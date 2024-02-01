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П’ятьом учасникам схеми кума Медведчука на Закарпатті повідомили про підозру, - СБУ. ФОТО

СБУ та БЕБ викрили схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті. До оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

Про це повідомило Управління СБУ в Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що депутат облради є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука. Протягом тривалого часу чоловік очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ депутат "переписав" НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві.

Читайте: Суд остаточно повернув державі "трубу Медведчука"

В СБУ нагадали, що правоохоронці викрили схему у жовтні минулого року. Тоді, під час обшуків на підпільному НПЗ, було виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.

Кум Віктора Медведчука організував схему з виробництва та продажу неякісного пального
Кум Віктора Медведчука організував схему з виробництва та продажу неякісного пального

Слідчі встановили, що директор компанії нелегально продавав неякісне пальне з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу в м. Мукачево. До організації оборудки залучив чотирьох працівників підприємства.

Учасники злочинної групи купували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.

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Директору підприємства та його спільникам повідомили про підозру в незаконному виготовленні підакцизних товарів за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204.

Кум Медведчука виготовляв та продавав неякісне пальне

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) СБУ (12821) пальне (45) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+7
З усієї МЕРЕЖІ за 20років, тільки 5 фігурантів??
Ну так і справу можна до архіву здавати, а Суд Людський, він без АРХІВУ!!
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01.02.2024 13:30
+5
" Повідомили про підозру" Це як спортивна ловля риби--піймали,поцілували відпустили Досить про це ДЕ ПОСАДКИ ???
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01.02.2024 13:42
+5
а ще, вигуляти кулебу, перед сіярто.
а ще, сховатися від пройоба з залужним.
хитрий, ****.
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01.02.2024 13:47
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З усієї МЕРЕЖІ за 20років, тільки 5 фігурантів??
Ну так і справу можна до архіву здавати, а Суд Людський, він без АРХІВУ!!
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01.02.2024 13:30 Відповісти
Слідчі встановили, що директор компанії нелегально продавав неякісне пальне з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу в м. Мукачево. До організації оборудки залучив чотирьох працівників підприємства. Джерело:

пишаюсь роботою слідчих, що нікого зайвого не знайшли, щоб засвідчити потужну діяльність директора+4 демонів праці... Стільки років во благо Рукзакянів і компанії і жодних заперечень від доблесних охоронців правопорядку...
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01.02.2024 14:04 Відповісти
всі на прізвище, балога? нє? знову, якогось пишту та друга його сандора, десь у гаражах, знайшли?
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01.02.2024 13:34 Відповісти
Короче всі ******...
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01.02.2024 13:41 Відповісти
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01.02.2024 14:01 Відповісти
" Повідомили про підозру" Це як спортивна ловля риби--піймали,поцілували відпустили Досить про це ДЕ ПОСАДКИ ???
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01.02.2024 13:42 Відповісти
а я думаю - чому туди дЄрмак їздив недавно?
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01.02.2024 13:44 Відповісти
а ще, вигуляти кулебу, перед сіярто.
а ще, сховатися від пройоба з залужним.
хитрий, ****.
показати весь коментар
01.02.2024 13:47 Відповісти
Микола Кітлєта?
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01.02.2024 13:58 Відповісти
Оприлюднили через 3 місяці,комусь не вдалось переписати на себе.
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01.02.2024 14:08 Відповісти
А вже "встановили", як до цього причетний Порошенко? )))
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01.02.2024 15:03 Відповісти
 
 