П’ятьом учасникам схеми кума Медведчука на Закарпатті повідомили про підозру, - СБУ. ФОТО

СБУ та БЕБ викрили схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті. До оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

Про це повідомило Управління СБУ в Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що депутат облради є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука. Протягом тривалого часу чоловік очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ депутат "переписав" НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві.

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В СБУ нагадали, що правоохоронці викрили схему у жовтні минулого року. Тоді, під час обшуків на підпільному НПЗ, було виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.





Слідчі встановили, що директор компанії нелегально продавав неякісне пальне з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу в м. Мукачево. До організації оборудки залучив чотирьох працівників підприємства.

Учасники злочинної групи купували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.

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Директору підприємства та його спільникам повідомили про підозру в незаконному виготовленні підакцизних товарів за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204.