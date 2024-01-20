"Метінвест" розпочав виробництво сталевих штабів-бункерів для ЗСУ, які захищають від обстрілів. ФОТОрепортаж

Група Метінвест у межах ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова налагодила виробництво сталевих підземних командних пунктів, які захищають особовий склад від наслідків обстрілів і дають змогу в безпечних і комфортних умовах забезпечувати роботу командування ЗСУ на лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

Як зазначається, перший сталевий штаб, розрахований на 30 військовослужбовців, на безоплатній основі вже передали Сухопутним військам України та встановили на одному з найгарячіших напрямків фронту.

"Командний пункт допомагає рятувати життя військових, адже за короткий час розгортається та згортається на лінії фронту й за правильного встановлення забезпечує захист від обстрілів артилерії будь-якого калібру. Сталевий штаб складається з п’яти чи шести (залежно від комплектації) окремих мобільних бункерів, виробництво яких Метінвест освоїв ще в жовтні 2022 року. Це сполучені між собою підземні укриття, що виконують різні функції - від житлового приміщення та санітарної зони до робочого штабу командування. Таким чином утворюється цілий підземний комплекс будівель", - йдеться у повідомленні.















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Виготовлені з хвилястої сталі бункери обладнані всім необхідним устаткуванням на рівні гарного готелю: спальними місцями й робочими зонами, душовими й бойлерами, системами опалення, освітлення і зв’язку, місцями для зберігання зброї та особистих речей та електронною технікою. Це дає змогу використовувати підземний штаб не лише як укриття та місце відпочинку, а і як робочу зону, що забезпечує якісну роботу командування на лінії фронту.