На Одещині викрили шахрая, який назвався працівником СБУ та пропонував за гроші "працевлаштування" в спецслужбі. ФОТО
Громадянин сусідньої європейської країни видавав себе за діючого співробітника СБУ і "продавав посади" в спецслужбі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
"Фігурант представлявся контррозвідником і пропонував за гроші фейкове працевлаштування в одному з обласних управлінь української спецслужби. Однак після одержання грошей від "кандидата" шахрай обривав з ним зв'язок і зникав у пошуках нової жертви", - йдеться в повідомленні.
Зловмисника затримали, коли той отримував кошти від українського військового, якому шахрай обіцяв "позитивно вирішити питання" щодо переведення на військову службу в СБУ.
"Як встановило розслідування, фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері.
У ході розслідування стало відомо, що цього зловмисника раніше затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів, а один із районних судів Києва вже розглядає обвинувальний акт на зловмисника за декількома епізодами", - додали в СБУ.
Шахраю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно). Йому загрожує до 3-х років тюрми.
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