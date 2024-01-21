Росіяни протягом 21 січня тричі обстріляли Нікопольщину з артилерії та 6 разів атакували дронами-камікадзе, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти протягом 21 січня сім разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та тричі обстріляли з артилерії, є руйнування житлових будинків, виникла пожежа,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він зазначив: "Напружений день для Нікопольщини. Тричі росіяни били по ній з важкої артилерії. Сім разів атакували дронами-камікадзе. Поцілили по районному центру та Мирівській громаді.

Через обстріли у самому Нікополі пошкоджені 2 п'ятиповерхівки і 6 приватних осель. В одній з хат сталося займання. Вогонь приборкали надзвичайники.

Понівечені й підприємство та 3 господарські споруди. Зачепило газогін і лінію електропередач.

Втішає єдине – без жертв та постраждалих. Вдячний кожному, хто підтримує людей на тих територіях. Допомагає встояти!"

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