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Новини Фото Війна
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Окупанти обстріляли із "Градів" житлову забудову у Кураховому, 1 людина загинула, 1 поранена. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донецької області. Сьогодні, 21 січня, окупанти завдали удару з "Градів" по Кураховому.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Курахового.

Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з "Градів" - поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік. Ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Точні наслідки атаки встановлюємо", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого удару по Селидовому. ФОТОрепортаж

Курахове горить будинок
Будинок у Кураховому
Курахове приліт у будинок
Курахове дитсадок
Удар по будинку в Кураховому

Очільник регіону також закликав всіх, хто досі залишається на Донеччині, евакуюватися. 

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453) ГРАД (145)


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Кацапня ще на початку місяця запросила засідання Радбезу ООН - і напередодні влаштували виставу, вбили мирних І буде доводити, що донеччан вбили "західною зброєю" і вимагати припинити постачання
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21.01.2024 17:25 Відповісти
Це 6 вона просила на завтра,на 22?Це як....кацап просить екстрене....Де ви прочитали новину,яка датована шостим числом?Я так бачу це ТГ канал..Який?
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21.01.2024 17:40 Відповісти
Власне, те що і треба було довести
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21.01.2024 17:51 Відповісти
Сумно...Кинути все нажите,їхати невідомо куди,розуміючи що нечисть кацапська все зруйнує,це непросто....
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21.01.2024 18:13 Відповісти
 
 