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У ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму: 50 тисяч літніх комплектів вже надходять в армію. ФОТОрепортаж

форма,жінки,жіноча,військовослужбовиці

Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначається, у нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.

Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ – разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

Також читайте: Кількість жінок у лавах ЗСУ з початку повномасштабної війни зросла до 62 062 осіб. ІНФОГРАФІКА

"До цього ми всі йшли дуже довго. Над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей. Сьогодні маємо результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. Із них – близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість лише зростатиме. Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до Збройних Сил на добровільній основі. Наше завдання – створити гідні умови для їхньої служби", – заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, присутня під час видачі форми.

Наразі сформовано та надано до ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. У січні 2024 року оголошено тендери на закупівлі цих товарів.
50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди передали українським військовослужбовицям одяг і взуття

Жіноча військова форма
Жіноча військова форма
Жіноча військова форма
Жіноча військова форма
Жіноча військова форма
Жіноча військова форма
Жіноча військова форма

Жіноча військова форма в ЗСУ

У липні 2022 року в Міноборони розповіли, що для жінок розробляють першу в історії ЗСУ уніфіковану військову форму. Її розробкою здійснюють волонтери двох ініціативних груп. Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність". Другу групу - Arm Women Now - очолила депутатка Київради Ірина Никорак. Зараз обидві групи працюють спільно.

21 грудня 2022 року в Україні вперше представили експозицію військової жіночої форми та амуніції.

У липні 2023 року в Міноборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу. 

У жовтні 2023 року Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну.

Міністерство оборони у грудні 2023 року сертифікувало перший бронежилет для жінок-військових. Він українського виробництва і пройшов два етапи випробувань.

У січні 2024 року Міноборони сертифікувало другий зразок бронежилета для жінок-військових. Його розробили в компанії "Темп - 3000". Бронежилет укомплектували демпферними подушками, що допоможуть підігнати його під анатомічні особливості кожної жінки.

Також у січні 2024 року в ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму.

Автор: 

жінки (625) одяг (201) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+11
Гроші на вітер.
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01.02.2024 19:21
+10
О, і першу ''скумбрію'' пропіарили. І ще й ''першу в історії.. ''-все як ЗЄ любить
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01.02.2024 19:29
+9
А зеленському таку форму видали чи зростом до 146 не дотягує?
А проєкт, т. з. першої "леді" називається "Бездарність", бо щось нерозбірливо написано?
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01.02.2024 19:31
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01.02.2024 19:20 Відповісти
Гроші на вітер.
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01.02.2024 19:21 Відповісти
Швидше твої мізки на вітер!
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01.02.2024 19:26 Відповісти
они воюют, а ты сидишь на Цензоре 3.14здишь, конечно на ветер!
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01.02.2024 23:24 Відповісти
було б цікаво подивитися,якби такого легіня,як ти під Авдіївку і Роботине,чи ти вів би себе там так само хвацько як і зараз на продавленому але безпечному дивані в тилу....а за те,що ти обзиваєш невідомих тобі жінок-військовослужбовців курвами тощо...такому пі...нетрадиційнику як ти треба б фаберже затиснути в тиски і закручувати,закручувати,закручувати їх...
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03.02.2024 00:36 Відповісти
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03.02.2024 09:46 Відповісти
все так, но если хочется равноправия, то никто не мешает сделать женское купе батальон, а не микшировать и уже по факту смотреть на результаты.
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03.02.2024 12:22 Відповісти
Бойові частини з жінок, підрозділи бойового і ТИлового забезпечення - то п-ць для Армії і Країни. А ось підрозділи ПОлового забезпечення - то інша справа...
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04.02.2024 08:40 Відповісти
но перед тем как точно это утверждать - надо же поставить эксперимент? а то ж как за равноправие - так да, а как за эффективность - так нет, и так во всем. потому мы там, где есть.
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05.02.2024 00:56 Відповісти
"Вагнер Савіта Діана, Wagner Savita Diana, "Snake" - німкеня, яка мріяла стати українкою. 21.06.1987 р.н. - вічність. Бойовий медик третьої штурмової сотні. Перша небесна жінка - військовослужбовець батальйону Карпатська Січ ім.Олега Куцина", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Діана переїхала в Україну ще до початку повномасштабної війни. Палко закохалась в українську культуру та традиції, вивчала українську мову, подала документи на отримання українського громадянства. Джерело: А така купка крисячого говна,як ти сидить у безпечній норі і пише свою ху..... Дуже хочеться на тебе глянути,ні не для того щоб від....ти,щоб подивитися яка зовнішньо така наволоч...
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03.02.2024 18:18 Відповісти
У чому проблема - не маєш дзеркала? Подивийся - і побачиш там все, що перелічив - наволоч, суходрота, підараса, гандона (штопаного)....
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04.02.2024 08:51 Відповісти
🐁
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04.02.2024 11:36 Відповісти
Безуглій видайте 56 розмір
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01.02.2024 19:22 Відповісти
О, і першу ''скумбрію'' пропіарили. І ще й ''першу в історії.. ''-все як ЗЄ любить
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01.02.2024 19:29 Відповісти
Нас не цікавить який розмір, нас цікавить ціна за комплект? Ставлю 25К
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01.02.2024 19:30 Відповісти
я 35 -38т
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01.02.2024 19:34 Відповісти
А зеленському таку форму видали чи зростом до 146 не дотягує?
А проєкт, т. з. першої "леді" називається "Бездарність", бо щось нерозбірливо написано?
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01.02.2024 19:31 Відповісти
Кажуть що його зріст 155 ))
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01.02.2024 20:18 Відповісти
На каблуках в стрибку?
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01.02.2024 20:20 Відповісти
Ви не розумієте , якщо бюст не підтримується чашечками, то коли бігаєш то болять груди . Спортивні топи , всі з підтримкою грудей .
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01.02.2024 20:23 Відповісти
Та які там у вовчика груди?
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01.02.2024 20:25 Відповісти
На стероидах).
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01.02.2024 20:28 Відповісти
Йой , це не туди мій комент))) Вибачте !!
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01.02.2024 20:24 Відповісти
А я вже відфеєрив, а потім здогадався!
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01.02.2024 20:27 Відповісти
Я дико перепрошую, але на фото форма якось на грудях дівчат галімая.. хто кроїв таку жесть??

А на рахунок білизни - замість звичайних бюстиків можна було б спортивні ТОПикі закупити. І дешевше й простіші в експлуатації, безпечніші.
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01.02.2024 19:40 Відповісти
У нас в части женщины действительно подгоняли форму под себя. Главная проблема курточка, где молния не застегиванся на груди, и штаны, которые на бедра не налазят. Перешивали они ее сами. И можно отметить что весьма удачно. Так что это хорошая новость, не надо отвлекаться на излишнюю подгонку формы. А бюстгальтеры в войсках женщины давно не носят (ну кроме отдельных фанаток)
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01.02.2024 19:51 Відповісти
Мені якось, років 20 тому свезло. З малим відпочивали, а тут негода, шторм. Шмаття теплого я не захватила. Й на ринку, випадково, придбала штани. Чисто жіночі. Камуфло. Стрейч. Негорючий (!)..я хз, що за тканина була. В Одесі конфіскант, як завжди. Але було казково-завально - куча кишень, негорючесть..і можна було не прати часто - висохли - тряханула. Грязюка відвалилась. То вже у Карпатах випробування. Але стільки років узанія - нитки повідпадали..жалкую до сих пір. Були чисто на жіночу фігуру..
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01.02.2024 19:59 Відповісти
А в военных частях женщинам не везет. Чтобы получить форму согласно параметрам тела надо брать на три размера больше, а потом ушивать и перешивать. В мужской форме нет пространства для груди и более широких бедер. Эта излишняя возня отвлекает от выполнения служебных обязанностей. Представьте военного медика, которому штаны двигаться мешают...
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01.02.2024 20:07 Відповісти
І вони не м'який стейч.((
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01.02.2024 20:16 Відповісти
Можно я промолчу об удобствах военной формы для мужчин?
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01.02.2024 20:20 Відповісти
Та я в курсах..у чоловіка була. Але мультикам. Й дуже пристойна, не нашого виробництва.
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01.02.2024 20:40 Відповісти
Марина, я служил. И получал пиксель на вещевом складе. И там же девочки получали. Про что Вы мне пытаетесь рассказать?
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01.02.2024 21:34 Відповісти
не буду спрашивать, о том на каком складе вы узнали, что женщины не носят бюстгальтеры
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02.02.2024 00:08 Відповісти
При чем тут бюстгалтеры?
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02.02.2024 08:16 Відповісти
это у вас надо спросить, к чему вы это написали)
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02.02.2024 23:26 Відповісти
К чему что. Формулируте вопрос конкретно.
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03.02.2024 15:02 Відповісти
И еще вопрос: на каком вещевом складе Вы получали обмундирование?
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02.02.2024 14:20 Відповісти
Все нормально.
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01.02.2024 20:03 Відповісти
Та гоните! Навіале виграли тендер на жіночу білизну?))))
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01.02.2024 20:19 Відповісти
ну так білизну таку і розробили. Що не так?
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01.02.2024 20:07 Відповісти
Тканина галімая. Взяли б у розробку ті, що використовує Адідас, наприклад.
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01.02.2024 20:20 Відповісти
Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:
Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;
Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;
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01.02.2024 20:29 Відповісти
Ну це вже інший ж комплект..не такий, що вище.
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01.02.2024 20:34 Відповісти
взагалі це розробляла команда Arm Women Now. Кажуть зручна і комфортна в польових умовах, вона не натирає під бронежилетом і дозволяє тілу "дихати" та почуватися комфортно. Але я особисто не випробовував.
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01.02.2024 20:39 Відповісти
...особисто не випробовував.
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03.02.2024 01:36 Відповісти
Жах ... оті резинки , а чашечки де , а безшовну білизну слабо пошити ?
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01.02.2024 20:20 Відповісти
чашечки не замовляли.
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01.02.2024 20:24 Відповісти
Спортивні топи всі з підтримкою грудей , а тут , не но, це жах реально ...
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01.02.2024 20:26 Відповісти
Та ні. В мене ТОПіки Адідас. Живуть довго. Тканина бомбезна, широка резинка - то не така, як на панталонах совдепії. Зручна, м'яка.
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01.02.2024 20:36 Відповісти
А, вставок додаткових, чи силікону немає.
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01.02.2024 20:37 Відповісти
Пані Марино , в брендовому топі плетіння різне , під грудьми , навколо ... всюди різне , розраховане на підтримку і фіксацію грудей .
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01.02.2024 20:42 Відповісти
Я в курсі.
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01.02.2024 20:45 Відповісти
Всі брендові анатомічні , зручні, продумані . Краще купити дорогий , чим ..У вас є смак .
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01.02.2024 20:38 Відповісти
Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ, повідомили у Міністерстві оборони. Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.
Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:
Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів - від XS до XL;Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.
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01.02.2024 20:27 Відповісти
Зрозуміла , на безумній випробували ..А нормальна жінка це не одіне !!! Бо це не зручно ..!
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01.02.2024 20:29 Відповісти
от як раз її на тестуваннях не було.
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01.02.2024 20:33 Відповісти
Джізас...
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01.02.2024 19:44 Відповісти
Скільки коштів витратили опублікуйте звіти
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01.02.2024 19:51 Відповісти
Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ - разом з громадськими організаціями та українськими виробниками.

В каком органе гражданского контроля служите?
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01.02.2024 19:53 Відповісти
Головне, щоб жінки розробляли.
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01.02.2024 20:05 Відповісти
Хороша новина яка покращує побут жінок які служать у ЗСУ але коли бачиш одні ядовиті коменти то розумієш що за рівнем інтелекту малоросійські хохли сильно далеко від козломордих кацапів не втекли.
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01.02.2024 19:52 Відповісти
Давно известно,что в армии два размера- большой и маленький.
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01.02.2024 19:52 Відповісти
літню зимою, а зимову літом?
Наших красунь нічим не зіпсуєш, а якщо їм зручно- це тільки тішить.
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01.02.2024 20:00 Відповісти
а мультікам буде?
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01.02.2024 20:02 Відповісти
Це добре звичайно.
Але коли йдеш на смерть на війні, вже пофіг яка форма, як вона сидить на тобі, яка вона брудна чи чиста, як взагалі ти виглядаєш, чи бритий ти , чи не бритий, чи довге у тебе волосся, чи коротке, ітд.
Це все умовності.
Головне щоб вижити.
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01.02.2024 20:08 Відповісти
У комфортній є шанси вціліти.
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01.02.2024 20:21 Відповісти
А если до смерти еще далеко, то все равно должны дивчата ходить в неудобном?
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01.02.2024 23:21 Відповісти
Миноборони утверждает:
- без приталених штанов, сиськастого броника и миллионов на ветер, Украине войну не выиграть
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01.02.2024 20:38 Відповісти
Нарешті дійшло на склади, попереду ще довга дорога до військових на передовій!
Для реклами, на марафоні, покажуть у цій новій уніформі, оту безумну разом з катлєтою та стефанчуком! Вони ж, франтафіки!!
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01.02.2024 20:41 Відповісти
Літні костюми в лютому місяці!!!.Таке може бути тільки при Зермаку, Резнікову, Умерову і всій огидніній зеленій шоблі.
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01.02.2024 21:35 Відповісти
Ну да, лето ж никогда не наступит.
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01.02.2024 23:22 Відповісти
щось не помітив на дворі літа... дбл блд (с)
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01.02.2024 22:01 Відповісти
Тыыы - моя Контуззиия, яяя - твой преданный Алкееей! (Пытаюсь подражать Валерию Ободзинскому)
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01.02.2024 22:36 Відповісти
НАВІЩО ВИГАДУВАТИ ВЕЛО?!? Спеціально вивчав фото військової форми НАТО на їхніх жінках, цікаве спостереження: ВСЯ ВІЙСКОВА ФОРМА НАТО ЗАСТІБАЄТЬСЯ НА "ЧОЛОВІЧУ СТОРОНУ". Висновок: військова форма НАТО МАКСИМАЛЬНО УНІФІКОВАНА, відмінності мінімальні.
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01.02.2024 22:39 Відповісти
а где эти сс*ны, которые под каждой новостью про мобилизацию ноют что они пойдут после баб? Бабы пошли, а вы где, уроды?
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02.02.2024 00:10 Відповісти
МО впервые начало воровать на женской форме.
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02.02.2024 03:27 Відповісти
що за паралітик робив фото? дівчата таке не сприймають!
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02.02.2024 23:40 Відповісти
 
 