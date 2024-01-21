Перших загиблих Героїв Небесної Сотні ушанували в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, у центрі Києва відбулася хода на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Люди, що зібралися, пройшли маршрутом від Лядських воріт до вулиці Михайла Грушевського, згадуючи події 10-річної давнини.

У січні 2014 року в середмісті Києва загинули перші мітингувальники, нині відомі як Герої Небесної Сотні.

Зранку 22 січня 2014 року смертельних поранень зазнали 20-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини та 25-річний білорус Михайло Жизневський. Поранений того дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні. Також 22 січня під Києвом виявили тіло викраденого напередодні львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур.

За кілька днів померли майданівці Олександр Бадера та Богдан Калиняк. Під час Революції Гідності Сергій Нігоян належав до Третьої сотні Самооборони Майдану, учасники якої у 2015 році започаткували акцію вшанування.

Учасники ходи запалили лампадки й поклали квіти до меморіальних дощок, присвячених Сергієві Нігояну, Михайлові Жизневському, Романові Сенику та Олександрові Бадері на вулиці Михайла Грушевського. Також відбулося богослужіння біля пам’ятного знака на честь Сергія Нігояна.

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ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук