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Росіяни вдарили по Саблуківці на Херсонщині двома керованими авіабомбами. ФОТОрепортаж

Російська армія скинула на село Саблуківку в Херсонській області дві авіабомби. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі інформує Херсонська ОВА.

"Учора вночі окупанти вдарили по населеному пункту двома керованими авіабомбами. Під удар потрапили житлові будинки та господарчі споруди", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, місцеві мешканці не постраждали.

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Наслідки обстрілу Саблуківки на Херсонщині
Наслідки обстрілу Саблуківки на Херсонщині
Наслідки обстрілу Саблуківки на Херсонщині
Наслідки обстрілу Саблуківки на Херсонщині
Наслідки обстрілу Саблуківки на Херсонщині

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бомба (234) обстріл (28486) Херсонська область (5759)


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