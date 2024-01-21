Окупанти обстріляли із "Градів" житлову забудову у Кураховому, 1 людина загинула, 1 поранена. ФОТОрепортаж
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донецької області. Сьогодні, 21 січня, окупанти завдали удару з "Градів" по Кураховому.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Курахового.
Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з "Градів" - поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік. Ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Точні наслідки атаки встановлюємо", - йдеться у повідомленні.
Очільник регіону також закликав всіх, хто досі залишається на Донеччині, евакуюватися.
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Павло ШОвте
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Павло ШОвте
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