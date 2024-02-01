У ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму: 50 тисяч літніх комплектів вже надходять в армію. ФОТОрепортаж
Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
Як зазначається, у нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.
Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ – разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.
"До цього ми всі йшли дуже довго. Над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей. Сьогодні маємо результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. Із них – близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість лише зростатиме. Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до Збройних Сил на добровільній основі. Наше завдання – створити гідні умови для їхньої служби", – заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, присутня під час видачі форми.
Наразі сформовано та надано до ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. У січні 2024 року оголошено тендери на закупівлі цих товарів.
50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.
Жіноча військова форма в ЗСУ
У липні 2022 року в Міноборони розповіли, що для жінок розробляють першу в історії ЗСУ уніфіковану військову форму. Її розробкою здійснюють волонтери двох ініціативних груп. Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність". Другу групу - Arm Women Now - очолила депутатка Київради Ірина Никорак. Зараз обидві групи працюють спільно.
21 грудня 2022 року в Україні вперше представили експозицію військової жіночої форми та амуніції.
У липні 2023 року в Міноборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу.
У жовтні 2023 року Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну.
Міністерство оборони у грудні 2023 року сертифікувало перший бронежилет для жінок-військових. Він українського виробництва і пройшов два етапи випробувань.
У січні 2024 року Міноборони сертифікувало другий зразок бронежилета для жінок-військових. Його розробили в компанії "Темп - 3000". Бронежилет укомплектували демпферними подушками, що допоможуть підігнати його під анатомічні особливості кожної жінки.
Також у січні 2024 року в ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму.
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купебатальон, а не микшировать и уже по факту смотреть на результаты.
За його словами, Діана переїхала в Україну ще до початку повномасштабної війни. Палко закохалась в українську культуру та традиції, вивчала українську мову, подала документи на отримання українського громадянства. Джерело: А така купка крисячого говна,як ти сидить у безпечній норі і пише свою ху..... Дуже хочеться на тебе глянути,ні не для того щоб від....ти,щоб подивитися яка зовнішньо така наволоч...
А проєкт, т. з. першої "леді" називається "Бездарність", бо щось нерозбірливо написано?
А на рахунок білизни - замість звичайних бюстиків можна було б спортивні ТОПикі закупити. І дешевше й простіші в експлуатації, безпечніші.
Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;
Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;
Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:
Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів - від XS до XL;Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.
Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.
В каком органе гражданского контроля служите?
Наших красунь нічим не зіпсуєш, а якщо їм зручно- це тільки тішить.
Але коли йдеш на смерть на війні, вже пофіг яка форма, як вона сидить на тобі, яка вона брудна чи чиста, як взагалі ти виглядаєш, чи бритий ти , чи не бритий, чи довге у тебе волосся, чи коротке, ітд.
Це все умовності.
Головне щоб вижити.
- без приталених штанов, сиськастого броника и миллионов на ветер, Украине войну не выиграть
Для реклами, на марафоні, покажуть у цій новій уніформі, оту безумну разом з катлєтою та стефанчуком! Вони ж, франтафіки!!