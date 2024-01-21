Вночі окупанти вдарили по Марганецькій громаді Дніпропетровщини з важкої артилерії та дронами-камікадзе. ФОТОрепортаж
Протягом ночі ворожа армія тричі атакувала Марганецьку громаду Нікопольського району. Спрямували два дрони-камікадзе та обстріляли з артилерії.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Моторошні звуки війни... Після опівночі їх знову чули у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Бо росіяни вдарили з важкої артилерії. Скерували туди й 2 дрони-камікадзе", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, 2 господарські споруди та гараж, у Марганці - лінія електропередач. Було знеструмлено понад 11 тис. осель.
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