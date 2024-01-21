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Доба на Донеччині: ракетні удари по Новогродівці та Селидовому, обстріли Лиманської громади, 2 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

За добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під ворожим вогнем опинилися Новогродівка, Селидове, Мирноград, Костянтинівка, Сіверськ, Лиманська, Торецька та Часовоярська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Напередодні росіяни випустили 3 ракети по Новогродівці - пошкодили 55 приватних будинків, багатоповерхівку, дитсадок, школу й адмінбудівлю. Селидове зазнало 2 ударів - пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, 8 приватних будинків, підприємство, 7 гаражів, 2 господарчі споруди, 2 нежитлові приміщення й ангар. У Мирнограді росіяни поцілили в заклад культури", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок обстрілів у Костянтинівці пошкоджено 6 приватних будинків, школу, дитсадок і крамницю. Протягом доби ворог 10 разів обстріляв Лиманську громаду. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Щербинівці і 2 у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджені багатоповерхівка, 3 приватні будинки і промислова будівля. У Сіверську зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено.

"Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранили двох людей. З лінії фронту евакуйовано 106 осіб, у тому числі 19 дітей", - додав Філашкін.

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Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


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Хтось задамбіл ринок у даунецьку.
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21.01.2024 10:58 Відповісти
Казиться ***** від безсилля перед УКРАЇНЦЯМИ, тому гадить, де йому це удається!
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21.01.2024 10:59 Відповісти
 
 