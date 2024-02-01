Росіяни вдарили по Саблуківці на Херсонщині двома керованими авіабомбами. ФОТОрепортаж
Російська армія скинула на село Саблуківку в Херсонській області дві авіабомби. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі інформує Херсонська ОВА.
"Учора вночі окупанти вдарили по населеному пункту двома керованими авіабомбами. Під удар потрапили житлові будинки та господарчі споруди", - ідеться в повідомленні.
Як зазначили в ОВА, місцеві мешканці не постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль