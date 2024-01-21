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Парламентарі німецького Бундестагу відвідали Ірпінь. ФОТОрепортаж

Делегація німецького парламенту - Бундестагу - відвідала Ірпінь Київської області.

Як передає Цензор.НЕТ про це Ірпінський міський голова Олександр Маркушин повідомив у Фейсбуці

"Сьогодні мій перший заступник Андрій Кравчук показав зруйнований Ірпінь представникам німецького Бундестагу – депутатам від різних фракцій, керівникам та співробітникам офісів парламентарів. Тим, хто впливає на політичні рішення у провідній державі Європи", - зазначив Маркушин.

За його словами, нині вся Україна в очікуванні на ухвалення рішення про постачання далекобійних ракет Taurus. "На жаль, вагома частина парламенту за передачу ракет Україні голосувати не поспішає – цього тижня там провалили відповідний законопроєкт", - зауважив мер.

"Переконаний, що кожен, хто особисто стане свідком того, що з Ірпенем та іншими регіонами зробили російські ракети та снаряди – ніколи не буде гальмувати передачу Україні зброї для захисту", - наголосив Маркушин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бундестазі обіцяють відреагувати у разі зменшення підтримки США для України: "Ми єдині щодо цього в коаліції"

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Автор: 

Німеччина (7351) Ірпінь (358) Бундестаг (195) Маркушин Олександр (48)


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Топ коментарі
+27
Нехай н Авдіївку подивляться.
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21.01.2024 18:40
+21
Я бачу, вони хочуть Бахмут подивитися. Везіть туди.
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21.01.2024 18:46
+15
ТОБТО - ТАУРУСИ ПІДОЖДУТЬ...ГОЛОВНЕ - ВІДОСИКИ
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21.01.2024 18:37
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ТОБТО - ТАУРУСИ ПІДОЖДУТЬ...ГОЛОВНЕ - ВІДОСИКИ
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21.01.2024 18:37 Відповісти
НЕНАЧАСІ
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21.01.2024 18:39 Відповісти
І хавальники...такі, ну, ніби озабочені, чи збентежені
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21.01.2024 18:46 Відповісти
Нехай н Авдіївку подивляться.
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21.01.2024 18:40 Відповісти
Не лиш((
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21.01.2024 19:22 Відповісти
"На складах двох запорізьких підприємств знайдено ще 300 тонн гуманітарної допомоги, яка була передана військовим та мешканцям області ще на початку повномасштабного вторгнення, і весь цей час була захована."

300 тонн это 300 тысяч кг.,в одном килограмме может быть несколько вещей.
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21.01.2024 18:43 Відповісти
Це все Зелені мародери...."какая разніца..."....
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22.01.2024 18:40 Відповісти
Я бачу, вони хочуть Бахмут подивитися. Везіть туди.
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21.01.2024 18:46 Відповісти
Депутати як депутати -- піараться
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21.01.2024 18:46 Відповісти
Аби ж це їм допомогло правильно голосувати !!!
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21.01.2024 18:52 Відповісти
тільки якщо в дупу прямой наводкой, тоді одразу мозок уключається. у будь кого. а так купка як виміраючі мамонти на екскурсії
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21.01.2024 22:49 Відповісти
Лазять як на ,,ексурсії", ще й з бескоштовною їжею! Скоро на таке у себе будуть дивитись!
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21.01.2024 18:53 Відповісти
Як важко це коментувати,завезли в тил німецьких депутатів і ці роблять селфі.Завезіть під ноль і хай попробують сфоткатися.
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21.01.2024 19:00 Відповісти
Ти був в тому тилу? Ірпінь, Бучу і Гостомель так проутюжили, що деякі вулиці взагалі цілком спалені, знищені будинки, розвалені підприємства, повалені електричні стовпи, обірвані дроти...
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21.01.2024 19:07 Відповісти
Так я не про це,так вони дивляться на зруйноване рашистами,але тим часом наші гинуть на передовій через припинення поставок зброї.Мій племінник і родич загинули недавно.Так і казали немає снарядів(
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21.01.2024 20:13 Відповісти
"Немає снарядів.." - це не до європейських парламентаріїв....про це питайте в безуглих, та правих, шефірів, арахамій, бойків...та інших на банковій.....
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22.01.2024 18:44 Відповісти
але будинки не роблять боляче, як куля. ну розвалено, ну некрасиво. он як, хто там приїзжав після початку війни із Німеччині в Київ, просидів у бункері 3 години, зовсім інше почалося в Німеччині в головах.
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21.01.2024 22:54 Відповісти
Це був Штайнмайер....бундеспрезидент....він ВСЕ сам побачив та ВСЕ відчув....на своїй шкірі....
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22.01.2024 18:46 Відповісти
та вулиця, на якій вони фотографується - там з одного боку кілька багатоповерхівок, з іншого - приватний сектор - так взагалі все знищено вщент!
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21.01.2024 19:08 Відповісти
Irpen uzhe ne tot efekt , bolshe dlia galochki , a vot Avdiivka same to ! 🤔
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21.01.2024 19:13 Відповісти
Парламентарі німецького Бундестагу відвідали Ірпінь

А потім одвідали українських вареничків, бограчу, галушок і т. і.
Кароч, добряче посиділи.
Удався візит.
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21.01.2024 19:17 Відповісти
Не мели дурного...
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21.01.2024 19:23 Відповісти
Ну,ідея,мабуть,була показати ,що гроші ваші ось,у відновленні.Але краще їм показувати мапи можливого вторгнення в ЄС москалів,може тоді тауруси дадуть.
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21.01.2024 19:23 Відповісти
ЗЕскоти судячи з фото організували таку-собі відбудову (аби дешевше та скоріше) на кількох вулицях Ірпіня та возять туди іноземних туристів, щоб ті побачили, що на їх кошти щось відбудовують. А от там де іноземні туристи не бувають - людей, які втратили житло під різними приводами посилають куди подалі. А тим часом будівельна мафія ЗЕкоМанди розкрадає міжнародну допомогу у небачених розмірах.
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21.01.2024 20:07 Відповісти
Нехай в Авдіївку заїдуть прям зараз
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21.01.2024 20:18 Відповісти
Читаю я ці коментарі і не розумію вони щось вимагають від німецьких депутатів ,нам ніхто нічому не зобовязаний ,але німці молодці вони надали 23 мільярдів євро,це більше чим будь яка країна окрім США ,але коли трампісти заблокували роботу конгресу ,головними нашими спонсерами залишаєтся Німечина і Велика Британія тому треба подякувати ,а не повчати .
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21.01.2024 20:27 Відповісти
ХАЙ ЗРОБЛЯТЬ ЗАКОН ПРО ПЕРЕХІД ВІД ВИРОБНИЦТВА АВТО НА ВИРОБНИЦТВО ЗБРОЇ !)
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21.01.2024 20:50 Відповісти
Усть-Лугу наши *банули
Очень жирная цель
Для кацапчиков экспорт нефти и газа это вопрос жизни и смерти
Надо *башить по ихним экспортным терминалам постоянно, в том числе по зерновым
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21.01.2024 21:12 Відповісти
Це ж як треба спотворювати наші теперішні руйнування, що треба возити ці делегації.
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21.01.2024 23:11 Відповісти
 
 