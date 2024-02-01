У ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму: 50 тисяч літніх комплектів вже надходять в армію. ФОТОрепортаж

Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначається, у нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.

Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ – разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

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"До цього ми всі йшли дуже довго. Над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей. Сьогодні маємо результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. Із них – близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість лише зростатиме. Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до Збройних Сил на добровільній основі. Наше завдання – створити гідні умови для їхньої служби", – заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, присутня під час видачі форми.

Наразі сформовано та надано до ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. У січні 2024 року оголошено тендери на закупівлі цих товарів.

50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.

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Жіноча військова форма в ЗСУ

У липні 2022 року в Міноборони розповіли, що для жінок розробляють першу в історії ЗСУ уніфіковану військову форму. Її розробкою здійснюють волонтери двох ініціативних груп. Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність". Другу групу - Arm Women Now - очолила депутатка Київради Ірина Никорак. Зараз обидві групи працюють спільно.

21 грудня 2022 року в Україні вперше представили експозицію військової жіночої форми та амуніції.

У липні 2023 року в Міноборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу.

У жовтні 2023 року Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну.

Міністерство оборони у грудні 2023 року сертифікувало перший бронежилет для жінок-військових. Він українського виробництва і пройшов два етапи випробувань.

У січні 2024 року Міноборони сертифікувало другий зразок бронежилета для жінок-військових. Його розробили в компанії "Темп - 3000". Бронежилет укомплектували демпферними подушками, що допоможуть підігнати його під анатомічні особливості кожної жінки.

Також у січні 2024 року в ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму.