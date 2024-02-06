Доба на Донеччині: під вогнем Авдіївка, Торське та Сіверськ, є пошкодження. ФОТО
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Покровський район
В Авдіївці поранено людину. В Очеретинській громаді з Ураганів обстріляна Новоселівка Перша - без жертв.
Краматорський район
У Лиманській громаді обстріляні Торське і Зарічне.
Бахмутський район
У Щербинівці Торецької громади пошкоджено 3 інфраструктурні об'єкти. У Часовоярській громаді пошкоджені школа, приватний будинок і 2 складських приміщення. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка, Васюківка і Федорівка. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.
Евакуація з Донеччини
З лінії фронту евакуйовано 114 осіб, у тому числі 25 дітей.
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