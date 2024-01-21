Акція на підтримку військовополонених "Не мовчи! Полон вбиває" відбулася у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, у Києві на Контрактовій площі відбулася акція-нагадування на підтримку військовополонених "Не мовчи! Полон вбиває".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Як зазначають організатори акції, до ініціативи родин полонених та загиблих захисників Маріуполя із бригади "Азов" доєдналися родини військових з інших підрозділів у щонайменше 20 містах України та сотні небайдужих у десятках міст Європи та світу.

"У період з грудня 2023 року по теперішній час сумарно було проведено майже понад 70 таких акцій. В 1990 році, 21 січня, рівно 30 років тому, коли українці утворили "Ланцюг єдності", за участю мільйонів людей, ми змогли обʼєднатися заради Незалежності України. Сьогодні ми виходимо заради повернення українських військовополонених, комбатантів та цивільних заручників з полону додому!", - додають організатори.





































































































Відео та ФОТО: Олег Богачук