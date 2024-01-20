УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4565 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 709 25

У Києві "Тойота" влетіла в легковик та маршрутку: загинув чоловік, який стояв на зупинці. ФОТОрепортаж

дтп біля Еле

У Святошинському районі Києва авто "Тойота" зіткнулося з автомобілем "Мерседес" і маршрутним автобусом біля зупинки громадського транспорту. Унаслідок аварії загинув чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Поліція Києва повідомляє у фейсбуці.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці. За попередньою інформацією, водій автомобіля "Тойота", 1994 року народження, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем "Мерседес" й автобусом, який стояв біля зупинки громадського транспорту", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП смертельно травмовано чоловіка, який стояв на зупинці.

ДТП біля Електронмашу 01

Пасажир автівки "Тойота" також дістав  тілесні ушкодження, його госпіталізовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі перекинувся український автобус: Двох постраждалих госпіталізовано

У Києві Тойота влетіла в легковик та маршрутку: загинув чоловік, який стояв на зупинці 02
У Києві Тойота влетіла в легковик та маршрутку: загинув чоловік, який стояв на зупинці 03

Керманича "Тойоти" затримано у порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Дивіться також: У Голосіївському районі Києва горіла маршрутка. ФОТО

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19463)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
З якою ж швидкістю оце лайно неслося?
показати весь коментар
20.01.2024 13:23
+4
Поліція має серйозно зайнятися перевищенням швидкості на дорогах Київа (як мінімум). Всі бачать, всі знают що по Києву "льотчиків" повно.
показати весь коментар
20.01.2024 13:23
+4
50 миль - це 80 км/год, у Європі за містом не їздять так повільно. Навіть як не брати автобани німецькі, то всюди на трасах обмеження зазвичай 110-130 км/год.
показати весь коментар
20.01.2024 13:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З якою ж швидкістю оце лайно неслося?
показати весь коментар
20.01.2024 13:23 Відповісти
Судячи з ушкоджень з доволі невеликою, не більше 80 км /г, а то й менше
показати весь коментар
20.01.2024 13:37 Відповісти
То це в місті така швидкість дозволена?
показати весь коментар
20.01.2024 14:16 Відповісти
здаєтьця це кільцева, і судячи з фото там 10 полос руху, то думаю що 80 там дозволено
показати весь коментар
20.01.2024 22:33 Відповісти
А де знимки з камер мерселеса
показати весь коментар
20.01.2024 14:16 Відповісти
Поліція має серйозно зайнятися перевищенням швидкості на дорогах Київа (як мінімум). Всі бачать, всі знают що по Києву "льотчиків" повно.
показати весь коментар
20.01.2024 13:23 Відповісти
Що ти мелеш? Ти хоч раз за кермо сідало??
показати весь коментар
20.01.2024 15:23 Відповісти
CyrypoShorts - бидло хамовите пішов на х7й..... зразу, доки я тобі не нагрубив.
показати весь коментар
20.01.2024 16:19 Відповісти
А ти не в курсі хто дебілам продав права ???
Сатаною сатану не ізганяют !
Спочатку потрібно повідрубувати голови мєнтам!
показати весь коментар
20.01.2024 22:47 Відповісти
Гонщик на Тойота Венза? Ну це вже діагноз...
показати весь коментар
20.01.2024 13:24 Відповісти
наверное в ТЦК спешил на фронт...я о водителе "летчике налетчике" почему в странах Европы во многих нет ДТП с участием людей пешеходов и смертельных ДТП вообще потому как соблюдают правила например средняя скорость Европе 20 миль 30 км до 40-50 км-50 миль в час за городом а в городе все --это максимум 30-50 км час.. и точка все дороги ссужены полосами и ограждениями пешеходные переходы наземные ссужены подняты и скорость там пешком для авто а полетишь реально полетишь как самолет и упадешь так что душу вытрясает из водителя безголового..
показати весь коментар
20.01.2024 13:24 Відповісти
50 миль - це 80 км/год, у Європі за містом не їздять так повільно. Навіть як не брати автобани німецькі, то всюди на трасах обмеження зазвичай 110-130 км/год.
показати весь коментар
20.01.2024 13:28 Відповісти
в Британии 50 миль валом но это ПРЕДЕЛЬНАЯ скорость которую позволяют себе при пустом Хайвее скоростном автобане-- а там их не так и много поэтому реально 20 миль средняя скорость в Британии..
показати весь коментар
20.01.2024 14:14 Відповісти
Джеремі Кларксон посміявся б із цього посту...
показати весь коментар
20.01.2024 16:08 Відповісти
А в Києві ти коли на роботу доїдеш )))
Коли забудовники тулят **********. І в кожній квартирі дві машини. ???
показати весь коментар
20.01.2024 22:49 Відповісти
Затонированна в "ночь". Даже лобовое стекло. Скорее всего менты розважались...
показати весь коментар
20.01.2024 13:26 Відповісти
Та ні, схоже затоновані тільки задні. В мене була Альфа - рідне скло з зовні якесь синьо-зелене, типу кольору морської хвилі і розгледіти щось в середині авто можна було лише наблизившись впритул , а з середини абсолютно прозоре, казали люди типу поляризоване, не знаю в чому фокус. але в той час ще даїшники з прибором обламались штрафанути не один раз. Такі ж кілька разів я бачив саме на Тойотах причому різних років.
показати весь коментар
20.01.2024 20:54 Відповісти
Причина всьому перевищення швидкості і "шашки", навряд він в Ашан затаритись так поспішав.
Там має бути камера, можливо буде відео самого дтп і того, що до нього призвело, маю на увазі "діарейний" рух винуватця по Кільцевій.
показати весь коментар
20.01.2024 13:42 Відповісти
А чого це когось затримують згідно упк рф? цензор вже російський упк застросовує?)
показати весь коментар
20.01.2024 13:57 Відповісти
Тоновані вікна на авто - видають дегенерата за кермом.
показати весь коментар
20.01.2024 14:19 Відповісти
А де фотки мерса?
показати весь коментар
20.01.2024 14:40 Відповісти
..мерсавця..
показати весь коментар
20.01.2024 15:59 Відповісти
Посадіть під@ра не за дтп, а за вбивство шляхом застосування автотранспорту і перевищення швидкості, за вбивство....
показати весь коментар
20.01.2024 15:23 Відповісти
дебіли-чумахєри на дорогах нікуди не поділися і, звісно, нічому не навчилися
показати весь коментар
20.01.2024 16:02 Відповісти
 
 