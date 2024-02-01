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Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" взяли в полон 3 окупантів. ФОТОрепортаж

Українські прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" взяли в полон трьох росіян, які штурмували позиції ЗСУ на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Загарбники намагалися штурмувати позиції наших бійців на Луганщині. Їм надали медичну допомогу, воду та передали спецслужбам", - йдеться у повідомленні.

Серед полонених: мобілізований з Рязані; контрактник – командир відділення із Пскова та заробітчанин з Грозного – чеченець, який кілька місяців тому підписав контракт на рік задля заробітку.

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полонені окупанти
полонені окупанти
полонені окупанти
полонені окупанти
полонені окупанти

Автор: 

армія рф (17388) Держприкордонслужба ДПСУ (5986) полон (1562)


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А чому рожі кацапські заблюрили?????
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01.02.2024 13:03 Відповісти
Це стосується обміну подальшого, дуже багато ньюансів...
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01.02.2024 13:11 Відповісти
так і скажіть, що уже обміняли там, "на нулі"
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01.02.2024 13:18 Відповісти
Нахіба усіх брали? Там тіки заробітчанин щось вартий...
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01.02.2024 13:29 Відповісти
Медпомощь я еще могу понять, но вода, сигареты? Никто не знает что кацапня вытворяет с пленными
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01.02.2024 14:41 Відповісти
 
 