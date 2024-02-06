Доба на Донеччині: під вогнем Авдіївка, Торське та Сіверськ, є пошкодження. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Покровський район

В Авдіївці поранено людину. В Очеретинській громаді з Ураганів обстріляна Новоселівка Перша - без жертв.

Краматорський район

У Лиманській громаді обстріляні Торське і Зарічне.

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Бахмутський район

У Щербинівці Торецької громади пошкоджено 3 інфраструктурні об'єкти. У Часовоярській громаді пошкоджені школа, приватний будинок і 2 складських приміщення. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка, Васюківка і Федорівка. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.





Евакуація з Донеччини

З лінії фронту евакуйовано 114 осіб, у тому числі 25 дітей.