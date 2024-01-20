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Логістичний підрозділ ДШВ отримав два тягачі Foden, які були переобладнані на замовлення військових. ФОТО

П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав у логістичний підрозділ ДШВ два тягачі Foden, які були переобладнані на замовлення військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вантажівки Foden ми застосовуємо зараз в основному для евакуації пошкодженої техніки, для перевезення вантажів.", – пояснюють військові, приймаючи техніку та розхідники.

Логістичний підрозділ ДШВ отримав два тягачі Foden, які були переобладнані на замовлення військових 01

"Коли було пошкоджено самохідні артилерійські установки західні, вони важкі, і нічим їх не могли витягнути. Ми подумали, треба щось таке зробити, що дозволить батальйону логістики мати оці два велетні, які ми в команді називаємо "малюками". Що вони можуть робити? Там висуваються гідравлічні лапи. Встановили лебідку, яка тягне 100 тонн, може витягнути все, навіть "Абрамси". "Абрамс" важить понад 70 тонн. Ми підвищуємо мобільність, а ключове для десантника – мобільність", – наголошує Порошенко.

Логістичний підрозділ ДШВ отримав два тягачі Foden, які були переобладнані на замовлення військових 02
Логістичний підрозділ ДШВ отримав два тягачі Foden, які були переобладнані на замовлення військових 03
Логістичний підрозділ ДШВ отримав два тягачі Foden, які були переобладнані на замовлення військових 04
Логістичний підрозділ ДШВ отримав два тягачі Foden, які були переобладнані на замовлення військових 05

Загалом цього разу Порошенко передав у війська рекордну партію техніки на 40 млн грн.

Зокрема, це девʼять БПЛА Poseidon з трьома машинами управління, пересувні авторемонтні майстерні, потужні вантажівки DAF YA, прально-душові комплекси, півтисячі FPV-дронів, а також квадрокоптери DJI Mavic, активні навушники, "Старлінки", дефіцитні шини для "КрАЗів" та "Уралів", оргтехніка.

Допомогу від Фонду Порошенка отримали більш як 20 бригад і батальйонів – це і морпіхи, і підрозділи ДШВ, розвідники, артилеристи, піхотинці, бійці зенітно-ракетного полку і логісти.

Логістичний підрозділ ДШВ отримав два тягачі Foden, які були переобладнані на замовлення військових 06

"Хлопці зустрічають радісно. Чому радіють? FPVшкам та Мавікам — їх тут багато, для декількох бригад. Передаємо дрони з платою ініціації та бойовою частиною. Артилеристам привезли активні навушники. Значна частина поранень — це контузії. Це лише перша партія, ми отримали тисячу навушників, замовили ще дві тисячі", – повідомив пʼятий Президент.

Логістичний підрозділ ДШВ отримав два тягачі Foden, які були переобладнані на замовлення військових 07

"Знаю точно: хлопці знайдуть найкраще застосування цій техніці. І очистять не одну посадку від російського окупанта", – наголошує Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15173) техніка (1826) волонтери (1332)


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Топ коментарі
+42
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20.01.2024 16:32
+33
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20.01.2024 16:46
+25
А ви звернули увагу, що квартал95, який складається з мільйонерів, не передав для ЗСУ жодної допомоги
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20.01.2024 16:37
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Подумав спочатку, що це від братів Стефанчуків, але ж куди їм, злидоті, та на такі вчинки! У них же бізнес, не для таких справ, хоть би тещам, за проживання на їх жилплощах, хватило дєньог заплатити! Бідують вони сильно, війна ж, десь в Україні!!!
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20.01.2024 16:31 Відповісти
Якби від них або ще від когось, то було б прізвище або назва фонду у заголовку. А якщо у заголовку нема - то від Порошенка. Просто "отримали" і все. Наче з неба впало, бо Бог послав.
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20.01.2024 17:59 Відповісти
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20.01.2024 16:32 Відповісти
А ви звернули увагу, що квартал95, який складається з мільйонерів, не передав для ЗСУ жодної допомоги
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20.01.2024 16:37 Відповісти
пишу тут в сотий раз.....куска мила не купили зеленосракі
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20.01.2024 17:04 Відповісти
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20.01.2024 16:46 Відповісти
Це ще не все. Порошенко вкладає власні кошти, а Зєлєнскій - кошти з держб'юджету, тобто людські. На свї хай би вже робв, що хоче.
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20.01.2024 18:08 Відповісти
Саме так.
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20.01.2024 18:17 Відповісти
Барига! Бізнес на крові! Абрвалг!..
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20.01.2024 16:46 Відповісти
І знову шини... І знову буде мати можливість . Хоча, ні, на цей раз навіть сотні нема - https://t.me/budem_bambit/3348 лише тільки на ₴360'000, а кожна шина - по ₴60'000 . Задорого, скаже Салатенко, барижить на ЗСУ, мовляв, цей барига.
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20.01.2024 17:02 Відповісти
Неправильно пиарится. Сколько на эти деньги видосиков можно было запилить! Страшно подумать!
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20.01.2024 17:17 Відповісти
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20.01.2024 17:23 Відповісти
От піариться барига. Нє, щоб серіальчики за бюджетні гроші косячити.
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20.01.2024 17:50 Відповісти
Это вам не асфальт! Пиарится же!!)))
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20.01.2024 18:01 Відповісти
"А ви знаєте, він пофоткається, а потім назад забирає. Мінє про це в парикмахєрській розказували!" (С) цитата з розмови з зєлєбобіком...
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20.01.2024 18:38 Відповісти
а це колеса.....
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20.01.2024 18:59 Відповісти
 
 