Парламентарі німецького Бундестагу відвідали Ірпінь. ФОТОрепортаж
Делегація німецького парламенту - Бундестагу - відвідала Ірпінь Київської області.
Як передає Цензор.НЕТ про це Ірпінський міський голова Олександр Маркушин повідомив у Фейсбуці
"Сьогодні мій перший заступник Андрій Кравчук показав зруйнований Ірпінь представникам німецького Бундестагу – депутатам від різних фракцій, керівникам та співробітникам офісів парламентарів. Тим, хто впливає на політичні рішення у провідній державі Європи", - зазначив Маркушин.
За його словами, нині вся Україна в очікуванні на ухвалення рішення про постачання далекобійних ракет Taurus. "На жаль, вагома частина парламенту за передачу ракет Україні голосувати не поспішає – цього тижня там провалили відповідний законопроєкт", - зауважив мер.
"Переконаний, що кожен, хто особисто стане свідком того, що з Ірпенем та іншими регіонами зробили російські ракети та снаряди – ніколи не буде гальмувати передачу Україні зброї для захисту", - наголосив Маркушин.
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300 тонн это 300 тысяч кг.,в одном килограмме может быть несколько вещей.
А потім одвідали українських вареничків, бограчу, галушок і т. і.
Кароч, добряче посиділи.
Удався візит.
Очень жирная цель
Для кацапчиков экспорт нефти и газа это вопрос жизни и смерти
Надо *башить по ихним экспортным терминалам постоянно, в том числе по зерновым