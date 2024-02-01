На Одещині викрили шахрая, який назвався працівником СБУ та пропонував за гроші "працевлаштування" в спецслужбі. ФОТО

Громадянин сусідньої європейської країни видавав себе за діючого співробітника СБУ і "продавав посади" в спецслужбі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Фігурант представлявся контррозвідником і пропонував за гроші фейкове працевлаштування в одному з обласних управлінь української спецслужби. Однак після одержання грошей від "кандидата" шахрай обривав з ним зв'язок і зникав у пошуках нової жертви", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали, коли той отримував кошти від українського військового, якому шахрай обіцяв "позитивно вирішити питання" щодо переведення на військову службу в СБУ.

"Як встановило розслідування, фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері.





У ході розслідування стало відомо, що цього зловмисника раніше затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів, а один із районних судів Києва вже розглядає обвинувальний акт на зловмисника за декількома епізодами", - додали в СБУ.

Шахраю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно). Йому загрожує до 3-х років тюрми.

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