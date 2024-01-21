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Акція на підтримку військовополонених "Не мовчи! Полон вбиває" відбулася у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, у Києві на Контрактовій площі відбулася акція-нагадування на підтримку військовополонених "Не мовчи! Полон вбиває".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ. 

Як зазначають організатори акції, до ініціативи родин полонених та загиблих захисників Маріуполя із бригади "Азов" доєдналися родини військових з інших підрозділів у щонайменше 20 містах України та сотні небайдужих у десятках міст Європи та світу.

"У період з грудня 2023 року по теперішній час сумарно було проведено майже понад 70 таких акцій. В 1990 році, 21 січня, рівно 30 років тому, коли українці утворили "Ланцюг єдності", за участю мільйонів людей, ми змогли обʼєднатися заради Незалежності України. Сьогодні ми виходимо заради повернення українських військовополонених, комбатантів та цивільних заручників з полону додому!", - додають організатори.

Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
Free Azov
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
акція
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває
Не мовчи Полон вбиває

Відео та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

акція (1454) військовополонені (935) Богачук Олег (1457)


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Хто там з влади має резиденцію на контрактовій площі? До кого вони звертаються? Може, там офіс слуг уродів? - а навіть так, то ні Разумков, ні Корнієнко, ні нинішня Шуляк (як голови партії), та Агрохімія, як голова фракції - по полону нічого не вирішують... навіть не вони здавали в полон бійців ЗСУ та просто громадян в окупацію... вони причетні, і сильно причетні - але не здавали.
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21.01.2024 13:57 Відповісти
До Кончі Заспи..урядові дачки.
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21.01.2024 14:24 Відповісти
Позитивні придворні лідєри мнєній Подоляка не сказали комсомольцям що здав в полон оборонців Маріка їх незламний кумір, треба йти під ОП
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21.01.2024 15:15 Відповісти
Цим людям можна лише поспівчувати. З такою "владою" як зараз вони ще довго виходитимуть з мовчазними протестами.
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21.01.2024 14:44 Відповісти
Чого не на Банкову пішли і не запитали зелєнковича..? Хіба це не він їх відправив на "курорти" днр під гарантії ООН і червоного хреста..?
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21.01.2024 15:16 Відповісти
А хтось з родичів цих протестувальників, вже воює за окупантів проти України (((
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21.01.2024 16:27 Відповісти
На кого розраховано цей пікет? На Гаркавого Баритона? Баритон платить середню пенсію українцю,що має більше 49 років стажу роботи на ету страну 5000 /міс,а на 1 рашенвійськополоненого виділяє 10000/міс.....Це все що потрібно знати про Гаркавого Баритона ....
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21.01.2024 17:14 Відповісти
 
 