумів, що тебе ****** прастой парєнь із народа, за якого ти проголосував у 2019-му
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20.01.2024 15:15 Відповісти
В розділі "Блоги" подібне описується, коли нагороджений доброволець, учасник АТО і оборони Київа не може виїхати в Ірландію поховати сина. Як має почувати себе ця людина, якщо її колега мусить офіційно звертатися до влади через ЗМІ, викладати фото довідки про смерть, аби хтось з можновладців проявив співчуття та дозволив поховати власну дитину? Зате, "Квартал 95" та друзі катаються хто на гастролі, хто на шопінг і т.п.
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20.01.2024 12:50 Відповісти
А воюющий Израиль тоже границы закрыл на выезд ? А кацапия ?
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20.01.2024 12:35 Відповісти
Заради справедливості - Ізраїль воює з купкою недоумків, а рекламує це так, ніби в них Третя Світова. Якщо колись там спалахне по справжньому і війна буде з реальним противником, от тоді і можна буде порівнювати. А в Рашці, кордони ніби і відкриті, але далеко не всі можуть виїхати. Пишуть, що дехто там, замість літака, прямо з аеропорту їде в воєнкомат. З кордоном так само. + в Бл*дорусії періодично ловлять їх уклоністів і передають рашкі.
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20.01.2024 12:42 Відповісти
От чего кацапам уклоняться ? От срочки разве что? Которая только весной и осенью идет призыв. Мобилизации у них нет.
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20.01.2024 19:58 Відповісти
https://meduza.io/news/2024/01/20/zheny-mobilizovannyh-prishli-v-predvybornyy-shtab-putina-sotrudnitsa-priemnoy-zayavila-chto-na-voynu-zabrali-teh-kto-hotel-a-kto-ne-hotel-uehali-iz-strany Ви теж працюєте в передвиборчому штабі Путлєра ?
Не розносьте, будь-ласка, інтернетом рашистську пропаганду.
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20.01.2024 20:03 Відповісти
Ну так это те, кого осенью 2022 загребли. А щас у них контракт уже давно.
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20.01.2024 20:20 Відповісти
На території воюючого ісраїлю немає 500 тисячної армії. Тому твій висер не зарахований
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20.01.2024 15:09 Відповісти
Яка рiзниця у кiлькостi ворогiв ? Коли вони воювали з 35- мiльйонним Єгиптом, то теж не закривали кордони чомусь. Тому це твiй висер не зарахований.
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20.01.2024 20:06 Відповісти
А чому люди тікають не пробували проаналізувати юристи криворізького права? І як покращити становище щоб не тікали? Але ж ні. "Простіше" обзивати їх, силою давити на громадян, тратити купу грошей на силовий апарат. І ще одне чим більше заборон тім більше бажання їх обійти в громадян. Як приклад сухий закон в США призвів до розквіту мафії, яка нелегально везла алкоголь в країну.

Щодо нелегальних втікачів скажу, що в Європі є процедура "виштовхування" (так називається) нелегалів з країни.
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20.01.2024 12:41 Відповісти
С начала войны там не смотрят легально или нелегально пересек. Украинец- значит беженец.
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20.01.2024 12:43 Відповісти
Процедура "виштовхування" в Європі така ж "ефективна", як і санкції.
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20.01.2024 12:45 Відповісти
А майбутьній ********** взагалі зробив просто - не пішов у війскомат після чотирьох повісток. І ніхто йього не ловив не кидав у бусік не крутив руки. Так шо змінилось - більшість, їдіть захищайте свій вибір - там така ржака, на фронті - просто до у ссачки смішно, мать вашу.
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20.01.2024 12:58 Відповісти
Він же ясно сказав- я никому ничего не должен,я должен только своим родителям.
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20.01.2024 13:22 Відповісти
А повістки він отримав під підпис? Зараз теж ніякий дурень не піде в ТЦК, якщо йому повістку закинули у поштову скриньку. За це немає ніякою відповідальності. Навіть адміністративної. То які претензії?
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20.01.2024 13:36 Відповісти
У цьому матеріалі є відповідь на ваше питання, подивиться - https://www.youtube.com/watch?v=PSfY8F-5Shw https://www.youtube.com/watch?v=PSfY8F-5Shw

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20.01.2024 16:03 Відповісти
Де там про повістки?
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20.01.2024 16:08 Відповісти
Все дивиться.
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20.01.2024 16:10 Відповісти
Пропагандистське лайно не дивлюсь
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20.01.2024 16:10 Відповісти
Та дивись тоді ось це - це латентний гей з своєю "зграєю" - https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981 https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981

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20.01.2024 16:15 Відповісти
Мені подобається, що не пишуть вже ухилянти, бо в ухилянтів на спинах написано "поліція".
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20.01.2024 13:02 Відповісти
Ого. Сама контрабандна область план здає)))
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20.01.2024 13:03 Відповісти
а спробуй забклокувать кордон до стефанчюка чї пікалова і всіх зелено-товсохарів?
та вони тушками винесуть, перемнуть і кордон і погранців - слони ідуть на північ.
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20.01.2024 13:12 Відповісти
Ахаха, сєкта свідків 73% зменшується
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20.01.2024 15:11 Відповісти
Ну багатьох же загнали на передову, і вони за твою сраку воюють і не ниють. А ти в теплі сидиш і стогнеш як баба
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20.01.2024 13:39 Відповісти
А я що, когось закликаю в окоп іти? Я принаймні не нию, і соплі не розмазую по всьому форуму. Якщо скрізь верещати про зраду, це перемогу не пришвидшить.
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20.01.2024 16:03 Відповісти
А скажи тоді , як пришвидчить перемогу винищення тих хто ще якось може воювати ? Бо посилання в окоп без засобів винищення кацапів це винищення власного населення! Я два роки тому теж побіг і отримав автомат , до мене 12 км не дійшли , поряд базувалась наша артилерія (Град в 300 иетрах від нашого блок-посту , у лісочку штабелями ракети лежали , їх підвозили цивільними машинами а ми ще розгружати допомагали ), яка їх мочила з позицій навкруги нас. В кінці травня я пішов з тероборони , бо у свої 55 разів з 3-4 рачки повзаю бо спина , зубів половина залишилась і ті випадають бо пародонтоз що не лікується. Щодо ниття , то я вважаю Зеленського зрадником і ворогом , а те що він робить - винищенням українців! І я не кажу про перемови , я кажу що він навмисно просрав перемогу , деморалізував суспільство , це вже не враховуючи крадіжок на армії! Як пришвидчить перремогу дід з лопатобю на передовій?
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20.01.2024 17:42 Відповісти
Никак. Зато военком галочку поставит, что план выполнил. И командир части галочку поставит, что штат укомплектован. Убьют деда (или сам от инфаркта крякнет) - военком нового деда пришлет. Снесут окоп вместе с такими дедами (потому что "партнеры" снаряды зажали)- новый окоп сзади выкопают с новым дедом. Так и воюем.
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20.01.2024 21:53 Відповісти
От саме тому я і не хочу в окоп в свої 57 , хоча два роки тому побіг у ТРО !
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20.01.2024 22:09 Відповісти
Ну тогда вам еще 3 года надо как- то от военкомов прошифроваться.
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20.01.2024 22:56 Відповісти
Я не нию. Ті, хто давали присягу, повинні захищати батьківщину, а не ловити м'ясо на вулицях.
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21.01.2024 08:15 Відповісти
Нелегальна проституція - не чули.
Контрафакт спирту - не бачили.
Про захист прав громадян - не скажемо.
Завжди ваша поліція і СБУ.
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20.01.2024 15:30 Відповісти
виявили 7000 доларів, які зловмисник отримав від ухилянтів за організацію виїзду.
В мене три питання:
- чому ухилянтів?
- чому 7000 доларів?
- якщо 7000 доларів це якась фіксована такса бариг, то вона мабуть з чогось зкладається і тоді ж скільки беруть самі прикордонники?
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20.01.2024 15:37 Відповісти
Поки поліція не буде на передку, війна не скінчиться.
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21.01.2024 08:17 Відповісти
 
 