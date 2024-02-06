Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 390 580 осіб (+1020 за добу), 6365 танків, 9367 артсистем, 11857 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 390 580 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 390580 (+1020) осіб,
- танків - 6365 (+17) од,
- бойових броньованих машин - 11857 (+35) од,
- артилерійських систем - 9367 (+18) од,
- РСЗВ - 979 (+0) од,
- засоби ППО - 665 (+1) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+0),
- крилаті ракети - 1848 (+0),
- кораблі /катери - 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12453 (+41) од,
- спеціальна техніка - 1496 (+10)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+24 vuiko dobrui
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+21 Amber
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+19 Виталий #548501
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Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
з клятими кацапами на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
122!! одиниці техніки та 1020!! чумардосів.
Арта 18, броня 52!, логістика 41!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 10.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 390 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...