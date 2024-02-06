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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 390 580 осіб (+1020 за добу), 6365 танків, 9367 артсистем, 11857 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 390 580 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 390580 (+1020) осіб,
  • танків - 6365 (+17) од,
  • бойових броньованих машин - 11857 (+35) од,
  • артилерійських систем - 9367 (+18) од,
  • РСЗВ - 979 (+0) од,
  • засоби ППО - 665 (+1) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+0),
  • крилаті ракети - 1848 (+0),
  • кораблі /катери - 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12453 (+41) од,
  • спеціальна техніка - 1496 (+10)

Втрати військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17373) Генштаб ЗС (6574) ліквідація (3920) техніка (1826)


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Топ коментарі
+24
кацапи знову поперли механізованими колонами ...
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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06.02.2024 08:08
+21
Нашим захисникам велика подяка за все , що вони роблять
з клятими кацапами на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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06.02.2024 08:14
+19
Где то под Крынками...Ответили родственникам.
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06.02.2024 08:40
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кацапи знову поперли механізованими колонами ...
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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06.02.2024 08:08 Відповісти
І снова у кацапав патєрь нєт, фсьо па плану
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06.02.2024 08:31 Відповісти
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06.02.2024 08:10 Відповісти
Где то под Крынками...Ответили родственникам.
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06.02.2024 08:40 Відповісти
у них патєрьнєт і що таке концерт у кабздона їм ніхто не розкаже. треба було фотку скинути
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06.02.2024 10:23 Відповісти
Нашим захисникам велика подяка за все , що вони роблять
з клятими кацапами на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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06.02.2024 08:14 Відповісти
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06.02.2024 08:14 Відповісти
Солист танцевальной группы "Тысячник"
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06.02.2024 12:46 Відповісти
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06.02.2024 08:15 Відповісти
Єнот на висоті.
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06.02.2024 08:30 Відповісти
Впевнений вони закінчаться.Слава ЗСУ.
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06.02.2024 08:32 Відповісти
390 тис чумардосів, 60 540 з початку зими (минула зима 60 450). По переду (не на довго) лише минулорічна осінь - 66 550 фанатів кобзона.
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06.02.2024 08:37 Відповісти
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06.02.2024 08:38 Відповісти
Минув 3635 день москальсько-української війни.
122!! одиниці техніки та 1020!! чумардосів.
Арта 18, броня 52!, логістика 41!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 10.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 390 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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06.02.2024 08:42 Відповісти
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06.02.2024 08:46 Відповісти
Дякуб за улюблену таблицю👍🇺🇦
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06.02.2024 11:36 Відповісти
Україна займає площу 603 628 км2. 603 628 км² : 390 580 орків = 1,545 км2 на кожного орка. Україна має найвище співвідношення орних земель до загальної площі території - 74,82%, що складає - 451 634,469 км². 451 634,469 км² : 390 580 = 1,15км² на кожну особь. Звичайна ходьба характеризується швидкістю 5-6 км/год. Іншим чином, ідучи звичайним кроком ви кожні 10 хв. наступаєте на труп орка.
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06.02.2024 09:00 Відповісти
Приближается юбилей. Скоро будет 400 тысяч. убиенных оккупантов в Украине. Никто оккупантов не встречает с цветами и танцами. Только хоронят и сколько еще закопают в землю. Кроме позора и презрения РФ ничего не приобрела. Да, кстати где этот морячок, что встречал по началу оккупантов. Что-то не видно его танцев.
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06.02.2024 09:52 Відповісти
Щось не бачу 3-х літаків з Бельбеку, чи прогавив?
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06.02.2024 10:38 Відповісти
 
 