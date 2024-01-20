До Європи за сім тисяч доларів: закарпатські поліцейські заблокували нелегальний канал перетину кордону. ФОТОрепортаж

33-річний житель Берегівського району організував нелегальний перехід за кордон чоловіків призовного віку та залучив до співпраці місцевих чоловіків. Ділки забезпечували перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції.

"Кожен із фігурантів виконував окреме завдання у забезпеченні функціонуванні "коридору" до європейських країн. Для уникнення блокпостів на прикордонних ділянках організатор схеми саджав ухилянтів на потяг, який прямував до визначеного населеного пункту за кілька кілометрів від українсько-румунського кордону. Там на чоловіків вже чекав інший учасник злочинної групи, завданням якого було довезти клієнтів до лінії державного кордону", - ідеться в повідомленні.

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17 січня оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими відділення поліції №1 Ужгородського райуправління поліції затримали одного з учасників злочинної групи під час спроби переправити двох громадян до Румунії в обхід пункту пропуску.

Ще одного фігуранта правоохоронці затримали за місцем його проживання, де, серед іншого, виявили 7000 доларів, які зловмисник отримав від ухилянтів за організацію виїзду.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів. У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

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