У Києві "Тойота" влетіла в легковик та маршрутку: загинув чоловік, який стояв на зупинці. ФОТОрепортаж

У Святошинському районі Києва авто "Тойота" зіткнулося з автомобілем "Мерседес" і маршрутним автобусом біля зупинки громадського транспорту. Унаслідок аварії загинув чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Поліція Києва повідомляє у фейсбуці.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці. За попередньою інформацією, водій автомобіля "Тойота", 1994 року народження, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем "Мерседес" й автобусом, який стояв біля зупинки громадського транспорту", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП смертельно травмовано чоловіка, який стояв на зупинці.

Пасажир автівки "Тойота" також дістав тілесні ушкодження, його госпіталізовано.

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Керманича "Тойоти" затримано у порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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