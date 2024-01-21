Наслідки ворожих обстрілів Покровського району Донеччини: 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень. ФОТОрепортаж

21 січня 2024 року війська РФ вдарили, ймовірно, з РСЗВ "Град" і ствольної артилерії по Покровському району Донецької області. Під обстріл потрапили Курахове, Красногорівка та Гірник. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"У м. Кураховому та м. Красногорівці під завалами зруйнованих домоволодінь виявили тіла 2 мешканців - загиблим було 31 та 61 роки.



Крім того, 2 жителів дістали осколкові поранення у своїх оселях - це 70 річний пенсіонер та юнак 19 років, який разом із батьками приїхав перевірити стан будинку, в якому вони раніше проживали. Обох доставлено до лікарні.

Ще однією постраждалою виявилась 31-річна мешканка м. Гірника. Жінка саме перебувала за кермом автомобіля на автошляху до с. Зоряного, куди їхала провідати родичів. Поруч розірвався снаряд, і від вибухової хвилі вона отримала контузію", - розповіли в прокуратурі.

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