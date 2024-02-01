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Окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, 1 людина загинула, ще двоє - дістали поранення. ФОТО

Під ворожим вогнем минулої доби опинилися Авдіївка, Курахове, Торецьк, селища Нью-Йорк, Очеретине, Цукурине, села Калинове, Нетайлове, Соловйове, Уманське, Шахтарське. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вчора, 31 січня, росіяни з "Ураганів" обстріляли Цукурине Селидівської громади. 1 людина загинула. Також 10 будинків, 2 сільгосппідприємства, перебито лінію електропередач. 

На Торецьк окупанти скинули керовану авіабомбу КАБ-500, 2 людини зазнали поранення, пошкоджено 4 будинки, адмінбудівлю і об'єкт інфраструктури; також пошкоджено 3 будинки у Нью-Йорку й 1 будинок у Щербинівці. 

Авіаударом по Очеретиному пошкоджено адмінбудівлю, пошту та приватний будинок. Ще один авіаудар росіяни завдали по Соловйовому – постраждали 4 приватних оселі.

Також під обстрілами опинилися околиці Новоукраїнки й Максимівки Вугледарської громади, Красногорівка і Катеринівка Мар'їнської громади,   В Іллінівській громаді обстріляне Калинове, в Костянтинівській — Олександро-Шультине. Лиманська громада зазнала 16 обстрілів. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 будинків. У Сіверську пошкоджено 2 будинки та нежитлову споруду.

"Сьогодні після опівночі ворог спрямував ракету на Мирноград. Зруйновано освітній заклад, пошкоджено 3 багатоквартирних і 9 приватних будинків, магазин. Інформації про постраждалих на ранок не надходило", - повідомили у поліції Донецької області.

Зруйнований будинок на Донеччини
Обстріл багатоповерхівки на Донеччини
Знищений приватний будинок на Донеччині
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467)


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