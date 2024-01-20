Логістичний підрозділ ДШВ отримав два тягачі Foden, які були переобладнані на замовлення військових. ФОТО

П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав у логістичний підрозділ ДШВ два тягачі Foden, які були переобладнані на замовлення військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вантажівки Foden ми застосовуємо зараз в основному для евакуації пошкодженої техніки, для перевезення вантажів.", – пояснюють військові, приймаючи техніку та розхідники.

"Коли було пошкоджено самохідні артилерійські установки західні, вони важкі, і нічим їх не могли витягнути. Ми подумали, треба щось таке зробити, що дозволить батальйону логістики мати оці два велетні, які ми в команді називаємо "малюками". Що вони можуть робити? Там висуваються гідравлічні лапи. Встановили лебідку, яка тягне 100 тонн, може витягнути все, навіть "Абрамси". "Абрамс" важить понад 70 тонн. Ми підвищуємо мобільність, а ключове для десантника – мобільність", – наголошує Порошенко.









Загалом цього разу Порошенко передав у війська рекордну партію техніки на 40 млн грн.

Зокрема, це девʼять БПЛА Poseidon з трьома машинами управління, пересувні авторемонтні майстерні, потужні вантажівки DAF YA, прально-душові комплекси, півтисячі FPV-дронів, а також квадрокоптери DJI Mavic, активні навушники, "Старлінки", дефіцитні шини для "КрАЗів" та "Уралів", оргтехніка.

Допомогу від Фонду Порошенка отримали більш як 20 бригад і батальйонів – це і морпіхи, і підрозділи ДШВ, розвідники, артилеристи, піхотинці, бійці зенітно-ракетного полку і логісти.

"Хлопці зустрічають радісно. Чому радіють? FPVшкам та Мавікам — їх тут багато, для декількох бригад. Передаємо дрони з платою ініціації та бойовою частиною. Артилеристам привезли активні навушники. Значна частина поранень — це контузії. Це лише перша партія, ми отримали тисячу навушників, замовили ще дві тисячі", – повідомив пʼятий Президент.

"Знаю точно: хлопці знайдуть найкраще застосування цій техніці. І очистять не одну посадку від російського окупанта", – наголошує Порошенко.