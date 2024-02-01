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На Одещині викрили шахрая, який назвався працівником СБУ та пропонував за гроші "працевлаштування" в спецслужбі. ФОТО

Громадянин сусідньої європейської країни видавав себе за діючого співробітника СБУ і "продавав посади" в спецслужбі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Фігурант представлявся контррозвідником і пропонував за гроші фейкове працевлаштування в одному з обласних управлінь української спецслужби. Однак після одержання грошей від "кандидата" шахрай обривав з ним зв'язок і зникав у пошуках нової жертви", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали, коли той отримував кошти від українського військового, якому шахрай обіцяв "позитивно вирішити питання" щодо переведення на військову службу в СБУ.

"Як встановило розслідування, фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері.

СБУ затримала шахрая

У ході розслідування стало відомо, що цього зловмисника раніше затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів, а один із районних судів Києва вже розглядає обвинувальний акт на зловмисника за декількома епізодами", - додали в СБУ.

Шахраю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно). Йому загрожує до 3-х років тюрми.

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На Одещину зловили

Автор: 

Одеська область (3218) СБУ (12821)


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Раніше цигани торгували ,,європейським посудом,, зараз працевлаштовують у СБУ.
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01.02.2024 13:25 Відповісти
Баканов ?
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01.02.2024 13:26 Відповісти
То не брат єрмака?
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01.02.2024 13:42 Відповісти
Так він, щей вагітний-лжеСБУшник, он воно, що махалич…
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01.02.2024 13:46 Відповісти
та ні, то на пузі ******** блюдо з чайними ложечками
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01.02.2024 14:06 Відповісти
Таких тварей надо в военное время на кол сажать, никаких поблажек.
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01.02.2024 14:43 Відповісти
 
 