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Перших загиблих Героїв Небесної Сотні ушанували в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, у центрі Києва відбулася хода на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Люди, що зібралися, пройшли маршрутом від Лядських воріт до вулиці Михайла Грушевського, згадуючи події 10-річної давнини.

У січні 2014 року в середмісті Києва загинули перші мітингувальники, нині відомі як Герої Небесної Сотні.

Зранку 22 січня 2014 року смертельних поранень зазнали 20-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини та 25-річний білорус Михайло Жизневський. Поранений того дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні. Також 22 січня під Києвом виявили тіло викраденого напередодні львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур.

За кілька днів померли майданівці Олександр Бадера та Богдан Калиняк. Під час Революції Гідності Сергій Нігоян належав до Третьої сотні Самооборони Майдану, учасники якої у 2015 році започаткували акцію вшанування.

Учасники ходи запалили лампадки й поклали квіти до меморіальних дощок, присвячених Сергієві Нігояну, Михайлові Жизневському, Романові Сенику та Олександрові Бадері на вулиці Михайла Грушевського. Також відбулося богослужіння біля пам’ятного знака на честь Сергія Нігояна.

Також читайте: День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні
Акція пам'яті Небесної сотні

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Євромайдан (957) Жизневський Михайло (34) Нігоян Сергій (26) Небесна Сотня (393) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+9
Вічна Памʼять Героям Украіни 😪😪😪
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21.01.2024 15:56
+9
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21.01.2024 16:24
+8
https://www.youtube.com/watch?v=2UQkeUaTVs0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96 Сергій Нігоян Читає вірш Шевченко
показати весь коментар
21.01.2024 15:55
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Правила форума Рада форумчан
тільки вбивць досі не покарали . 10 років пройшло !
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21.01.2024 16:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2UQkeUaTVs0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96 Сергій Нігоян Читає вірш Шевченко
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21.01.2024 15:55 Відповісти
Якої Шевченко?

Адже це вірш Шевченка!
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21.01.2024 20:06 Відповісти
Вічна Пам'ять Героям України!

Треба ще збудувати великий пам'ятник Майдану та його Героям. Стелю або велику архітектурну споруду. Для нащадків.

Слава Україні!
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22.01.2024 05:29 Відповісти
Вічна Памʼять Героям Украіни 😪😪😪
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21.01.2024 15:56 Відповісти
А риги, їх зелена реінкарнація, зараз при владі.. надіюсь, хоч сюди не принесло х"йпіду з ляльководом для чергового гундосика. Мене й досі не відпускає згадка про те, як вони приперлися на Личаківське кладовище, і земля ж не розверзлася під ними ..
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21.01.2024 16:20 Відповісти
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21.01.2024 16:24 Відповісти
А з міста Ромни не було представника якому наші Герої заважають?
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21.01.2024 16:40 Відповісти
Уся Україна, пам'ятає своїх Героїв!!
Небесну Сотню, Кіборгів та Захисників України!

Слава Україні!
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21.01.2024 22:08 Відповісти
 
 