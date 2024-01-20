До Європи за сім тисяч доларів: закарпатські поліцейські заблокували нелегальний канал перетину кордону. ФОТОрепортаж
33-річний житель Берегівського району організував нелегальний перехід за кордон чоловіків призовного віку та залучив до співпраці місцевих чоловіків. Ділки забезпечували перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції.
"Кожен із фігурантів виконував окреме завдання у забезпеченні функціонуванні "коридору" до європейських країн. Для уникнення блокпостів на прикордонних ділянках організатор схеми саджав ухилянтів на потяг, який прямував до визначеного населеного пункту за кілька кілометрів від українсько-румунського кордону. Там на чоловіків вже чекав інший учасник злочинної групи, завданням якого було довезти клієнтів до лінії державного кордону", - ідеться в повідомленні.
17 січня оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими відділення поліції №1 Ужгородського райуправління поліції затримали одного з учасників злочинної групи під час спроби переправити двох громадян до Румунії в обхід пункту пропуску.
Ще одного фігуранта правоохоронці затримали за місцем його проживання, де, серед іншого, виявили 7000 доларів, які зловмисник отримав від ухилянтів за організацію виїзду.
Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів. У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.
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А довлять "чужих" для відведення від себе підозри.
якщо одразу, то нафіг переправляти лохів?
а якщо потім, по факту після переправки, то мужик скаже - до побачення.
чи там бригада биків переходить разом з "ухилянтом"(такий "статус" може надати лиш суд) і ласкаво просить заплатити?
Арахамія, пишуть, взагалі громадянство отримала в 2015-му. але чому Аваков не казав про це?
і ця істота ще погрожує тим хто не дуже хоче їхати і весело бігти по мінах, які "не побачив" Буданов. бо типу - ОЙ!!! , ідіоти місяцями кричали шо будем наступати, а при наступі виявилось........ противник підготувався, Ну надо же? Ніколи ж такого не було.
Порошенко певно має привід весело ржати і сказати: Ну як поржали? добавки хоче.ТЕ?
Продовжують ржати. Продовжують дивитись дебільний "квАртал" і "сватів", бухтять "бубачька хароший..."
І це трагедія...
так що так, трагедія.
хоча, сам подивись, у нас, та й не тільки, більшість вірять в біблійні казочки, так що я нічому не дивуюсь. але смішно шо вибрали Клоуніста - який є атеїстом, що похвально, але який ср*в на нас всіх, і на тих хто галасував за цього шоуклоуна. хоча, про Трампа зробили журналісти = 20000 брехливих тез цього діяча стікерами на паркані виклали, це те що він під камери брехав. Ще раз, 20000 - фотки є. І нічого, піпл любить цього путінського чубоносця. Так що нарід всюди, намірюсь сказати, бидло.
вірю шо зараз сонце на небі, бо бачу.
вірю шо ти не дуже розумний, бо читаю.
яких "вір" вам не хватає?
атеїсти це ті хто взагалі не вірить в недоведене. Наприклад - ти віриш шо в твоїй кімнаті немає тигра? Ну тоді ти віруючий в те що - див. вище.
так і тут. так шо, мимо, товариш, тщятєльнєє надо
просто логічно сказав.
що таке власне "віра"?
це сліпа ..... віра в написане.
берем "Адама", потім все це, роки життя всіх діячів плюсуємо, іі.і.......
це вже криворогатий товстомордий тренд... - зелена демократія...
І Петя буде стояти,
як дурень, гордий за країну, яку захищав.
Тому ухилянти, ухилянтами, але все це якось....... "Вільна країна вільних людей", що тут скажеш.
Не розносьте, будь-ласка, інтернетом рашистську пропаганду.
Щодо нелегальних втікачів скажу, що в Європі є процедура "виштовхування" (так називається) нелегалів з країни.
та вони тушками винесуть, перемнуть і кордон і погранців - слони ідуть на північ.
Контрафакт спирту - не бачили.
Про захист прав громадян - не скажемо.
Завжди ваша поліція і СБУ.
В мене три питання:
- чому ухилянтів?
- чому 7000 доларів?
- якщо 7000 доларів це якась фіксована такса бариг, то вона мабуть з чогось зкладається і тоді ж скільки беруть самі прикордонники?