"Метінвест" розпочав виробництво сталевих штабів-бункерів для ЗСУ, які захищають від обстрілів. ФОТОрепортаж
Група Метінвест у межах ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова налагодила виробництво сталевих підземних командних пунктів, які захищають особовий склад від наслідків обстрілів і дають змогу в безпечних і комфортних умовах забезпечувати роботу командування ЗСУ на лінії фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.
Як зазначається, перший сталевий штаб, розрахований на 30 військовослужбовців, на безоплатній основі вже передали Сухопутним військам України та встановили на одному з найгарячіших напрямків фронту.
"Командний пункт допомагає рятувати життя військових, адже за короткий час розгортається та згортається на лінії фронту й за правильного встановлення забезпечує захист від обстрілів артилерії будь-якого калібру. Сталевий штаб складається з п’яти чи шести (залежно від комплектації) окремих мобільних бункерів, виробництво яких Метінвест освоїв ще в жовтні 2022 року. Це сполучені між собою підземні укриття, що виконують різні функції - від житлового приміщення та санітарної зони до робочого штабу командування. Таким чином утворюється цілий підземний комплекс будівель", - йдеться у повідомленні.
Виготовлені з хвилястої сталі бункери обладнані всім необхідним устаткуванням на рівні гарного готелю: спальними місцями й робочими зонами, душовими й бойлерами, системами опалення, освітлення і зв’язку, місцями для зберігання зброї та особистих речей та електронною технікою. Це дає змогу використовувати підземний штаб не лише як укриття та місце відпочинку, а і як робочу зону, що забезпечує якісну роботу командування на лінії фронту.
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Дуже просто:
1. АХМЕТОВ відкрив рота та кричить :
« Дайте грошей з бюджету та міжнародноі допомоги!».
2. Така нагода! Можно і тут гребсти гроші лопатою!
3. Зверніть увагу -?АХМЕТОВ принципово не виготовляє Зброю для ЗСУ, бо він « паціфіст», він за « мир».
4. Е великі підозри що креслення та технічні данні ( товщина металу, тощо) вже давно відомі у Москві. А коли буде монтування готових приладів у землю, то GPS коордінати, також будуть відомі кацапам.
5. Безумовно що такі оборонні споруди потрібні ЗСУ.
Але допуск до оборонних завдань потрібен бути біль жорсткий, щоб ніякій АХМЕТОВ, якій разом з Януковичем запалив Донбас та почав цю війну,
не мали допуску до таких робіт.
І ні, ВИГОТОВЛЕННЯ 155мм снаряду не коштує $3000 - це з усіма накрутками та зарплатнею робітників ЕС. У кацапів їх 152мм коштують у кілька раз дешевше.
https://www.youtube.com/watch?v=U7yZ1wVkB74&t=26s
А це мій допис там у Сергія - бо Сергій сказав що СОРОСЯТАМИ то помилково так називають Піинчукивськых ПРитулених в різный час до Банкової.
"Уважаемый Сергей, в том и вся суть мерзости нашего олигархата... ЭТИ Слуги Банковой - ПИНЧУКОСОРОРСЯТА из его совместного с Соросом фонда ВИДРОДЖЕННЯ . Это как Радио Свобода работает с УП и с НВ за деньги Фиалы, жополизствующего Банковой... Это как ВВС Россия а у нас РС Украина ... Пинчук спонсор трампистов , тому 7 лет , напечатал в WSJ статью о рациональности сдачи Донбасса и Крыма Рашке (ютуб-" Бізнесмен Віктор Пінчук дав скандальне інтерв'ю для The Wall Street Journal") ФОНД СОРОСА это осудил. НО!!! сказал, что будет продолжать сотрудничать с Пинчуком и его ВИДРОДЖЕННЯМ Сейчас Пинчук и Ахметов два столбовых опорных любимых олигарха Ерамкомафии...Все кто к ним Притутилились - все служат Банковой. А некоторые просто опомнились , борцы с коррупцией в т ч."