Окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, 1 людина загинула, ще двоє - дістали поранення. ФОТО

Під ворожим вогнем минулої доби опинилися Авдіївка, Курахове, Торецьк, селища Нью-Йорк, Очеретине, Цукурине, села Калинове, Нетайлове, Соловйове, Уманське, Шахтарське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вчора, 31 січня, росіяни з "Ураганів" обстріляли Цукурине Селидівської громади. 1 людина загинула. Також 10 будинків, 2 сільгосппідприємства, перебито лінію електропередач.

На Торецьк окупанти скинули керовану авіабомбу КАБ-500, 2 людини зазнали поранення, пошкоджено 4 будинки, адмінбудівлю і об'єкт інфраструктури; також пошкоджено 3 будинки у Нью-Йорку й 1 будинок у Щербинівці.

Авіаударом по Очеретиному пошкоджено адмінбудівлю, пошту та приватний будинок. Ще один авіаудар росіяни завдали по Соловйовому – постраждали 4 приватних оселі.

Також під обстрілами опинилися околиці Новоукраїнки й Максимівки Вугледарської громади, Красногорівка і Катеринівка Мар'їнської громади, В Іллінівській громаді обстріляне Калинове, в Костянтинівській — Олександро-Шультине. Лиманська громада зазнала 16 обстрілів. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 будинків. У Сіверську пошкоджено 2 будинки та нежитлову споруду.

"Сьогодні після опівночі ворог спрямував ракету на Мирноград. Зруйновано освітній заклад, пошкоджено 3 багатоквартирних і 9 приватних будинків, магазин. Інформації про постраждалих на ранок не надходило", - повідомили у поліції Донецької області.























